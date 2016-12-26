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175 лет назад 2016
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Слимани
Фото: Reuters
Текст: Глеб Евдошенко

Boxing Day в АПЛ откроется голевой феерией

26 декабря стартует 18-й тур чемпионата Англии по футболу. Делаем прогнозы на «Лестер» — «Эвертон» и «Суонси» — «Вест Хэм».
26 декабря 2016, понедельник. 16:04. Ставки
В последний игровой день нас ждала неудача. «Бавария» едва-едва не принесла нам минус, забив три гола ещё в первом тайме, притом что мы ставили на тотал матча меньше трёх мячей. А «Лацио» не сумел поразить ворота «Интера» на выезде, не оправдав нашу ставку на голы обеих команд в матче. Зато ребята Пиоли отличились сразу трижды.

Таким образом, наш банк теперь составляет 56 502 фишки. Да, уважаемые читатели, вы совершенно правы, да и нам самим топтаться на месте особого удовольствия не
доставляет.

«Лестер» — «Эвертон»


Ставка: обе команды забьют за 1.75 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 750 фишек).

На этот матч могу предложить вам три варианта ставок: победа «Эвертона» с форой (0) за 2.14, индивидуальный тотал гостей больше одного гола за 1.65 и голы обеих команд в матче за 1.75. На самом деле, каждый из этих вариантов имеет хорошие шансы на проход, но мы выберем тот, который, пожалуй, наиболее вероятен. И это не ИТБ2 (1) за 1.65. В данном случае коэффициенты вероятность исхода отражают не совсем верно. Хотя, конечно, это всё субъективно.

«Лестеру» предстоит сыграть без двух своих основных защитников – Кристиана Фукса и Роберта Хута. Потери в обороне очень серьёзные, и только самый отчаянный и наивный болельщик «лис» всерьёз поверит в то, что подопечные Клаудио Раньери сегодня не пропустят. Ладно когда выбывает один футболист защиты, но когда двое и одновременно – это серьёзно. Это к тому, что шансы на выездной гол «Эвертона» более чем приличные.

Ну а за счёт чего будет забивать «Лестер»? Да, также по причине дисквалификации не сыграет Джейми Варди, но у хозяев и так есть кому забивать. Слимани, Марез, не будем забывать и о Мусе. Кроме того, «Эвертон» в принципе не радует игрой в обороне. В восьми выездных матчах команде удалось не пропустить только от «Сандерленда». Все же остальные соперники, от «Бёрнли» до «Манчестер Сити», ворота «ирисок» поражали.

Полагаю, голы обеих команд в матче за 1.75 в данном случае вариант вполне выигрышный. Будем надеяться, что Раньери не найдёт способ исправить проблему с потерей сразу двух основных защитников. Уж извини, Клаудио.

«Суонси» — «Вест Хэм»


Ставка: обе команды забьют за 1.64 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 640 фишек).

И здесь отдадим предпочтение ставке на голы обеих команд в матче.

«Вест Хэм» в текущем сезоне провёл на выезде восемь матчей, только в двух из которых команды не сумели обменяться забитыми мячами. В первом случае лондонцы смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности в игре против «Кристал Пэлас», который дома забивает меньше, чем «Суонси», а во втором уже сами «молотобойцы» не смогли наказать «Эвертон», который на своём поле пропустил на девять мячей меньше «лебедей».

В домашних матчах с участием «Суонси» трижды рассматриваемая нами ставка не проходила. Во втором туре подопечные Боба Брэдли не нашли ключ к воротам голкипера «Халл Сити», в девятом сыграли 0:0 с «Уотфордом», а две недели назад отправили три мяча в сетку ворот «Сандерленда». «Вест Хэм» в атаке смотрится предпочтительнее «шершней» и «чёрных котов» (по поводу обороны в отношении «Уотфорда» такого не скажешь), а вот ноль голов в ворота «Халла» оправдать будет довольно сложно. Давайте спишем это на самое начало сезона, было давно.

В общем, как мы видим, статистика на нашей стороне. Кто-то может сказать, что в двух последних матчах против «Бёрнли» и «Халл Сити» «молотобойцы» не пропустили. Но не забывайте, что ребята Билича играли в родных стенах против худших гостевых команд чемпионата наряду с «Лестером», которые на двоих забили семь мячей на выезде.

Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 54 502 фишки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити Суонси Сити ФК Эвертон АПЛ Бесплатные прогнозы
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