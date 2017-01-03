Возвращение Домрачевой, чемпионский марш «Челси», теннисный старт

Европейский футбол
Футбол — для зрителя. А зрителя нужно развлекать. В праздники — особенно. Именно так заведено в английском футболе. А потому и в канун Нового года, и уже на следующий день любители АПЛ и ставок на неё имеют возможность вместо «новогодних огоньков» наблюдать футбол высочайшего качества.
Лидирует в чемпионате лондонский «Челси», категорически отказывающийся терять очки. Победная серия команды Антонио Конте насчитывает уже 13 встреч. В результате у букмекеров всё меньше сомнений в том, что именно лондонский клуб станет чемпионом Англии. Коэффициент на это событие колеблется в районе 1.60. Главным претендентом «Челси» на сегодня является отстающий по потерянным очкам на восемь пунктов «Ливерпуль». Но чемпионство команды Юргена Клоппа котируется уже за 6.00 с лишним.
6-7 января с новогодних каникул выходят и чемпионаты Испании и Италии. И если в Серии А особой интриги нет, сомнения экспертов в очередной победе «Ювентуса» минимальны (1.10), то в Примере вторая половина чемпионата ожидается захватывающей. Зрителям обещают классическое противостояние. Стабильнее выглядящий сейчас «Реал Мадрид» (1.50) постарается удержать первое место в борьбе с „Барселоной“ (2.75). Третьего лишнего в этой дуэли не предвидится. Чемпионство мадридского „Атлетико“ оценено более чем внушительным коэффициентом — 65.00 (см. все коэффициенты на исходы Примеры).
И уже ближе к концу первого месяца 2017 года в дело вступят команды Бундеслиги. Несмотря на то что преимущество „Баварии“ над „РБ Лейпциг“ составляет всего три очка, букмекеры не верят в дебютанта элитного дивизиона. Золотые медали мюнхенцев „стоят“ всего 1.08, в то время как для команды из Лейпцига — 10.00.
Кубок мира по биатлону
5 января этапом в Оберхофе продолжится биатлонный сезон. Российские биатлеты отделались лёгких испугом по итогам оценки расследований Макларена, а потому продолжат выходить на старты.
Несмотря на то что Антон Шипулин пока идёт вторым в общем зачёте Кубка мира, шансов на победу у россиянина, как и у других соперников Мартена Фуркада, нет. Француз на старте сезона демонстрирует невероятный уровень: выиграл семь стартов из восьми и только раз финишировал вторым. Такими темпами Фуркад-младший возьмёт „Хрустальный глобус“ до начала чемпионата мира. Ставки на победу француза ещё принимаются. Правда, с коэффициентом всего 1.03.
У женщин конкуренция повыше. В борьбе за „Хрустальный глобус“ пока что уверенно лидирует Лаура Дальмайер. Как в общем зачёте, так и в букмекерских котировках (1.25). Но немецкая девушка не славится стабильностью, а позади только треть сезона. И всё может измениться. Основными конкурентками Дальмайер аналитики считают Кайсу Мякяряйнен (12.00), Габриэлу Коукалову (13.00) и Мари Дорен-Абер (15.00). Интересно, что на пятом месте в списке потенциальных победительниц Кубка мира идёт Дарья Домрачева. Белорусская биатлонистка не провела пока ни одной гонки в сезоне, восстанавливаясь после рождения дочери. Но уже в Оберхофе мы имеем шансы лицезреть Домрачеву в деле.
Australian Open — 2017
16 января стартует первый в году теннисный турнир «Большого шлема» — открытый чемпионат Австралии.
В мужском разряде ожидается ожесточённая борьба первой и второй ракеток мира — Энди Маррея (2.50) и Новака Джоковича (2.60). Шансы британца котируются даже чуть выше, при том что Джокович шесть раз первенствовал на кортах Мельбурна, в то время как Энди — ни разу.
У женщин главным фаворитом букмекеры называют легендарную Серену Уильямс (2.75). Второй в списке потенциальных победительниц идёт действующая обладательница титула Анжелика Кербер (5.50). Третье место делят Симона Халеп (9.00) и Гарбин Мугуруса (9.00).
Российских мужчин нет даже в расширенном списке претендентов на победу. А вот женщины имеются. Правда, триумф россиянки на Australian Open — 2017 станет большой сенсацией. Шансы Екатерины Макаровой и Дарьи Касаткиной выиграть турнир оценены коэффициентом 67.00, Светланы Кузнецовой — 101.00.
НБА и НХЛ
Продолжаются соревнования и в американских лигах. Традиционно российскому любителю спорта ближе хоккейные и баскетбольные турниры.
В НБА пока без сенсаций. После трети регулярного чемпионата первую строчку занимает „Голден Стэйт Уорриорз“, который и перед началом сезона был главным фаворитом турнира. Сейчас на победу „воинов“ по итогам плей-офф предлагается ставить за те же 1.80, как и перед началом чемпионата. Вы можете получить бесплатную ставку в размере 500 рублей на результаты сезона в НБА.
А вот по поводу возможного обладателя Кубка Стэнли у экспертов единого мнения нет. Сразу восемь (!) команд имеют равные шансы (коэффициент 10.00) выиграть трофей. В их числе „Сан-Хосе Шаркс“, „Сент-Луис Блюз“, „Чикаго Блэкхоукс“, „Монреаль Канадиенс“, „Вашингтон Кэпиталз“, „Нью-Йорк Рейнджерс“, „Миннесота Уайлд“ и „Питтсбург Пингвинз“. Российских любителей североамериканского хоккея может радовать, что в большинстве этих клубов на ведущих ролях находятся представители отечественного хоккея.
КХЛ
Уже 3 января возобновятся и баталии в российском хоккее. Борьбу за Кубок континента, которым награждается победитель регулярного сезона, ведут СКА и ЦСКА. „Армейские“ же коллективы и считаются главными претендентами на победу в Кубке Гагарина. Причём особенно сильно букмекеры верят в команду из Санкт-Петербурга. Чемпионство СКА котируется за 1.95, ЦСКА — за 4.50, замыкает тройку магнитогорский „Металлург“ (5.50).