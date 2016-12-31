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175 лет назад 2016
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Юрген Клопп
Фото: Reuters
Текст: Глеб Евдошенко

Время чудес. Новогодний экспресс на АПЛ с коэффициентом 14.85

31 декабря, в последний день 2016 года, состоятся семь матчей в АПЛ. Пять из них мы возьмём в наш новогодний экспресс.
31 декабря 2016, суббота. 13:30. Ставки
«Лестер» и «Эвертон» подвели. Мы рассматривали три ставки на этот матч: победа гостей с форой (0), индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1 и голы обеих команд в матче. И, к сожалению, выбрали именно ту ставку, которая не прошла. Встреча завершилась со счётом 0:2 в пользу «ирисок», что дало нам минус.

Горечь финансовых потерь скрасили «Суонси» и «Вест Хэм», где мы также ставили на «обе забьют – да». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «молотобойцев».

Таким образом, наш банк теперь составляет 56 142 фишки.

По традиции можно было бы сделать парочку одинарных ставок,
но сегодня ведь праздник, а потому мы составим новогодний экспресс. Это будет к месту.

Экспресс


Событие №1. «Лестер» — «Вест Хэм»
Ставка: обе команды забьют за 1.70 (см. все коэффициенты на матч)

Обе команды качественной игрой в обороне похвастать не могут. «Лисы» пропустили уже 31 мяч в 18 турах, а «молотобойцы» — 32. Если привести к средним показателям, то получится, что ребята Раньери пропускают в среднем по 1,72 мяча за матч, а подопечные Билича – по 1,78. Забивают при этом оба коллектива по 1,28 гола за игру.

Если взглянуть на то, сколько «Лестер» пропускает дома, а «Вест Хэм» на выезде, то можно также увидеть благоприятную для нас картину. У действующего чемпиона Англии это 10 пропущенных мячей в девяти поединках, а у лондонской команды за такое же количество матчей – 18.

В общем, игра в обороне – не конёк обоих клубов. Вкупе с тем, что в атаке они смотрятся неплохо, хотя бы по одному разу огорчить друг друга способны.

Событие №2. «Саутгемптон» — «Вест Бромвич»
Ставка: индивидуальный тотал «Саутгемптона» меньше 1,5 гола за 1.77

Чарли Остин и Натан Редмонд в предстоящем поединке против «Вест Бромвича» «святым» не помогут. Эти парни на двоих забили девять мячей, что составляет половину от общего количества голов «Саутгемптона».

«Вест Бромвич» серьёзных проблем с составом не имеет. А значит, статистика забитых и пропущенных голов 7:9 в девяти матчах может подтвердится и сегодня. Вообще, «дрозды» только один раз в сезоне пропустили больше гола в выездной встрече – дело было на «Энфилде». А «Челси» и «Арсенал», с которыми «Вест Бромвич» играл в гостях в декабре, сумели огорчить голкипера этой команды лишь по разу.

У «Саутгемптона» была только одна игра, где «святые» сумели забить больше гола приезжей команде – 3:1 с «Бёрнли». Дубль тогда оформил Остин, а ещё один гол забил Редмонд, но их сегодня не будет.

В общем, вариант для ставки весьма перспективный. Так же, как и тотал меньше 2,5, непроигрыш гостей или победа «Вест Бромвича» с форой (+1).

Событие №3. «Бёрнли» — «Сандерленд»
Ставка: победа «Бёрнли» с форой (0) за 1.68

«Бёрнли» — худшая гостевая команда чемпионата. В восьми матчах они не одержали ни одной победы, проиграв целых семь встреч, а разница забитых и пропущенных 2:18 просто ужасает. Но бордовые сегодня играют не в гостях, а дома, где дела у них обстоят куда лучше. На «Терф Мур» эти ребята набрали в 19 раз больше очков, чем за его пределами. Из 10 матчей удалось победить в шести, а три очка были отданы сопернику лишь в трёх случаях. Особенно примечательна победа над «Ливерпулем» и то, что «Арсеналу» и «Манчестер Сити» подопечные Шона Дайча уступили всего в один мяч.

«Сандерленд» тусуется в зоне вылета и вряд ли её сегодня покинет. У «чёрных котов» дела на выезде идут так себе – четыре очка в девяти гостевых матчах при разнице забитых и пропущенных 5:16. При этом единственная выездная победа была одержана почти два месяца назад – 2:1 с «Борнмутом».

В общем, тут виктория должна быть за хозяевами. «Сандерленд» на выезде смотрится очень плохо, а команда под руководством обладателя самых дорогих тренерских часов львиную долю очков набирает именно на «Терф Мур».

Событие №4. «Челси» — «Сток Сити»
Ставка: «Сток Сити» не забьёт за 1.78

В минувший понедельник «Челси» сумел побить рекорд клуба по количеству побед в АПЛ подряд. Теперь их 12. До рекорда самого чемпионата при этом совсем немного: 14 побед кряду одержал 14 лет назад лондонский «Арсенал». Надо полагать, что по итогам сегодняшнего игрового дня до повторения этого достижения синим останется один матч.

«Сток Сити» на выезде играет средне. В девяти матчах «гончары» набрали девять очков. Забивают в среднем по голу за игру. Если основываться только на этой статистике, то один мяч они отгрузить должны. Но есть статистика куда более внушительная. За девять матчей на «Стэмфорд Бридж» лондонцы пропустили всего четыре мяча – по одному от «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» и два от «Ливерпуля». Как вы понимаете, атака у этих команд куда качественнее, чем у «Сток Сити».

В общем, если хозяева не расслабятся, то смогут записать очередной сухой матч в свой актив. А коэффициент, предлагаемый букмекерами за игру на ноль Куртуа, весьма привлекателен.

Событие №5. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.65

Центральную встречу тура мы обходить стороной не будем.

Тут ставка напрашивается сама – тотал больше 2,5. Это тот самый случай, когда от банального и «попанского» мнения отойти очень сложно. Единственный аргумент в пользу того, что в этой игре будет «низ» — важность трёх очков. Но с тем, как играют команды, ставку на тотал меньше 2,5 соотнести никак нельзя.

Вот некоторые цифры. Лишь один раз в последних 11 очных противостояниях этих команд было забито менее трёх голов. Лишь в одной встрече из девяти выездных с участием «Манчестер Сити» был зафиксирован «низ». У «Ливерпуля» это шесть «верховых» домашних матчей из восьми.

В общем, будем банальны. Сложно поверить в то, что команды, пропускающие больше гола и забивающие больше двух в среднем за матч, не сумеют показать результативный футбол. Будем надеяться, эта банальность не станет губительной для нашего экспресса.

Общий коэффициент экспресса: 14.85
Ставка: 1142 фишки (возможная прибыль 15 817 фишек).

Как вы наверняка заметили, коэффициенты составляющих экспресса такие же, какие мы в основном используем в одинарах. Так что при желании можно выбрать для себя пару наиболее нравящихся ставок. Мы же рискнём. Вдруг госпожа Фортуна сделает нам щедрый подарок на Новый год.

Итого: сделана одна ставка на сумму 1142 фишки. В банке осталось 55 000 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Бёрнли Вест Бромвич Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Сандерленд Саутгемптон Сток Сити Челси АПЛ Бесплатные прогнозы
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