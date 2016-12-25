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175 лет назад 2016
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Леброн Джеймс
Фото: Reuters
Текст: Алексей Кужель

Верните мой 2012-й. «Старая гвардия» снова в строю

«Спёрс» одолеет «Чикаго» в рамках форы, а Кристапс Порзингис не поможет «Никс» – в «Большом куше».
25 декабря 2016, воскресенье. 19:17. Ставки
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Всё-таки хороший праздник Новый год. Предпраздничное настроение и хлопоты, связанные с поиском подарков. Ожидание волшебного и чарующего вечера в кругу родных и близких со ставшими традиционными салатиками, гостями и неожиданными и
приятными презентами. С возрастом, к сожалению, немного улетучивается ощущение новогодней суеты. Но, несмотря на все плюсы и минусы возраста, предпраздничная неделя остаётся лучшим и любимым праздником для большинства.

От всей души хочется пожелать всем исполнения желаний, любви и понимания родных и близких людей. Пусть очередной наступающий год станет отправной точкой для любых ваших свершений и начинаний. Искренне хочется верить, что всех и каждого, включая наших любимых читателей рубрики, в Новом году ждут только яркие эмоции, положительные переживания и, даже если у вас до этого момента что-либо не получалось и казалось недостижимым, пускай всё сбудется.

Что касается отчёта о прошедшем игровом дне, то всё сложилось не лучшим образом. Впервые за долгое время все прогнозы отправились в молоко. Где-то нам откровенно не повезло, где-то мы недооценили силу команд и стремление к победе. Так или иначе перед длительными праздниками и выходными в нашем банке 96 115 фишек.

Прогноз от Зураба Читая на матч «Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз»


В старые добрые времена, помнится, я всегда боролся (с переменным успехом) в этой рубрике с излишней осторожностью. С желанием сыграть аккуратно, перестраховаться. Просто дело в том, что нет ничего аккуратного в том, чтобы сокращать собственную потенциальную прибыль, калечить коэффициент. Лучше поставить меньше и выиграть больше, чем рисковать большей суммой ради маленького коэффициента — этого правила я придерживаюсь и по сей день. Проверено многократно: «кэфы» ниже 1.85 на длинной дистанции не принесут вам прибыли. Поэтому, если вы играете постоянно (и, надеюсь, играете по банкроллу, а не как бог на душу положит), заботьтесь прежде всего не о «железности» ставки (железных ставок не бывает, иначе букмекеры давно разорились бы), а об адекватности коэффициента, с которым ставите. Тогда и прибыль придет.

Теперь собственно по матчу:
В моём случае для разовой акции вполне подойдёт ставка на явного фаворита. Да, как ни странно, явным фаворитом в этой игре букмекеры дают гостей, а не хозяев, которые ещё и чемпионы, на секундочку.

А вот «Голден Стейт» побеждать надо. И доказывать есть что. Например, что поражение в финале было стечением досадных обстоятельств. И что изменения в составе летом действительно сделали команду сильнее. И что они не боятся (в частности Дюрант) Леброна Джеймса, обыгравшего их прошлым летом со счёта 1-3 в финальной серии.

И ещё один нюанс: если мы соглашаемся с букмекерами и выбираем в этом матче фаворита, то стоит посмотреть на то, что в играх с сильными соперниками (если у этих двух команд вообще есть серьёзные соперники) в этом году «Кавс» имели проблемы разной степени тяжести. Например, помимо сложностей в играх против «Торонто», «Бостона», «Хьюстона», «Мемфиса» и «Клипперс» чемпионы проиграли и не бог весть каким «Индиане», «Чикаго», «Атланте» и «Милуоки».

Так что попробуем докупить коэффициент в «обратную» сторону. По крайней мере я, не будучи болельщиком ни одной из этих команд, ничего интереснее в линии на этот матч не нашёл.
Да и в целом «болельщицких» ставок нужно избегать.

Первой моей мыслью было ловить победу «Кливленда» с таким сладким коэффициентом (и, кстати, кто намерен это делать, будет не так уж не прав). Но потому я задумался о такой вещи, как мотивация — а в противостоянии равных соперников она бывает решающим фактором. И что мы видим? Прежде всего то, что «Кливленд», которому действительно нечего доказывать, тщательно «стелет соломку». И матч вроде как не решающий, и жалобы на отсутствие Джей Ар Смита присутствуют…

Для хозяев поражение в этом матче не смертельно? Да, это так.

Прогноз от Льва Савари на матч «Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз»


С удовольствием поставил бы на «Голден Стэйт» против «Кливленда», потому как вопросы мести, особенно для соперников для Леброна Джеймса в регулярных чемпионатах, — пустой звук, но раз также решивший тряхнуть сединой коллега Читая выбрал матч в Окленде, брошу свой взгляд на встречу в Оклахома-Сити.

