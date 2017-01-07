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175 лет назад 2016
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Карим Бензема
Фото: Reuters
Текст: Алексей Пионтковский

Бензема огорчит клиентов из «Гранады», «Сосьедад» — «Севилью»

Прогнозируем исходы матчей первого в 2017 году тура Примеры: «Реал Мадрид» — «Гранада» и «Реал Сосьедад» — «Севилья».
7 января 2017, суббота. 12:45. Ставки
7 января. Праздники. Самое время дебютировать в новом году с футбольными прогнозами. Последний выпуск 2016 года оказался для нас неудачным. Коллега Евдошенко по случаю праздника рискнул и собрал экспресс из пяти матчей 19-го тура АПЛ. Увы, сразу четыре из пяти выборов ушли «в молоко».

В результате на начало года мы располагаем 55 000 фишек. При том, что летом 2016-го, когда мы запускали серию футбольных прогнозов, наш стартовый банк насчитывал 50 000 фишек. С тех пор было сделано в совокупности порядка 150 ставок. 10 % от банка — результат не сногсшибательный, но и не минусовой, а это уже неплохо.

Итак, мы продолжаем.

«Реал Мадрид» — «Гранада»


Ставка: Карим Бензема забьёт первый гол «Реала» за 3.04
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 2040 фишек)
Ставка: Карим Бензема забьёт последний гол «Реала» за 3.04 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 2040 фишек).

Испанская Примера выходит с рождественско-новогодних каникул. Для начала часть клубов элитного дивизиона размялась кубковыми матчами, и вот теперь наступил черёд чемпионата.

Первой рассмотрим встречу лидера и аутсайдера. Задача мадридского «Реала» во второй половине сезона — удержать своё лидерство в Примере.
Сейчас «сливочные» превосходят «Барселону» по потерянным очкам на шесть баллов.

Тремя днями ранее команда Зидана в экспериментальном составе принимала «Севилью» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Несмотря на то что Роналду не было даже в заявке, а Бензема остался на скамейке, «Реал» разгромил соперника со счётом 3:0.

Теперь обязательно нужно побеждать и аутсайдера в чемпионате. Потому как в спину дышит «Барселона». И, думается, это дыхание мадридцы будут ощущать до конца чемпионата. Если, конечно, сохранят лидерство.

«Гранада» борется за выживание. Да, после смены тренера команда с грехом пополам, но начала набирать хоть какие-то очки. И даже сумела уступить «Барселоне» на «Камп Ноу» со счётом 0:1. С другой стороны, было и поражение от мадридского «Атлетико» (1:7).

Не думаю, что «Гранаде» удастся создать большие проблемы «Реалу». Слишком уж велика разница в классе команд. Достойно проиграть, избежав разгрома, возможно, но «Реал» тут победит. Как побеждал он во всех пяти предыдущих домашних матчах с этим соперником.

Но коэффициенты на победу «Реала» мизерны, а победы «сливочных» в три и более мячей может и не случиться. «Гранада» при Лукасе Алькарасе, как уже говорилось, показывает себя довольно упорным коллективом.

Потому предложу несколько авантюрную ставку. Но лишь на первый взгляд. Первый гол «Реала» забьёт Карим Бензема. И последний гол «Реала» забьёт он же. На оба исхода коэффициент 3.04.

Дело в том, что «Гранада» для французского форварда — излюбленный соперник. В последних шести матчах Бензема регулярно поражал ворота этой команды. Такой статистикой не может похвастать даже Роналду.

Судя по матчам клубного чемпионата мира, к середине сезона Карим набрал хорошую форму и Зидан доверяет соотечественнику. С «Севильей» Бензема не играл, как и Роналду, а это значит, что в матче чемпионата с большой долей вероятности оба отдохнувших лидера атаки «Королевского клуба» будут брошены в бой с первых минут. И весьма вероятно, что минимум на гол Бензема наиграет.

И даже проход одной из ставок оставит нас в хорошем плюсе. А если потенциальный забитый мяч Бензема будет единственным либо нападающий откроет и закроет голевые свершения своей команды, то мы и вовсе сможет сорвать джекпот. На мой взгляд, в данной ситуации риск уместен.

«Реал Сосьедад» — «Севилья»


Ставка: победа «Реала Сосьедад» с форой (0) за 1.69 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль 1035 фишек).

Переходим к центральной встрече 17-го тура Примеры. В ней мы не увидим записных грандов, но, с учётом положения дел в турнирной таблице, именно матч «Реал Сосьедад» — «Севилья» имеет больший вес.

Баскский клуб проводит отличный для себя сезон. «Реал Сосьедад» выиграл семь из последних десяти матчей и сейчас ведёт борьбу как за медали, так и за место в Лиге чемпионов.

Но ещё лучший сезон проводит «Севилья» с Хорхе Сампаоли во главе. Команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов и в противостоянии с «Лестером» имеет неплохие шансы добраться минимум до четвертьфинала. А в национальном первенстве «Севилья» идёт на третьем месте, всего на один балл отставая от «Барселоны».

Крайне непростой матч для прогнозирования, но всё же отдам предпочтение хозяевам поля. Клубы из Страны Басков исторически славятся тем, что на своём поле могут дать бой любому. «Реал Сосьедад» не исключение. В нынешнем сезоне игроки из Сан-Себастьяна дома проиграли лишь мадридскому «Реалу» в стартовом туре. После этого с арены «Аноэта» три очка не увозил никто, включая «Барселону» и мадридский «Атлетико». «Матрасники» и вовсе покинули Сан-Себастьян «на щите».

Домашней можно назвать и «Севилью», которая на своём поле выиграла все матчи, кроме встречи с «Барселоной». А вот на выезде команда Сампаоли нередко сбоит. Совсем недавно и вовсе уступила уже упомянутой «Гранаде».

Более того, в последние годы «Реал Сосьедад» весьма успешно противостоит «Севилье» при поддержке родной публики. В пяти последних домашних матчах клуб из Сан-Себастьяна победил четырежды и один раз сыграл вничью.

Ну и кадровый момент. В последнем матче чемпионата перед перерывом основной защитник «Севильи» Адиль Рами умудрился отхватить две жёлтые карточки за две секунды, а потому важнейшую встречу с «Реалом Сосьедад» пропустит. Потеря на фатальна, но сказаться может.

Подводя итог, скажу, что ставку на победу «Реала Сосьедад» с нулевой форой за 1.69 в данной встрече вижу весьма надёжной.

Итого: сделано три ставки на сумму 3500 фишек. В банке осталось 51 500 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Реал Сосьедад ФК Гранада ФК Реал Мадрид ФК Севилья Карим Бензема Бесплатные прогнозы Примера
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