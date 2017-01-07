Маррей превзойдёт Джоковича, Плишкова покорит Брисбен

Что тут скажешь, первая мысль, как это часто бывает, была верной. Вавринка с боями выгрыз свою победу в матче с Кайлом Эдмундом в трёх сетах и пробил индивидуальный тотал. Возьми эту ставку ординаром и не заморачивайся, но нет, нужно было выдумать велосипед. Йозефу Ковалику после сенсационной победой над Марином Чиличем было не суждено пробиться в следующий раунд соревнований. Словак безвольно уступил восходящей звезде российского тенниса Даниилу Медведеву и похоронил наш двойник.
Что до женского полуфинала в Брисбене, то здесь то ли повезло, то ли наоборот. В любом случае толочь воду в ступе смысла не вижу. Мугуруса отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:4 в первой партии, и Ализе Корне, не побоюсь этого слова, сенсационно выходит в финал. Возврат по ставке.
А что касается полуфинала Вердаско – Джокович… Наверное, вы и сами всё видели. С экс №1 всё очень плохо. Серб бился, тужился и лишь чудесными чудесами, божественным вмешательством вырвал ту победу. Заслуженно ли? Субъективно – нет! Нисколько.
Тем не менее имеем то, что имеем: обе ставки по этому матчу сыграли. Теперь в нашем распоряжении 111 497 фишек.
Ставка № 1
Событие – Турнир ATP. Доха. Катар. Маррей Э. — Джокович Н.
Выбор – победа первого игрока с коэффициентом 1.72 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 1440 фишек).
Мда… То ли я не хотел дожить до этого момента, то ли у букмекера опять чего-то там заклинило, в любом случае мы стали свидетелями какого-никакого исторического события – Маррей в матче с Ноле котируется фаворитом.
Признаюсь, как болельщика серба со стажем, с далёкого 2007 года, данный расклад меня удручает. А ещё более удручает то, что этот расклад сил я считаю абсолютно верным. Простите за жаргон, но Новак просто «в хламе». Серб действительно в отвратительной форме. Он плохо подаёт, посредственно принимает, но главное — играет крайне пассивно. Будь Вердаско чуть более удачлив, а точнее, ментально сильнее, пара финалистов была бы иной. Но история не терпит сослагательного наклонения, и в финале встретятся первая и вторая ракетки мира.
Нет, Джокер, конечно, хорош на фоне всяких там Себальосов, но, чтобы обыграть Маррея, который тоже не блещет в Дохе, нужно хотя бы немного атаковать, причём атаковать мощно и акцентированно. Очень рад буду ошибиться, но чувствую, что сценарий матча на Итоговом турнире в Лондоне повторится – победа британца с форой в 4-5 геймов. Рисковать не будем, сыграем просто победу сэра Маррея.
Ставка № 2
Событие –Турнир WTA. Брисбен. Австралия. Плишкова Кар. — Корне А.
Выбор – победа первого игрока с коэффициентом 1.43 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 3000 фишек (возможная прибыль – 1290 фишек).
Конечно, в некоторой степени непрофессионально ставить ординары с такими коэффициентами, но даже на солнце бывают пятна. Уже от одной мысли: «Корне – победительница турнира категории Премьер», — становится не по себе. Француженка теннисистка явно не того уровня, чтобы завоёвывать столь крупные трофеи.
Конечно, у Ализе в активе есть и громкие победы, в том числе и над экс-первой ракеткой мира Сереной Уильямс, но на нынешнем празднике жизни она скорее залётный гость, чем звёздная персона. Очевидно, что чешская спортсменка сильнее абсолютно во всех компонентах игры, и если уж Каролина проиграет, то скорее самой себе, чем французской любительнице лупить двойные ошибки в каждом гейме.
Ставка № 3
Событие – Турнир WTA. Шэньчжэнь. Китай. Пары. Финал. Главачкова А./ Пэн Ш. — Олару Р.-И./ Савчук О.
Выбор – победа первых игроков с коэффициентом 1.23
Событие –Турнир ATP. Ченнай. Индия. Пары. Монро Н./ Ситак Арт. — Бопанна Р./ Недунчежиян Дж.
Выбор – победа первых игроков с форой по сетам (+1.5) с коэффициентом 1.37
Ставка – 1 000 фишек с коэффициентом 1.69 (возможная прибыль – 690 фишек).
И экспресс «на закуску». Главачкова и Пэн теннисистки сверхопытные и мастеровитые. Китаянка в прошлом занимала первую строчку в рейтинг листе WTA среди парных игроков, чешка была третьей. В дуэте Главачкова/ Пэн отыграли пусть и немного, всего 14 матчей, но проиграли всего единожды, в 2014 году. И хотя Олару и Савчук также довольно интересная пара, но по уровню игры они явно уступают фавориткам этого матча.
Что до второй встречи, то здесь всё куда менее прозаично. Монро/ Ситак пара достаточно известная, сыгранная, какой-никакой класс присутствует. В соперники им достался дуэт местных любимцев публики, в частности чемпион многих турниров Рохан Боппана. И пусть индусы на родных кортах играют очень хорошо, попробую поверить в более сбалансированную, а главное, сыгранную пару американца и новозеландца.
Итого: сделано три ставки на сумму 6000 фишек. В банке осталось 105 497 фишек.