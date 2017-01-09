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Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Алексей Агеев

Прогресс киберспорта, доходы William Hill, злоключения Бартона

Наиболее интересные и значимые события букмекерского мира — в дайджесте новостей за прошедшую неделю (2-8 января).
9 января 2017, понедельник. 22:45. Ставки
В первую неделю 2017 года российские букмекеры по причине праздников не проявляли активности. Зато в зарубежном беттинг-сообществе случилось множество интересных событий.

William Hill подсчитывает прибыль и готовится покорять Австралию


Британский букмекер William Hill сообщил, что, по предварительным оценкам, операционная прибыль компании в 2016 году составила £ 260 млн ($ 317 млн). Было бы даже больше, но уж слишком успешно сыграли фавориты во время Boxing Day в АПЛ.

В поисках увеличения прибыли William Hill предпринимает новые шаги по завоеванию австралийского онлайн-рынка. В компании давно грезят данным регионом. И вот на прошлой неделе стало известно, что британский букмекер принял решение о возрождении австралийского бренда Centrebet с целью расширения своего присутствия на рынке онлайн-ставок
Австралии.

Centrebet перешёл в собственность William Hill в 2013 году в результате сделки со Sportingbet стоимостью £ 450 млн. Генеральный директор австралийского филиала William Hill Том Уотерхаус заявил, что Centrebet станет главным букмекером для профессиональных игроков Австралии. По словам топ-менеджера, компания предоставит клиентам высокие коэффициенты и высокие максимумы.

Сейчас на австралийском онлайн-рынке ставок William Hill уступает конкурентам из Paddy Power, Ladbrokes и Bet365.

Грузия повышает налоги для букмекеров, Греция борется с нелегалами


Законодатели Грузии пошли по пути своих соседей из Армении. С целью укрепить национальную валюту, которая в конце текущего года достигла пика девальвации, а также привлечь дополнительные средства в государственный бюджет в Грузии будут повышены акцизы на бензин и сигареты, а также налоги на импорт автомобилей и игорный бизнес.

Теперь доходы казино, тотализаторов и других игорных заведений будут облагаться 10-процентным налогом вместо 5-процентного. Размер ставки сбора за игорный бизнес с каждого стола казино и с каждого игрового аппарата за квартал будет составлять от 2 до 4 тыс. лари (около 750–1500 долларов) вместо 1,5–3 тысяч (около 600–1200 долларов).

В Армении с 1 января 2017 года лицензия на организацию азартных онлайн-игр будет стоить в пять раз дороже и обойдётся букмекерским компаниям в 500 млн драмов (более млн долларов) вместо прежних 100 млн (около 207 тыс. долларов).

Игорная комиссия Греции (EEEP) отчиталась о результатах борьбы с нелегальным игорным бизнесом в 2016 году.

Сообщается, что в течение прошлого года греческие полицейские закрыли 480 заведений, нелегально зарабатывавших на азартных играх. В большинстве своём в этих заведениях были установлены лотерейные видео-терминалы (VLT). Было произведено 1513 арестов и изъято свыше € 160 тыс. наличными.

По оценкам экспертов, общий объём рынка нелегальных VLT-терминалов составляет порядка € 1 млрд, что приводит к убыткам бюджета Греции в размере € 300-400 млн от недополученных налогов.

Американские букмекеры верят в Трампа, шведские тратятся на рекламу


Избранный президент США Дональд Трамп может легализовать ставки на спорт в США. На это намекнул президент и исполнительный директор игорной ассоциации США Джефф Фриман. «Что касается ставок на спорт, то я думаю, что мы уже близки к финишу», — заявил Фриман. Трамп продолжительное время занимался индустрией азартных игр. Эксперты отмечают, что обширный опыт политика в этой сфере существенно повышает шансы на легализацию спортивных ставок.

Игорные компании были одними из главных заказчиков рекламы в Швеции в 2016 году. Оператор Unibet потратил больше других представителей отрасли на ТВ-рекламу — $ 30 млн, заняв четвёртое место среди всех рекламодателей страны с долей 1,5%. Пятую строчку в том же списке занял государственный букмекер Svenska Spel, который потратил на ТВ-рекламу около $ 27 млн. Svenska Spel лидирует по рекламным затратам на радио — оператор заплатил те же $ 27 млн. Unibet занял второе место среди игорных компаний (около $ 2 млн).

Компания SuperData Research, которая специализируется на статистике и прогнозах в цифровой индустрии, опубликовала отчёт по киберспортивным ставкам за декабрь 2016 года. Объём рынка за указанный период составил $ 58,9 млн. Общий объём сектора за год достиг $ 892 млн. По прогнозам аналитиков, уже к 2019 году эта цифра составит $ 1,4 млрд. Эксперты компании отмечают, что конкуренция на рынке ставок на киберспорт в 2017 году продолжит увеличиваться, поскольку всё большее количество операторов начинают принимать ставки на события в этой отрасли.

