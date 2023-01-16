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Ставки

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ
«Ак Барс» — «Салават Юлаев». «Зелёное дерби» на минималках От матча этих команд всегда ждут голов и зрелища, но это происходит очень редко. Много заброшенных шайб не будет вновь.
«Кристал Пэлас» — «МЮ»: прогноз на матч АПЛ
«Кристал Пэлас» — «МЮ». Тен Хаг поджимает «Ман Сити»
«Милан» — «Интер»: прогноз на матч Суперкубка
«Милан» — «Интер». В гостях у Роналду скучно не бывает
«Авангард» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ
«Авангард» — «Металлург». Кравец тащит омичей на первое место «Ястребы» в случае победы будут находиться на расстоянии вытянутой руки от лидерства на Востоке.
17 января, 13:15
Прогнозы
Джон Миллман — Даниил Медведев: прогноз на матч АО
Джон Миллман — Даниил Медведев. Россиянин выполняет миссию У бывшей первой ракетки мира есть только одна цель — победа на Открытом чемпионате Австралии. И он идёт к ней!
17 января, 10:15
Прогнозы
Надаль — Макдональд: прогноз на матч АО
Рафаэль Надаль — Маккензи Макдональд. Испанец растянет удовольствие Даже нелюбимое покрытие и неудачные мячи не помешают Королю грунта пройти в следующий круг, но это не лёгкая прогулка!
17 января, 09:00
Прогнозы
«Вашингтон» — «Миннесота»: прогноз на матч НХЛ
«Вашингтон» — «Миннесота». Овечкину нужно остыть Александр слишком увлечён своим рекордом, а в последнем матче провёл мощный силовой и не был наказан — он должен выдохнуть.
17 января, 08:15
Прогнозы
Экспресс на сегодня, 17 января 2023
Экспресс на 17 января с коэффициентом 8.4: Хвича на кураже, Клопп выгребает А Сергей Фёдоров снова преподаст урок Ротенбергу.
17 января, 07:30
Прогнозы
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз на матч
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Клопп ответит за позор в Брайтоне Разгромное поражение в последнем матче оказалось очень болезненным для красных.
16 января, 20:45
Прогнозы
«Торпедо» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ
«Торпедо» — «Динамо». Ларионов заставит глотать пыль Москвичи уже настрадались от нижегородцев и продолжат оставаться позади них в таблице.
16 января, 19:25
Прогнозы
«Наполи» — «Кремонезе»: прогноз на матч Кубка
«Наполи» — «Кремонезе». Кварацхелия успевает повсюду Неаполитанцы отлично выступают во всех турнирах. Кубок Италии не станет исключением.
16 января, 15:55
Прогнозы
ЦСКА – СКА: прогноз на матч КХЛ
ЦСКА – СКА. Ротенбергу некуда торопиться Петербуржцы уже отобрались в плей-офф и теперь могут поберечь силы.
16 января, 14:30
Прогнозы
«Спартак» – «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ
«Спартак» – «Автомобилист». Гришин прыгнет выше головы Красно-белые продолжают биться в каждом матче. Екатеринбуржцам не позавидуешь.
16 января, 15:15
Прогнозы
Карбальес-Баэна — Джокович: прогноз на матч AО
Роберто Карбальес-Баэна — Новак Джокович. Серб, как разогнавшийся поезд Спортсмен в великолепной форме и набрал такой ход, что никто его не в силах остановить.
16 января, 10:15
Прогнозы
«Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ
«Айлендерс» — «Вашингтон». Овечкин хладнокровен В последней встрече с «Филадельфией» «столичные» слишком много суетились. Выводы будут сделаны.
15 января, 21:30
Прогнозы
Экспресс на хоккей
Экспресс на 16 января с коэффициентом 7.17: Кравец и Билялетдинов могут гордиться собой В Омске и Казани пройдут классные матчи, в которых хозяева идут фаворитами.
16 января, 07:30
Прогнозы
Касаткина — Грачёва: прогноз на матч AO
Дарья Касаткина — Варвара Грачёва. Цифра семь на шкафчике точно счастливая Первая ракетка России поменяла номер, веря в чудо и удачу, которую он ей принесёт. Пока всё сходится.
15 января, 21:00
Прогнозы
Андрей Рублёв — Доминик Тим: прогноз на матч АО
Андрей Рублёв — Доминик Тим. Австрийца даже жалко Россиянин удачно попал на соперника, которого должен легко проходить.
15 января, 20:30
Прогнозы
«Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ
«Ак Барс» — «Адмирал». Билялетдинов искупит вину Поражение в последнем матче больно ударило по казанскому клубу, теперь Зинэтула должен реабилитироваться.
15 января, 14:15
Прогнозы
«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ
«Салават Юлаев» — «Металлург». Воробьёв принял эстафету у «Автомобилиста» Лидеров Востока бросает в разные стороны, недавно хандрили екатеринбуржцы, теперь наступила очередь магнитогорцев.
15 января, 13:45
Прогнозы
Гирон — Медведев: прогноз на матч Australian Open
Маркос Гирон — Даниил Медведев. Россиянин будет чувствовать себя как дома Потеря звания первой ракетки мира ещё ни о чём не говорит. Даня поборется за звание чемпиона, тем более ему нравится в Австралии.
15 января, 10:00
Прогнозы
«Реал» — «Барселона»: прогноз на матч Суперкубка
Бензема настроен испортить планы Хави. Кто выиграет Суперкубок Испании? Давно встреча двух принципиальных соперников не была настолько напряжённой.
15 января, 09:10
Прогнозы
Экспресс на футбол
Экспресс на 15 января с коэффициентом 8.29: Месси спокоен, Хави и Артета в напряжении «Эль класико» получится вязким, лондонское дерби подтвердит амбиции лидера, а в Париж вернулась вся звёздная тройка.
15 января, 07:30
Прогнозы
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль — Джек Дрэйпер. Железный Рафа сдулся? Король грунта пребывает на спаде и недоволен мячами на турнире. Уже в первом круге у него могут возникнуть трудности.
14 января, 21:30
Прогнозы
«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ
Чемпионские амбиции Артеты тверды! В ожидании дерби «Тоттенхэм» — «Арсенал» «Канониры» будут прочно защищать свои позиции, даже в таких серьёзных матчах.
14 января, 21:00
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