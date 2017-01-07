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175 лет назад 2016
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Энди Маррей
Фото: Reuters
Текст: Денис Фидченко

Маррей превзойдёт Джоковича, Плишкова покорит Брисбен

В очередном выпуске рубрики «Теннисный БетОн» прогнозируем матчи мужской и женской сетки турниров в Дохе, Ченнае и Брисбене.
7 января 2017, суббота. 11:45. Ставки
Вроде бы, как и пан, вроде бы, как и пропал. Две из четырёх ставок предыдущего выпуска достигли цели и суммарно принесли нам пусть не большой, но всё же плюс по итогам выпуска.

Что тут скажешь, первая мысль, как это часто бывает, была верной. Вавринка с боями выгрыз свою победу в матче с Кайлом Эдмундом в трёх сетах и пробил
индивидуальный тотал. Возьми эту ставку ординаром и не заморачивайся, но нет, нужно было выдумать велосипед. Йозефу Ковалику после сенсационной победой над Марином Чиличем было не суждено пробиться в следующий раунд соревнований. Словак безвольно уступил восходящей звезде российского тенниса Даниилу Медведеву и похоронил наш двойник.

Что до женского полуфинала в Брисбене, то здесь то ли повезло, то ли наоборот. В любом случае толочь воду в ступе смысла не вижу. Мугуруса отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:4 в первой партии, и Ализе Корне, не побоюсь этого слова, сенсационно выходит в финал. Возврат по ставке.

А что касается полуфинала Вердаско – Джокович… Наверное, вы и сами всё видели. С экс №1 всё очень плохо. Серб бился, тужился и лишь чудесными чудесами, божественным вмешательством вырвал ту победу. Заслуженно ли? Субъективно – нет! Нисколько.

Тем не менее имеем то, что имеем: обе ставки по этому матчу сыграли. Теперь в нашем распоряжении 111 497 фишек.

Ставка № 1


Событие – Турнир ATP. Доха. Катар. Маррей Э. — Джокович Н.
Выбор – победа первого игрока с коэффициентом 1.72 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 1440 фишек).

Мда… То ли я не хотел дожить до этого момента, то ли у букмекера опять чего-то там заклинило, в любом случае мы стали свидетелями какого-никакого исторического события – Маррей в матче с Ноле котируется фаворитом.

Признаюсь, как болельщика серба со стажем, с далёкого 2007 года, данный расклад меня удручает. А ещё более удручает то, что этот расклад сил я считаю абсолютно верным. Простите за жаргон, но Новак просто «в хламе». Серб действительно в отвратительной форме. Он плохо подаёт, посредственно принимает, но главное — играет крайне пассивно. Будь Вердаско чуть более удачлив, а точнее, ментально сильнее, пара финалистов была бы иной. Но история не терпит сослагательного наклонения, и в финале встретятся первая и вторая ракетки мира.

Нет, Джокер, конечно, хорош на фоне всяких там Себальосов, но, чтобы обыграть Маррея, который тоже не блещет в Дохе, нужно хотя бы немного атаковать, причём атаковать мощно и акцентированно. Очень рад буду ошибиться, но чувствую, что сценарий матча на Итоговом турнире в Лондоне повторится – победа британца с форой в 4-5 геймов. Рисковать не будем, сыграем просто победу сэра Маррея.

Ставка № 2


Событие –Турнир WTA. Брисбен. Австралия. Плишкова Кар. — Корне А.
Выбор – победа первого игрока с коэффициентом 1.43 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 3000 фишек (возможная прибыль – 1290 фишек).

Конечно, в некоторой степени непрофессионально ставить ординары с такими коэффициентами, но даже на солнце бывают пятна. Уже от одной мысли: «Корне – победительница турнира категории Премьер», — становится не по себе. Француженка теннисистка явно не того уровня, чтобы завоёвывать столь крупные трофеи.

Конечно, у Ализе в активе есть и громкие победы, в том числе и над экс-первой ракеткой мира Сереной Уильямс, но на нынешнем празднике жизни она скорее залётный гость, чем звёздная персона. Очевидно, что чешская спортсменка сильнее абсолютно во всех компонентах игры, и если уж Каролина проиграет, то скорее самой себе, чем французской любительнице лупить двойные ошибки в каждом гейме.

Ставка № 3


Событие – Турнир WTA. Шэньчжэнь. Китай. Пары. Финал. Главачкова А./ Пэн Ш. — Олару Р.-И./ Савчук О.
Выбор – победа первых игроков с коэффициентом 1.23
Событие –Турнир ATP. Ченнай. Индия. Пары. Монро Н./ Ситак Арт. — Бопанна Р./ Недунчежиян Дж.
Выбор – победа первых игроков с форой по сетам (+1.5) с коэффициентом 1.37
Ставка – 1 000 фишек с коэффициентом 1.69 (возможная прибыль – 690 фишек).

И экспресс «на закуску». Главачкова и Пэн теннисистки сверхопытные и мастеровитые. Китаянка в прошлом занимала первую строчку в рейтинг листе WTA среди парных игроков, чешка была третьей. В дуэте Главачкова/ Пэн отыграли пусть и немного, всего 14 матчей, но проиграли всего единожды, в 2014 году. И хотя Олару и Савчук также довольно интересная пара, но по уровню игры они явно уступают фавориткам этого матча.

Что до второй встречи, то здесь всё куда менее прозаично. Монро/ Ситак пара достаточно известная, сыгранная, какой-никакой класс присутствует. В соперники им достался дуэт местных любимцев публики, в частности чемпион многих турниров Рохан Боппана. И пусть индусы на родных кортах играют очень хорошо, попробую поверить в более сбалансированную, а главное, сыгранную пару американца и новозеландца.

Итого: сделано три ставки на сумму 6000 фишек. В банке осталось 105 497 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ализе Корне Каролина Плишкова Новак Джокович Энди Маррей Бесплатные прогнозы
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