«Лестер», Трамп и ещё 5 андердогов, выстреливших в 2016 году

1. «Лестер»
Безусловный чемпион во всех смыслах этого слова. В 2016 году «Лестер» завершил свой ставший уже легендарным поход за золотом чемпионата Англии. Перед началом АПЛ сезона-2015/16 на чемпионство команды Кладио Раньери предлагалось ставить за гигантские 5001. Поставив стоимость пинты пива на «лис», можно было серьёзно поправить свое финансовое состояние. Правда, перед началом сезона абсолютное большинство предпочло бы купить пиво, а не выбрасывать, как казалось, деньги на ветер. Ну а те немногие, кто рискнул, получили солидную прибыль даже со ставок в 5-10 фунтов.
Букмекеры пообещали, что больше таких серьёзных коэффициентов на чемпионство перед началом сезона они давать не будут. А «Лестер» после минувшего чемпионата хоть и сумел избежать массовой распродажи, но всё равно вернулся в более привычное для себя состояние — к борьбе за выживание. Правда, команда с первой же попытки сумела выйти в весеннюю часть Лиги чемпионов. И кто знает, может, очередной сюрприз «лисы» преподнесут в главном еврокубке. На то, что «Лестер» выиграет нынешнюю Лигу чемпионов, предлагается поставить «всего» за 51.00.
2. Дональд Трамп
Выборы президента США в 2016 году буквально «взорвали» мир беттинга, став самым кассовым из неспортивных событий в истории букмекерства. В начале многоуровневого выборного пути даже предположив, что эксцентричный предприниматель будет выдвинут кандидатом от Республиканской партии, можно было сойти за сумасшедшего.
Но сначала Трамп обошёл всех конкурентов республиканцев, а затем и триумфально победил в финальном сражении с Хиллари Клинтон. И если накануне выборов на его победу предлагалось ставить за 4.00-5.00, то в самом начале избирательной кампании коэффициент на то, что Трамп станет президентом США, составлял 100.00.
Фото: Reuters
Дональд Трамп и Дон Кинг
3. «Ростов»
В чемпионате России сезона-2015/16 нашёлся свой «Лестер». Многоопытный Курбан Бердыев создал в «Ростове» команду «из того, что было», и на фоне вала финансовых неурядиц в команде отправился за золотом. До последнего в «Ростов» не верили, но в итоге от повторения подвига «Лестера» ростовчан отделил всего лишь один сейв Акинфеева.
Перед началом чемпионата на попадание «Ростова» в зону Лиги чемпионов можно было поставить минимум за 100. По ходу сезона этот коэффициент падал, но всё равно оставался достаточно высок до последнего. Не верилось, что «Зенит» останется без главного еврокубка.
В Лиге чемпионов «Ростов» также сумел удивить. Если кто-то составил отложенный экспресс из прохода российским клубом куда более искушенных в еврокубковых делах «Андерлехта» и «Аякса» в квалификации, то коэффициент подобного экспресса составлял бы 10.00 минимум.
Во многом благодаря знаменательной победе над «Баварией» «Ростов» сыграет в весенней части Лиги Европы. Шансы команды Курбана Бердыева выиграть еврокубок котируются за 56.00.
4. Сборная Португалии
Перед началом Евро-2016 португальцы вполне логично не рассматривались в числе главных претендентов на победу в турнире. Фаворитским статусом козыряли более сбалансированные и именитые сборные Франции, Германии, Испании.
Начало турнира подтвердило скепсис аналитиков в отношении сборной Португалии. Роналду и компания сыграли все матчи группы вничью и выбрались в плей-офф только с третьего места. В матчах на выбывание команда Фернанду Сантуша, всё так же не показывая яркой игры, доковыляла до финала.
Но и в решающей встрече в португальцев продолжали не верить. Особенно после того, как в середине первого тайма Роналду вынужден был покинуть поле из-за травмы. Однако партнёры форварда мадридского «Реала» героически проявили себя в бою с хозяевами турнира французами и добились главного успеха в истории своей сборной. А поставившие на победу португальцев в турнире приумножили сумму ставки в 20 раз.
5. Анжелика Кербер
До 2016 года немецкая теннисистка польского происхождения считалась проверенным бойцом первой десятки. Не более. К 28 годам лучшим достижением Кербер на турнирах из серии «Большого шлема» были лишь пара полуфиналов. Но в минувшем году Анжелика совершила настоящий прорыв.
Для начала она победила на Australian Open, турнире, где ранее не доходила даже до четвертьфинала. Причём в решающем матче Кербер одолела саму Серену Уильямс. До начала Открытого чемпионата Австралии победа немецкой теннисистки на турнире котировалась за 20 с лишним. А в финальном матче на Анжелику можно было поставить за 5.50.
Казалось бы, после такого успеха девушка оставшуюся часть сезона будет почивать на лаврах. Но не тут-то было. Отдохнув и собравшись с мыслями, Кербер продолжила удивлять. Уже в июле последовал второй для неё финал ТБШ в карьере. На любимом «Уимблдоне» Серена взяла реванш. Но и это не сломило Анжелику. На US Open она вновь удивила теннисный мир, выиграв второй мэйджор. И вновь немка не была фаворитом. Коэффициентом 11.00 оценивалась её победа на турнире.
А в качестве вишенки на торте Кербер завершила потрясающий для себя год в ранге первой ракетки мира.
Фото: Reuters
Анжелика Кербер
6. Олимпийская сборная Великобритании
На летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная Великобритании добилась главного результата в новейшей истории. В общекомандном медальном зачёте британцы сумели занять второе место, отодвинув на третью строчку сборную Китая, которая многими рассматривалась как претендент на победу по количеству медалей.
Лучше Великобритания на летних Играх выступала более 100 лет назад, в 1908 году, когда представители Соединённого Королевства первенствовали на домашней лондонской Олимпиаде.
Да, затем обнаружилось, что ряд лидеров сборной Великобритании имел разрешение на приём препаратов по терапевтическим исключениям (TUE). Но это всё оправдания в пользу бедных. Потому как никаких правил британцы не нарушили, получив все разрешения на законных основаниях. Ну а коэффициент на то, что сборная Великобритании сумеет войти в двойку лучших сборных Игр, достигал 7.00-8.00.
7. Brexit
И снова отличились британцы. В преддверии референдума по поводу выхода Великобритании из Европейского союза большинство было уверено, что британцы останутся в ЕС. Потому и на выход страны из Евросоюза предлагалось ставить за 6.00-7.00.
Однако результаты голосования повергли в шок большинство экспертов. 51,9 % проголосовавших высказались за выход Великобритании из ЕС. Новость о резком падении фунта вызвала панику на биржах, акции британских компаний начали стремительно дешеветь, но было поздно — народ свой выбор сделал.