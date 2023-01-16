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21:20
«Милан» — «Интер»: дата матча Суперкубка Италии, во сколько начало, где смотреть
21:00
Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: дата боя, где покажут, кто фаворит
20:30
Эксперты оценили шансы Овечкина и Капризова забить в очном матче
19:00
ЦСКА — СКА: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ
18:30
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн матч Кубка Англии, прямой эфир
18:00
«Динамо» Мн — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 17 января
17:00
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии
16:30
ЦСКА — СКА: смотреть онлайн бесплатно матч КХЛ, прямая трансляция
16:00
«Спартак» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ
15:00
ЦСКА — СКА: ставка Артёма Батрака на игру КХЛ в Москве
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Все новости
17:00
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии
15:00
ЦСКА — СКА: ставка Артёма Батрака на игру КХЛ в Москве
14:30
Прогноз на матч Кубка Италии «Наполи» — «Кремонезе»
13:00
«Вулверхэмптон» -«Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии
12:30
Прогноз на матч Кубка Испании «Алавес» — «Севилья»
12:00
ЦСКА — СКА: прогноз Павла Лысенкова на армейское дерби КХЛ
10:00
ЦСКА — СКА: эксперты назвали фаворита матча КХЛ
09:00
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: эксперты назвали шансы команд в матче Кубка Англии
19:30
Андрей Рублёв — Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open
19:00
«Колорадо» — «Детройт»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ
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06:30
«Ак Барс» — «Адмирал»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт
21:00
Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: дата боя, где покажут, кто фаворит
21:20
«Милан» — «Интер»: дата матча Суперкубка Италии, во сколько начало, где смотреть
20:30
Эксперты оценили шансы Овечкина и Капризова забить в очном матче
19:00
ЦСКА — СКА: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ
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«Ак Барс» — «Салават Юлаев». «Зелёное дерби» на минималках
От матча этих команд всегда ждут голов и зрелища, но это происходит очень редко. Много заброшенных шайб не будет вновь.
«Кристал Пэлас» — «МЮ». Тен Хаг поджимает «Ман Сити»
«Милан» — «Интер». В гостях у Роналду скучно не бывает
«Авангард» — «Металлург». Кравец тащит омичей на первое место
«Ястребы» в случае победы будут находиться на расстоянии вытянутой руки от лидерства на Востоке.
17 января, 13:15
Прогнозы
Джон Миллман — Даниил Медведев. Россиянин выполняет миссию
У бывшей первой ракетки мира есть только одна цель — победа на Открытом чемпионате Австралии. И он идёт к ней!
17 января, 10:15
Прогнозы
Рафаэль Надаль — Маккензи Макдональд. Испанец растянет удовольствие
Даже нелюбимое покрытие и неудачные мячи не помешают Королю грунта пройти в следующий круг, но это не лёгкая прогулка!
17 января, 09:00
Прогнозы
«Вашингтон» — «Миннесота». Овечкину нужно остыть
Александр слишком увлечён своим рекордом, а в последнем матче провёл мощный силовой и не был наказан — он должен выдохнуть.
17 января, 08:15
Прогнозы
Экспресс на 17 января с коэффициентом 8.4: Хвича на кураже, Клопп выгребает
А Сергей Фёдоров снова преподаст урок Ротенбергу.
17 января, 07:30
Прогнозы
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Клопп ответит за позор в Брайтоне
Разгромное поражение в последнем матче оказалось очень болезненным для красных.
16 января, 20:45
Прогнозы
«Торпедо» — «Динамо». Ларионов заставит глотать пыль
Москвичи уже настрадались от нижегородцев и продолжат оставаться позади них в таблице.
16 января, 19:25
Прогнозы
«Наполи» — «Кремонезе». Кварацхелия успевает повсюду
Неаполитанцы отлично выступают во всех турнирах. Кубок Италии не станет исключением.
16 января, 15:55
Прогнозы
ЦСКА – СКА. Ротенбергу некуда торопиться
Петербуржцы уже отобрались в плей-офф и теперь могут поберечь силы.
16 января, 14:30
Прогнозы
«Спартак» – «Автомобилист». Гришин прыгнет выше головы
Красно-белые продолжают биться в каждом матче. Екатеринбуржцам не позавидуешь.
16 января, 15:15
Прогнозы
Роберто Карбальес-Баэна — Новак Джокович. Серб, как разогнавшийся поезд
Спортсмен в великолепной форме и набрал такой ход, что никто его не в силах остановить.
16 января, 10:15
Прогнозы
«Айлендерс» — «Вашингтон». Овечкин хладнокровен
В последней встрече с «Филадельфией» «столичные» слишком много суетились. Выводы будут сделаны.
15 января, 21:30
Прогнозы
Экспресс на 16 января с коэффициентом 7.17: Кравец и Билялетдинов могут гордиться собой
В Омске и Казани пройдут классные матчи, в которых хозяева идут фаворитами.
