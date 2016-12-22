Нью-Йорк во власти волшебства. «Мэджик» одолеет «Никс»

Отлично, не правда ли? Хороший игровой день. Ну, не то чтобы уж прям хороший. Так себе день. Да и вообще, не день, а сплошное разочарование. Это, если позволите, как новогодний утренник в детском саду. Вроде и праздник намечается, и елка наряжена, и карнавальный костюм из дедовой портупеи, дедерона и палок получился на славу. Но вот только Дед Мороз уж больно напоминает воспитательницу Валентину Петровну. И стишок ты забыл. И с табуретки упал. И в подарке вместо шоколадных конфет оказались одни «Рачки». И нет даже ни одной барбариски. Смазанные, короче, ощущения.
Нет, игроки «Оклахомы» — молодцы и красавцы. Дожали-таки «Нью-Орлеан». Тут и Рассел Уэстбрук в очередной раз выдал зрелищное представление. Даже когда дружина Элвина Джентри шла нос-в-нос или ненадолго вырывалась вперёд, сольные кинжальные проходы разыгрывающего восстанавливали статус-кво. А когда не получалось у лидера «Тандер», то включалась европейская община коллектива.
Алекс Абринес раз за разом наказывал оппонентов «бомбой» за любую оплошность в защите, а Жоффри Ловернь снова и снова накручивал каждого, кто попадался ему под руку, да и передачи раздавал не хуже, чем сам старина Расс. Игра обещала плавно перейти в напряжённый эндшпиль, но и тут нам на выручку пришёл вездесущий разыгрывающий. За 64 секунды до финальной сирены, последователь феноменальных достижений игроков прошлого, жахнул из-за дуги превосходную «трёху», чем преобразовал «+8» в «+11». И тут «Пеликанс» уже просто сдались.
«Детройт» и «Мемфис» совместными усилиями перебросали заявленные нами 180 очков. И положили отличное начало для одного из наших экспрессов. Но в очередной раз на помощь пришла «Атланта». Да, мы помним, что ставка была на результативные свершения «Миннесоты». Но именно усилия «Хоукс», вернее, их отсутствие, заставили играть подопечных Тома Тибидо от соперника. Что вылилось для Карла-Энтони Таунса и Ко в достаточно неожиданную викторию, а для нас — в неприятный провал.
А вот второй экспресс оказался полностью неудачным. Джимми Батлер промазал всё, что только смог — форвард реализовал всего 6 точных бросков из 20. К слову, в этот вечер не летело у всего «Чикаго». Дуэйн Уэйд на пару с Рэджоном Рондо поддержали сомнительный почин своего напарника и совместными усилиями отправили в молоко 22 из 30 попыток с игры.
А у «Финикса» отчётным вечером вернулся в строй Ти Джей Уоррен. Ждал ваш автор его возвращения в строй, ждал. А потом взял и проворонил. С учётом появления на паркете одного из лучших игроков обоймы Эрла Уотсона, Эрик Бледсо вернулся к привычной роли генератора идей и проектировщика атак «Санз». Даже несмотря на это, шансы преодолеть заявленное нами 21 очко у разыгрывающего были. Но в этот вечер реализация подвела не только игроков «Чикаго».
В нашем банке на сегодняшний день 101 115 фишек.
Ставка № 1
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» — «Орландо Мэджик».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.48/2.9, фора (-5,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (108,5) за 1.97, гости (103,5) за 1.97, общий (212,5) за 1.95.
Выбор – победа «Орландо» с форой (-1,0) с коэффициентом 3.02 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 4040 фишек).
Пляшем? Пляшем! В кои-то веки пора заиграть не фаворита противостояния, а победу его оппонента. Тем более когда обе команды способны преподнести сюрпризы.
«Нью-Йорк» хорош. Когда не проваливается Кристапс Порзингис. Когда почин латвийского самородка не подхватывает Кармело Энтони. И когда Деррик Роуз хоть отдалённо, но напоминает себя в свои лучшие годы. В таком случае — «Никс» грозная сила для любого соперника. Например, в недавнем матче с «Индианой» новое «Большое трио» из Большого яблока удосужилось набрать аж 80 очков. Впечатляет, не правда ли? Но вот сможет ли такое повторится второй раз подряд? Скорее нет, чем да. Да и «скамейка» у «Нью-Йорка» не поражает воображения ни глубиной, ни вариативностью.
А вот глубина состава «Мэджик» не может не впечатлять. Да, «Орландо» по-прежнему тяжеловесен и неуклюж. Но в плане взаимозаменяемости они на порядок превосходят своего сегодняшнего соперника. А если ещё и из-за дуги полетит, как это иногда случается с подопечными Фрэнка Фогеля, то уж тут и свет гаси, и дверь за собой не забудь закрыть. Именно в матчах с такими соперниками дружина Джеффа Хорнасека чувствует себя не в своей тарелке. И если сегодня Ник Вучевич и компания не устроят форменное безобразие с провалами в нападении и дырами под собственным кольцом, нас с вами ожидает интереснейший поединок.
Ставка № 2. Экспресс
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» — «Лос-Анджелес Лейкерс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.55/2.66, фора (-5,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (106,5) за 1.97, гости (101,5) за 1.97, общий (208,0) за 1.93.
Выбор – тотал самой результативной четверти меньше 60,5 с коэффициентом 1.9
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» — «Голден Стэйт Уорриорз».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 12.5/1.065, фора (+14,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (108,5) за 1.97, гости (123,5) за 1.97, общий (231,5) за 1.95.