С ней, други мои, далеко не всё так просто, а всё потому, что давать фаворита дома со скромной форой в Рождество как минимум странно. Да, у «Тандер» не самая шикарная оборона и комбинационный баскетбол не в особом почёте, однако вряд ли кто поспорит, что даже с уходом Сержа Ибаки и Кевина Дюранта передняя линия существенно ослабла, пусть даже команда, невзирая на это, по-прежнему находится в топ-5 самых подбирающих. Именно этот фактор должен сыграть свою роль, особенно памятуя о том, что у «Вулвз» многое зависит от того, с какой ноги встал Карл-Энтони Таунс.

Ну а кроме этого, любопытно будет посмотреть за противостоянием Рики Рубио и Зака Лавина с оппонентами. Превосходящие их в мощи и габаритах Расселл Уэстбрук и Виктор Оладипо, который вполне может принять участие в матче, будут жечь. Да и несмотря на участие или неучастие в матче, вряд ли из этого переплёта они выберутся с приличным процентом реализации. Что касается лидера «Тандер», то в Рождество у него наверняка будет особая мотивация — преподнести болельщикам особый подарок. Словом, ставьте на победу хозяев с форой (-4) или ТБ Уэстбрука, а лучше и то, и другое, и наслаждайтесь. С праздниками!

Ставка № 1


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.24/1.74, фора (+2,5) за 2.00.
Тоталы – хозяева (110,5) за 1.97, гости (112,5) за 1.97, общий (222,5) за 1.95.
Выбор – Кевин Лав наберёт больше 21 очка, но тотал матча меньше с коэффициентом 4.21

Матч, который просто невозможно оставить без внимания. Битва года. Матч, который обязан оправдать ожидания и стать украшением всего игрового дня. Битва прошлогодних финалистов. Да о чём это мы? Это просто нужно видеть. Видеть и наслаждаться.

Но вот есть сразу несколько сомнений по поводу матча. И не только по поводу результативности. Да, команды бегут, бросают и атакуют. Но, в попытке перебросать друг друга и устроить феерию голеадорских свершений, оба коллектива столкнутся с целым рядом проблем. В первую очередь у «Кавальерс». У них не получится перебросать своих оппонентов. Из-за дуги – вполне. Но — и не вообще, и не целиком и не полностью. Этого не получится никогда. Играть с «пулялами» в «пулял» — решение не самое здравое и взвешенное. А вот связать, отзащищаться и переосмыслить – в духе Леброна и Тайрона Лю. А тяж, а вместе с ним и весь « Кавальерс» просто обязаны доказать, что они важная, нужная и ключевая команда и фигура!

Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 6420 фишек).

Ставка № 2. Экспресс


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» — «Чикаго Буллз».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.23/4.8, фора (-9,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (104,5) за 1.97, гости (95,5) за 1.97, общий (199,0) за 1.93.
Выбор – победа «Чикаго» с форой (+12,0) с коэффициентом 1.51 (см. все коэффициенты на матч)
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.17/1.79, фора (+2,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (107,0) за 1.97, гости (104,5) за 1.97, общий (211,5) за 1.95.
Выбор – Кристапс Порзингис наберёт меньше 20,5 с коэффициентом 1.85
Ставка – 2000 фишек с коэффициентом 2.7935 (возможная прибыль – 3587 фишки).

Хорош ли «Сан-Антонио» или не хорош? Способна ли дружина Грега Поповича вынести в одну калитку или нет? Учинят ли разгром «Сперс» отчётным вечером или «Буллз» способны на сюрпризы? Все эти вопросы так и останутся гипотетическими и условными.
Но неужели банда Грега Поповича в силах, в планах и вообще — во всех тех регалиях, которые просто одними своими наименованиями заставляют бросаться и в холод и в жару?

А что касается латвийского дарования, то сожрут. Просто сожрут. Даже не дадут воспрять, воспарить и возмужать. Возьмут – и сожрут. А там, где не скушают, там он сам промажет.

Лестница


Каждый день мы будем выбирать два кажущихся нам максимально близкими к проходимости события и компоновать из них экспресс. При условии благоприятного для нас исхода вся прибыль от «лестницы» за игровой день будет полностью использоваться в экспрессе следующего дня. Цель — пять успешных дней, по итогам которых возможная прибыль может составить минимум 8168 фишек.

«Короткий» день. В очередной раз отложим реализацию нашей идеи до лучших времён. Но напоминаем, что у нас в активе успешная первая ступень и 414,5 фишки в наличии.

Итого: сделано три ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 86 115 фишки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Сан-Антонио Спёрс Чикаго Буллз Бесплатные прогнозы НБА
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