16 января, 07:30
Прогнозы
Дарья Касаткина — Варвара Грачёва. Цифра семь на шкафчике точно счастливая
Первая ракетка России поменяла номер, веря в чудо и удачу, которую он ей принесёт. Пока всё сходится.
15 января, 21:00
Прогнозы
Андрей Рублёв — Доминик Тим. Австрийца даже жалко
Россиянин удачно попал на соперника, которого должен легко проходить.
15 января, 20:30
Прогнозы
«Ак Барс» — «Адмирал». Билялетдинов искупит вину
Поражение в последнем матче больно ударило по казанскому клубу, теперь Зинэтула должен реабилитироваться.
15 января, 14:15
Прогнозы
«Салават Юлаев» — «Металлург». Воробьёв принял эстафету у «Автомобилиста»
Лидеров Востока бросает в разные стороны, недавно хандрили екатеринбуржцы, теперь наступила очередь магнитогорцев.
15 января, 13:45
Прогнозы
Маркос Гирон — Даниил Медведев. Россиянин будет чувствовать себя как дома
Потеря звания первой ракетки мира ещё ни о чём не говорит. Даня поборется за звание чемпиона, тем более ему нравится в Австралии.
15 января, 10:00
Прогнозы
Бензема настроен испортить планы Хави. Кто выиграет Суперкубок Испании?
Давно встреча двух принципиальных соперников не была настолько напряжённой.
15 января, 09:10
Прогнозы
Экспресс на 15 января с коэффициентом 8.29: Месси спокоен, Хави и Артета в напряжении
«Эль класико» получится вязким, лондонское дерби подтвердит амбиции лидера, а в Париж вернулась вся звёздная тройка.
15 января, 07:30
Прогнозы
Рафаэль Надаль — Джек Дрэйпер. Железный Рафа сдулся?
Король грунта пребывает на спаде и недоволен мячами на турнире. Уже в первом круге у него могут возникнуть трудности.
14 января, 21:30
Прогнозы
Чемпионские амбиции Артеты тверды! В ожидании дерби «Тоттенхэм» — «Арсенал»
«Канониры» будут прочно защищать свои позиции, даже в таких серьёзных матчах.
14 января, 21:00
Прогнозы
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Новости. Ставки
17 января 2023
21:20
«Милан» — «Интер»: дата матча Суперкубка Италии, во сколько начало, где смотреть
21:00
Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: дата боя, где покажут, кто фаворит
20:30
Эксперты оценили шансы Овечкина и Капризова забить в очном матче
19:00
ЦСКА — СКА: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ
18:30
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн матч Кубка Англии, прямой эфир
18:00
«Динамо» Мн — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 17 января
17:00
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии
16:30
ЦСКА — СКА: смотреть онлайн бесплатно матч КХЛ, прямая трансляция
16:00
«Спартак» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ
15:00
ЦСКА — СКА: ставка Артёма Батрака на игру КХЛ в Москве
14:30
Прогноз на матч Кубка Италии «Наполи» — «Кремонезе»
14:00
«Торпедо» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
13:00
«Вулверхэмптон» -«Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии
12:30
Прогноз на матч Кубка Испании «Алавес» — «Севилья»
12:00
ЦСКА — СКА: прогноз Павла Лысенкова на армейское дерби КХЛ
11:00
«Куньлунь РС» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
10:00
ЦСКА — СКА: эксперты назвали фаворита матча КХЛ
09:00
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: эксперты назвали шансы команд в матче Кубка Англии
07:30
«Салават Юлаев» — «Металлург»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил
06:30
«Ак Барс» — «Адмирал»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт
16 января 2023
22:00
Стали известны шансы Даниила Медведева выиграть Australian Open
21:15
Артур Бетербиев – Энтони Ярд: когда бой, где смотреть онлайн, прогнозы и ставки
20:30
Эксперты оценили шансы Овечкина забросить 811-ю шайбу
19:30
Андрей Рублёв — Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open
19:00
«Колорадо» — «Детройт»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ
18:30
Прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон»
18:00
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: дата матча Кубка Англии, где смотреть, кто фаворит
17:00
«Эмполи» — «Сампдория»: ставка Александра Мостового на матч Серии А
16:30
ЦСКА — СКА: когда матч КХЛ, во сколько начало, где смотреть, кто фаворит
16:00
«Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани
15:00
Андрей Рублёв — Доминик Тим: когда матч Australian Open, во сколько начало, прогнозы
14:00
«Салават Юлаев» — «Металлург»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ
13:00
Прогноз на матч Серии А «Эмполи» — «Сампдория»
12:00
«Барыс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
11:00
Эксперты назвали шансы Медведева выйти во второй круг Australian Open
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