Выбор – тотал первой половины меньше 120,5 с коэффициентом 1.73
Ставка – 2000 фишек с коэффициентом 3.287 (возможная прибыль – 4574 фишки).
Попробуем открыть для себя относительно новую главу в выборе статистических исходов.
Это шутка, наверное, да? Это с чего бы это «Майами», да имея ограниченный ростер, да играя в большинстве матчей фактически в восемь игроков, да взял бы и полетел вперёд сломя голову? Тут, скорее, читается наоборот. Против быстрой и бегающей дружины нужно применять тактику планомерного засушивания. И плотной позиционной защиты. К тому же, в матчах на выезде молодой проект Люка Уолтона не может похвастать какими-либо сверх достижениями и всего лишь в трёх матчах из последних 10 смог набрать более 100 очков. Причём, случилось это как раз в трёх последних поединках. Пора бы и к истокам вернуться, то есть к не самому зрелищному баскетболу с обилием промахов и невнятной игрой.
Ставки на половины мы применяли в основном в прошлом сезоне. И тогда они периодически приносили нам прибыль. Попробуем вернуть прибыльную традицию с одним лёгким видоизменением — вместо победителя игрового отрезка пробуем предсказать результативность его же.
И сразу же возникает целый рад вопросов. Ну ладно «Голден Стэйт», они-то любят взрываться, атаковать и поливать из-за дуги. Благо, и состав это позволяет, и игроки подобраны на славу. Но вот с чего бы это «Бруклину» бросаться во все тяжкие? В попытке доказать, что они ничуть не хуже, а в плане дальнобойных кондиций ещё и лучше? Что-то как-то сомнительно всё это. Попытка сыграть в быстрый баскетбол с изначально быстрой и атакующей командой чревата унизительным и разгромным поражением. А под сводами родного «Барклайз-центра» надо ли оно игрокам «Нетс»? Вот и наш взгляд нет.
Ставка № 3. Экспресс
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио Сперс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.06/1.87, фора (+1,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (101,5) за 1.97, гости (103,5) за 1.97, общий (204,5) за 1.95.
Выбор – Ламаркус Олдридж наберёт 19 и более очков и тотал матча больше с коэффициентом 4.2
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерз» — «Бостон Селтикс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.00/1.92, фора (+1,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (105,0) за 1.97, гости (105,5) за 1.97, общий (210,5) за 1.95.
Выбор – Пол Джордж наберёт больше 25 и более очков и победа «Индианы» с коэффициентом 4.0
Ставка – 1000 фишек с коэффициентом 16.8 (возможная прибыль – 15 800 фишек).
Играть со «Сперс» в защитный баскетбол — смерти подобно. Для любого, даже самого защищающегося коллектива лиги. А вот перебросать — это вполне возможно и допустимо. Даже травма Блэйка Гриффина не так страшна.
Во-первых, достаточно вспомнить свершения подопечных Дока Риверса в прошлом сезоне. Тогда, напомним, без своего травмированного тяжёлого форварда, представители Города ангелов устроили впечатляющую и рекордную серию из викторий, доминирования и унижений.
Во-вторых, за последние 10 матчей на домашнем паркете «Клипперс» всего раз остановились в одном шаге от 100 набранных за матч очков. В этом плане статистика пока на нашей стороне. Что касается индивидуального тотала Ламаркуса Олдриджа, то тут причина всего одна —уже упомянутая травма Блэйка Гриффина. Ну нет в арсенале наставника «Клипперс» игрока, которому бы под силу было справится с атакующей мощью великана. Нет, и всё тут. И Грег Попович всенепременно этим воспользуется. Главное, чтобы Старый лис в очередной раз не устроил «свою игру» и не продолжил не всегда понятные эксперименты с составом.
Изначально главной ставкой игрового дня планировалось заиграть победу «Бостона». Ну уж очень нестабильна «Индиана». И нестабильна настолько, что маленький червячок сомнения, так некстати поселившийся в голове вашего автора, настойчиво продолжал нашёптывать на ухо разные непристойности, связанные с ошибочностью выбора.
Как бы бестолково иногда ни выглядели на паркете игроки «Пэйсерз», у «Селтикс» провалы бывают ничуть не лучше. То дальнобойная артиллерия начинает мазать с завидным постоянством, то Джей Краудер, на пару с Эйвери Брэдли, устраивают представления народного театра на тему «Кто сегодня больше промахнётся». Да и Айзея Томас, при всей нашей к нему любви и уважении, нет-нет, да и провалится. А тут тебе и не самый гостеприимный соперник, с лидером, который способен практически в одиночку решить ход противостояния. К слову, Пол Джордж в последних четырёх очных поединках всего раз не добрался до заявленной нами отметки результативности.
Лестница
Каждый день мы будем выбирать два кажущихся нам максимально близкими к проходимости события и компоновать из них экспресс. При условии благоприятного для нас исхода вся прибыль от «лестницы» за игровой день будет полностью использоваться в экспрессе следующего дня. Цель — пять успешных дней, по итогам которых возможная прибыль может составить минимум 8168 фишек.
Сегодня снова не лучший игровой день. Берём паузу, но напоминаем, что у нас в активе успешная первая ступень и 414,5 фишки в наличии.
Итого: сделано три ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 96 115 фишки.