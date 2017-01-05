Новогодний сюрприз. Обидчица Кузнецовой без боя выйдет в финал

Ну а теперь к делу. Как многие уже, наверное, догадались, вашему вниманию представляется очередной, уже третий по счёту запуск рубрики «Теннисный БетОн». С предыдущей реинкарнацией у коллег по цеху немного не сложилось, и на данный момент наш банк застыл на отметке в 111 187 фишек. Что ж, не беда, постараемся наверстать упущенное.
Ставка № 1. Экспресс
Событие – Турнир ATP. Брисбен. Австралия. Вавринка С. — Эдмунд К.
Выбор – победа первого игрока с коэффициентом 1.34
Событие – Турнир ATP. Ченнай. Индия. Hard. Медведев Д. — Ковалик Ж.
Выбор – победа второго игрока с форой по геймам (+4.5) с коэффициентом 1.41
Ставка – 1500 фишек с коэффициентом 1.89 (возможная прибыль – 1335 фишек).
Безусловно, фаворит первой пары очевиден. Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Станислас Вавринка в разы именитее, мастеровитее и выше в рейтинг-листе АТР нежели его рыжеволосый британский визави.
Всё вроде бы очевидно и просто, если бы не одно «но». Все мы знаем, насколько нестабилен может быть Стэн и как он любит проигрывать матчи самому себе, при этом допуская невероятное количество невынужденных ошибок. Далеко не факт, что нечто подобное мы не увидим и сегодня, особенно учитывая немалый прогресс в игре Эдмунда по сравнению с началом предыдущего года.
И всё же, коль уж швейцарец не поехал в Ченнай защищать свой титул, придётся отбивать очки в Брисбене. Так что понадеемся на сознательность и, конечно же, мотивацию Стэна, ведь в случае поражения на столь ранней стадии он рискует оказаться за бортом топ-4, чего в преддверии Открытого чемпионата Австралии ему наверняка бы не хотелось. Если коротко, Эдмунд поборется, но проиграет. Как альтернативу можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал больше по геймам (12,5) швейцарского спортсмена.
Ещё один лихо прогрессирующий теннисист – Даниил Медведев. Всего за год российский теннисист сумел подняться более чем на 200 позиций в табели о рангах и к концу предыдущего сезона заслуженно вошёл в топ-100.
Пожалуй, стоит согласиться с букмекером, шансов на успех в матче с Йозефом Коваликом у прогрессирующего семимильными шагами российского дарования будет побольше, но не может не смущать такая огромная фора. В прошлом раунде словацкий спортсмен одержал верх в матче не с кем-нибудь, а с 6-й ракеткой мира Марином Чиличем, очевидно, что этого бы не произошло, не покажи Ковалик свой лучший теннис.
Конечно же, случаи, когда после победы над именитым соперником следует безвольное поражение от теннисиста средней руки, встречаются сплошь и рядом, но, на мой взгляд, за счёт довольно неплохой первой подачи обозначить хотя бы видимость борьбы Йозефу вполне по силам.
Ставка № 2
Событие – Турнир WTA. Брисбен. Австралия. Мугуруса Г. — Корне А.
Выбор – победа первого игрока с форой по геймам (-3.5) с коэффициентом 1.7
Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 1400 фишек).
По большому счёту, сомнений в победе Мугурусы нет. Корне соперница хоть и опытная, но звёзд с неба не хватает. К тому же девушки уже пару раз встречались и в обоих случаях Гарбинье выходила из схватки победителем.
Путь обеих спортсменок к полуфиналу был довольно тернист и полон сложностей. Испанке пришлось немало попотеть, чтобы обыграть любимицу местной публики Саманту Стосур, а в поединке с Касаткиной и вовсе отыгрывать матчбол. Что касается вчерашней победы над Кузнецовой, то её хоть и не назовёшь лёгкой, но по игре представительница Пиренейского полуострова смотрелась достаточно уверенно.
У француженки сетка была немного проще. В первом раунде Ализе ни без труда обыграла Елену Веснину, а в двух последующих встречах не оставила шансов Макхэйл и победительнице Итогового турнира в Сингапуре Доминике Цибулковой.
Так почему же всё-таки Мугуруса должна быть в финале? Во-первых, как уже отмечал, перевес личных встреч на стороне испанки. Во-вторых, Корне банально удобная по стилю соперница для Гарбинье. В-третьих, разница в классе, уровне, потенциале, называйте как хотите, достаточно велика. Ну и в-четвёртых, технический арсенал ударов, мощь в конце-концов, всё на стороне испанки. Слишком круто для игрока уровня Ализе дойти до финала такого престижного турнира, посему выбор очевиден. Опасность заключается лишь в самой форе, сможет ли её пробить испанка? Надеюсь, что да.
Ставка № 3 и 4.
Событие – Турнир ATP. Доха. Катар. Джокович Н. – Вердаско Ф.
Выбор – победа второго игрока с форой по геймам (+6) коэффициентом 1.61 и победа второго игрока с форой по сетам (+1.5) с коэффициентом 3.4 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 1000 фишек и 500 фишек (возможная прибыль – 610 фишек и 1200 фишек).
Да что эти букмекеры вообще себе позволяют? Откуда такие цифры? Неужто Джокович пришёл в себя и снова показывает свой супер-теннис?! Спорное высказывание, проверять я его, конечно, не буду.
На самом деле, ни в матче со Себальосом, ни во встрече со Штепанеком автор этих строк не увидел практически ничего, что отличало бы Ноле конца сезона 2016-го от Ноле нынешнего, а значит, перспективы для серба не такие уж радужные даже в игре с игроком уровня Вердаско.
Не то чтобы испанец был плох, но теннисистом топ уровня его даже с натяжкой не назовешь. Хотя справедливости ради стоит отметить, что час от часу Фернандо может демонстрировать просто феноменальный теннис. Но вернёмся к нашим баранам. Перефразируя известное высказывание: «Меня терзают смутные сомнения. Сэму Куэрри слил «Уимблдон», в Нью-Йорке Вавринка чемпион», как это не прискорбно бы звучало, сложилось устойчивое впечатление, что эпоха серба прошла бесповоротно и безвозвратно. Роджер, Рафа, Новак, уже были на первой строчке не один год, вот пришел черед Энди, а за ним и полное увядание «Большой четвёрки» и окончательная смена поколений в АТР — именно такого рода мысли не покидают с конца прошлого года.
Ну а что касается отчётного матча, то прежде всего стоит отметить неплохие кондиции Вердаско, который по ходу турнира довольно легко в двух сетах разобрался с Поспишилом, Гоффеном и Карловичем. Для нас особо важным является уверенная победа именно над бельгийцем, ведь, как вероятно и в будущем поединке с Новаком, много очков в том матче разыгрывались на бэйслайне, где испанец не сплоховал.
История встреч теннисистов довольно богатая, 9-5 Джокер впереди, но пусть последняя виктория пиренейца и датируется далеким 2010 годом, победу в одном из сетов он добывал достаточно часто, что в совокупности с текущей формой спортсменов, даёт нам немалые основания надеяться на благоприятный исход обеих ставок.
Итого: сделано четыре ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 106 187 фишек.