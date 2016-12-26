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175 лет назад 2016
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Джои Бартон
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

Легальный рынок в России растёт, Бартон играет

Наиболее интересные и значимые события букмекерского мира — в дайджесте новостей за прошедшую неделю (19-25 декабря).
26 декабря 2016, понедельник. 17:45. Ставки

«Олимп» начинает работать легально, но за матч «Урал» — «Терек» платить не собирается


На прошлой неделе стало известно, что ЦУПИС Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» (СРО букмекеров) с ноября 2016 года работает в полноценном режиме.

Первыми интерактивные ставки на законных основаниях начали принимать члены СРО букмекеров БК «Леон» и «Фонбет». А на прошлой
неделе к ним присоединился и «Олимп».

При этом данная БК продолжает отказываться выплачивать выигрыш по матчу РФПЛ «Урал» — «Терек». Житель Казахстана до сих пор не может получить порядка $ 41 тыс., выигранных на этой встрече. Основанием для невыплаты являются «подозрения букмекерской компании», которая при этом не решается назвать матч договорным.

Напомним, в матче 12-го тура РФПЛ «Урал» — «Терек», состоявшемся 30 октября, были отмечены аномальные движения котировок. Через несколько дней после игры главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко покинул команду. Комиссия РФС провела расследование и не нашла в действиях футболистов команд ничего подозрительного. Матч официально признан «чистым».

WellBet пришёл в Серию А, Sportium — в ESSA


Азиатская букмекерская компания WellBet заключила спонсорское соглашение с итальянской Серией А. Точный срок сделки не сообщается, но известно, что контракт является долгосрочным. Логотип Wellbet будет всесторонне интегрирован в графики и виртуальные рекламные билборды во всех трансляциях матчей Серии А в Азии.

Испанский игорный оператор Sportium присоединился к Европейской ассоциации спортивной безопасности (ESSA), став 22-м её членом. ESSA была создана в 2005 году для мониторинга рынка ставок и оповещения спортивных органов и национальных регуляторов о подозрительных матчах. Ассоциация сотрудничает с крупнейшими лицензированными букмекерами и ведущими спортивными организациями, среди которых ФИФА, МОК и другие. В рамках ассоциации букмекеры обмениваются информацией о подозрительных ставках.

Неудержимый Бартон и весёлые истории из «Амкара»


Скандально известный полузащитник Джои Бартон, отделавшись лёгким испугом в виде одного матча дисквалификации за ставки в качестве игрока «Рейнджерс», вернулся в АПЛ. В «Бёрнли». И здесь тут же вновь вляпался в беттинговую историю. Футбольная ассоциация Англии насчитала 1260 ставок в исполнении Бартона, которые были сделаны в период с 2006 по 2016 год, когда хавбек выступал за английские клубы. Это является серьёзным нарушением правил ФА, которые строго запрещают футболистам делать ставки даже на матчи сторонних команд.

Но Бартон пусть и под следствием, но хотя бы на свободе. Хорватскому вратарю мальтийского футбольного клуба «Биркиркара» Мирославу Копричу повезло меньше. 31-летний голкипер был сначала допрошен по делу о незаконных ставках, а затем и арестован. Подробностей дела пока не сообщается. Но, видимо, Коприч едва ли ограничивался ставками на матчи других команд, как это делал Бартон. Скорее всего, речь идёт об организации договорных игр.

До России западные веяния пускай и с опозданием, но доходят. В частности, российским футбольным агентам могут запретить делать ставки на спорт. Нарушителей ждёт денежный штраф или отзыв лицензии. Так решил РФС. Хотя, конечно, назревает вопрос. Что страшного будет в том, что российский футбольный агент сделает ставку, допустим, на матч НБА?

Но то сейчас, а раньше в плане беттинга в российском футболе царила абсолютная анархия. И футболисты с тренерами вовсю развлекались ставками на спорт. Экс-футболист Евгений Савин рассказал, как вратари «Амкара» раз за разом срывали куш в букмекерских конторах. Подробности вы можете узнать в интервью Савина «Чемпионату».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Амкар Терек ФК Урал Джои Бартон Евгений Савин ESSA БК Олимп Видео Второй ЦУПИС Серия А Странные матчи
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