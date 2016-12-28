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175 лет назад 2016
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Индиана Пэйсерз
Фото: Reuters
Текст: Алексей Кужель

Столичные штучки. «Индиана» справится с «Вашингтоном»

«Индиана» победит «Вашингтон», Андре Драммонд поможет «Детройту» одолеть «Бакс» и традиционный экспресс – в «Большом куше».
28 декабря 2016, среда. 19:45. Ставки
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Не самое лучшее время для ставок. И дело даже не в том, что предпраздничные хлопоты мешают сосредоточиться и правильно оценить матчи и выбрать верные исходы. Учитывая, что заокеанские любители игры с оранжевым мячом предпочитают Рождество всеми нами горячо любимому Новому году, уже давным-давно было подмечено, что именно в период с 24 по 29 декабря случаются самые громкие сенсации и неожиданности.

Но, что называется, «взялся за гуж, не говори, что не дюж». Поэтому стойким волевым усилием было принято решение собраться с силами и порадовать вас последним выпуском «Большого куша» в нынешнем году. Удачи вам, друзья. Хороших праздников и волшебного настроения. Пусть у вас сбываются самые сокровенные мечты и близкие люди поддерживают добротой и искренней верой.

В нашем банке на сегодняшний день 92 115 фишек.

Ставка № 1


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардз» — «Индиана Пэйсерз».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.58/2.59, фора (-4,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (108,5) за 1.97, гости (104,5) за 1.97, общий (212,0) за 1.95.
Выбор – победа «Индианы» с форой (-1,0) с коэффициентом 2.61 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 3220 фишек).

Все мы знаем, насколько «хорош» бывает столичный коллектив. И если и есть хоть одна команда лиги, которая ничуть не уступает в стабильности «Вашингтону», то это, безусловно, «Индиана». Периодическое недопонимание по всем фронтам, проваленные концовки и четверти, вялая и безвольная игра лидеров, перманентные сбои в работе дальнобойной артиллерии.

Но, во-первых, у Пола Джорджа и Ко в «корзине» уже три подряд проигранных матча. А это слишком много для коллектива, претендующего на попадание в плей-офф.
Во-вторых, именно «Уизардз» являются первоочередным на данный момент соперником дружины Нэйта Макмиллана в борьбе за попадание в заветную восьмёрку. А правильно использовать ситуацию и момент, чтобы и упрочить своё положение, и немного «опустить соперника на землю», — тут сам старина Ларри велел брать и пользоваться. Ну и в-третьих и заключительных, на нашей с вами стороне статистика – всего в одном из шести последних очных противостояний победа осталась за Джоном Уоллом со товарищи.

Ставка № 2


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.64/2.44, фора (-3,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (101,5) за 1.97, гости (98,5) за 1.97, общий (199,0) за 1.95.
Выбор – Андре Драммонд наберёт 15 и более очков и тотал матча больше с коэффициентом 4.1
Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 6 200 фишек).

Среди целого сонма выборов, предлагаемых отчётным вечером загребущими букмекерами, именно этот ярким пятном режет глаз больше всего. Тем более что он идёт вразрез и с законами логики, и с так любимой нами статистикой. Начнём с того, что заявленный нами порог результативности в последний раз покорился коллективам в далёком апреле 2014 года. Что касается Биг Драмми, то тут всё просто – великан чертовски хорош. Да и пора бы ему уже побаловать своих поклонников – в последний раз больше 15 заявленных нами очков центровой набирал чуть более месяца назад в матче с «Клипперс».

И «Детройт» дома тоже хорош. Правда, с возвращением в строй Реджи Джексона вся мощь подопечных Стэна Ван Ганди куда-то исчезла и испарилась. Но тем не менее это всё те же «Пистонс», которым по силам втоптать любого соперника в свой родной паркет. Недавнее противостояние с «Уорриорз» стало лишним тому подтверждением. Да и «Милуоки» достаточно сложно назвать откровенно низовой командой. Да, Джейсон Кидд старается играть своими подопечными, в первую очередь, от соперника, но периодически-то «Бакс» так и норовят устроить бомбардировку кольца соперника. Да так, что аж диву даёшься. К слову, в последних десяти матчах рубеж из 100 и более набранных очков не покорился Яннису Адетокунбо и Ко всего однажды. В общем, есть стойкое ощущение, что сегодня нас ждёт на редкость зрелищный матч.

Ставка № 3. Экспресс


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.61/2.5, фора (-4,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (110,5) за 1.97, гости (106,5) за 1.97, общий (217,0) за 1.93.
Выбор – «Денвер» соберёт больше 41,5 подборов с коэффициентом 1.85
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.58/2.58, фора (-4,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (105,5) за 1.97, гости (101,5) за 1.97, общий (206,5) за 1.95.
Выбор – количество реализованных трёхочковых бросков в матче больше 15,5 с коэффициентом 1.85
Ставка – 2000 фишек с коэффициентом 3.4225 (возможная прибыль – 4845 фишки).

Мы уже дважды пытались заиграть вечер россыпи подборов в исполнении «Денвера». И пока «1-1». Попытаемся изменить счёт и выйти вперёд. И объяснений как таковых тут не нужно. Передняя линия «Денвера» может дать фору всем командам лиги. А «Миннесота» нет-нет да и проваливается, что в атаке (и тогда начинает много и с удовольствием мазать — а тут уж какое раздолье и для Юсуфа Нуркича, и для Николы Йокича), что и в защите (а тут и Кеннет Фарид в стороне вряд ли останется).

А вот во втором случае налицо явная недооценка снайперов коллективов. Ну не примут участия в матче Крис Пол, Блейк Гриффин и Джей Джей Редик. И что с того? Джамал Кроуфорд в одно довольное и умудрённое сединами лицо может легко «бумкнуть» треть от заявленного нами количества. Да и остальные игроки обоймы Дока Риверса вполне себе неплохие дальнобойщики. И если Остин Риверс по-прежнему нестабилен и может отправить мимо цели всё и вся, то снайперские свершения периодически просыпающегося Марриса Спейтса известны всем. Да и Люк Мба а Муте пару-тройку дальних бросков совершит. А Рэймонд Фэлтон как пить дать поддержит. А что касается «Пеликанс», так они в каждом из пяти последних домашних матчей реализовывали минимум по восемь «бомб».

Лестница


Каждый день мы будем выбирать два, кажущихся нам максимально близкими к проходимости события и компоновать из них экспресс. При условии благоприятного для нас исхода вся прибыль от «лестницы» за игровой день будет полностью использоваться в экспрессе следующего дня. Цель — пять успешных дней, по итогам которых возможная прибыль может составить минимум 8168 фишек.

Напоминаем, что у нас в активе успешная первая ступень и 414,5 фишки в наличии.

Экспресс


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санз».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.06/13.0, фора (+15,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (103,5) за 1.97, гости (114,5) за 1.97, общий (99,5) за 1.95.
Выбор – победа Финикса с форой (+20,0) с коэффициентом 1.41
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.06/1.87, фора (+1,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (100,5) за 1.97, гости (102,5) за 1.97, общий (202,5) за 1.95.
Выбор – «Орландо» наберёт больше 96 очков с коэффициентом 1.47
Ставка – 414,5 фишки с коэффициентом 2.0727 (возможная прибыль – 859 фишек).

Итого: сделано три ставки на сумму 6000 фишек. В банке осталось 86 115 фишки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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