Из жизни спортсменов-игроманов


Руководство клуба АПЛ не испугалось новых расследований в отношении скандально известного полузащитника Джои Бартона и подписало с ним контракт до конца сезона.

Но, возможно, не во всех оставшихся матчах чемпионата хавбек сможет помочь своему новому клубу. Дело в том, что футбольная ассоциация Англии обвинила полузащитника «Бёрнли» Джои Бартона в нарушении правил организации, запрещающих действующим футболистам делать ставки на спорт. По данным ФА, в период с 2006 по 2016 год футболист сделал 1260 ставок на футбольные матчи, выступая при этом за английские клубы.

И теперь Бартона может ждать новая дисквалификация за ставки. Одну он отбыл минувшей осенью, выступая за шотландский «Рейнджерс».

Не чуждо увлечение беттингом и другим английским спортсменам. Так, профессиональный игрок в снукер Элфи Бурден получил условную шестимесячную дисквалификацию после того, как выяснилось, что он поставил около £ 25 тыс. (€ 29,4 тыс.) в букмекерских конторах. Бурден в период между 2006 и 2016 годами сделал ставки на 86 матчей, в том числе на игры с собственным участием. Дисквалификация вступит в силу, если Бурден нарушит устав до 1 января 2018 года. Игрока также обязали выплатить штраф в размере £ 5 тыс.

От более серьёзного наказания Бурдена, вероятно, спас тот факт, что по итогам своей ставочной активности игрок остался в минусе. В общей сложности он проиграл £ 2995.


Куда успешнее выступил несостоявшийся профессиональный игрок в покер из Лас-Вегаса. Работающий в сети кофеен «Старбакс» 32-летний Дэймон Г. выиграл $ 900 тыс. в турнире по ставкам Westgate Las Vegas Super Contest. Дэймон переехал в Лас-Вегас 10 лет назад в надежде стать профессиональным игроком в покер. Но со временем понял, что в покере слишком много более сильных соперников. Ставший практически миллионером бариста уже заявил, что пока продолжит работать, чтобы не сойти с ума от безделья.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Джои Бартон Unibet William Hill Игорный бизнес
Новости. Ставки
9 января 2017, понедельник
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16:51 Букмекеры повысили шансы Коукаловой выиграть «Большой хрустальный глобус»
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11:30 Налог для операторов онлайн-гэмблинга в Пенсильвании составит 25%
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8 января 2017, воскресенье
19:30 Букмекеры: «Лейкерс» Мозгова выиграют у «Орландо» в матче НБА
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17:00 Эксперты: «Чикаго» Панарина и Анисимова выиграет у «Нэшвилла» в матче НХЛ
15:38 «БалтБет» в декабре расширил сеть более чем на 60 ППС
13:00 Сэвидж: «Тоттенхэм» изумительно играет с «Астон Виллой», ставлю на «шпор»
11:30 Аналитики: Дальмайер — фаворит масс-старта в Оберхофе, шансы Акимовой — 4%
10:00 Букмекеры оценили шансы Шипулина выиграть масс-старт в Оберхофе
7 января 2017, суббота
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16:00 Профессиональный игрок в снукер наказан за ставки на собственные матчи
14:15 Сэвидж: «Арсенал» победит «Престон» в Кубке Англии, Жиру опять забьёт
12:30 Эксперты: Коукалова выиграет гонку преследования в Оберхофе
10:45 Аналитики: «Ак Барс» выиграет у «Металлурга» Мг в матче КХЛ
09:00 Букмекеры не верят в победу россиян в мужской гонке преследования в Оберхофе
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6 января 2017, пятница
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16:00 Букмекеры назвали фаворита матча Евролиги «Реал» — ЦСКА
14:30 Мозг лудоманов реагирует на изображения, связанные с азартными играми
13:00 Сэвидж: «Манчестер Сити» выиграет у «Вест Хэма» оба тайма
11:30 Аресты китайцев по делу оператора Jack Lam были частью операции Интерпола
10:00 Букмекеры: Коукалова и Мякяряйнен — фаворитки спринта в Оберхофе
01:32 Букмекеры: сборная Канады выиграет молодёжный чемпионат мира по хоккею
5 января 2017, четверг
20:30 Турецкий имам: оральный секс — это норма, а шахматы хуже, чем азартные игры
19:00 William Hill возрождает бренд Centrebet
18:00 В Грузии с 1 января 2017 года налог на игорный бизнес повышен с 5 % до 10 %
16:58 Букмекеры: сборная России проиграет Швеции матч за бронзу хоккейного МЧМ
16:00 Bet365 добавил новую функцию «Edit Bet» для редактирования ставок
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10:00 Букмекеры оценили шансы Шипулина выиграть спринт в Оберхофе
4 января 2017, среда
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21:39 В Греции в 2016 году совершено 1513 арестов для борьбы с нелегальным гэмблингом
17:30 BetVictor оптимизирует рекламу при помощи Fresh8 Gaming
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