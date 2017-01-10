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175 лет назад 2016
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Тимофей Мозгов
Фото: nba.com
Текст: Алексей Кужель

Озёра полные грусти. «Портленд» обыграет «Лейкерс»

«Портленд» победит «Лейкерс», «Сакраменто» и «Бостон» справятся с оппонентами, а Кидд-Гилкрист наберёт больше 10 очков – в «Большом куше».
10 января 2017, вторник. 18:45. Ставки
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С прошедшими праздниками вас, друзья мои. Надеемся, что у вас добавилось новых впечатлений и красок. Что отдых в компании родных и близких придал вам дополнительных сил и очистил ваши светлые головы от нагромождения проблем и неудач. Продолжительный отпуск ещё никогда и никому не вредил, поэтому с новыми силами и чаяниями продолжаем. Всем удачи и везения!

Напоминаем, что в нашем банке на сегодняшний день 94 315 фишек.

Ставка № 1


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.1/1.84, фора (+1,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (110,5) за 1.97, гости (112,5) за 1.97, общий (223,0) за 1.95.
Выбор – победа «Портленда» с форой (-2,0) с коэффициентом 2.0
Ставка – 3000 фишек (возможная прибыль – 3000 фишек).

«Портленд» продолжает лихорадить. Причём знатно так, со всеми присущими этому состоянию атрибутами и симптомами. Всего 4 победы в последних 15 матчах, и дружина Терри Стотса плавно перекочевала на восьмое место в конференции. И «Сакраменто» остался всего один небольшой шаг для того, чтобы выбросить «Блэйзерс» за пределы заветной восьмёрки. Вроде, и игроки те же самые, и принцип и модель игры не претерпели изменений по сравнению с прошлым годом, но вот результата как не было, так и нет.

Можно винить в этом и Дэмьена Лилларда, который зачастую выглядит бледной тенью самого себя. А можно копнуть глубже и найти причины и в «звёздном гусе» упомянутого персонажа, спорный почин которого не обошёл стороной и Си Джея Макколлума, и в банальном невезении. Но так или иначе «Портленду» уже давным-давно пора выбираться из затяжного пике.

Благо соперник у них сегодня куда как наиболее для этого подходящий. И пусть в недавнем очном противостоянии соперников дружине из Орегона удалось сломить сопротивление соперника только в заключительной четверти — но там у Мозгова и Ко во второй четверти полетело так, что только диву даёшься, – перспективная банда Люка Уолтона
пока ещё очень и очень сыра и нестабильна. И может как выстрелить, так и провалиться. А когда соперник превосходит тебя практически во всех отношениях и, к тому же, предельно собран и мотивирован, то и результат матча достаточно предсказуем. Если, конечно, в очередной раз таланты антиснайперской подготовки не продемонстрируют сразу несколько игроков гостей.

Ставка № 2.Экспресс


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» — «Шарлотт Хорнетс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.21/5.2, фора (-9,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (117,5) за 1.97, гости (108,5) за 1.97, общий (224,5) за 1.95.
Выбор –индивидуальный тотал Майкла Кидда-Гилкриста больше 10 с коэффициентом 1.83
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 3.72/1.33, фора (+7,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (103,5) за 1.97, гости (110,5) за 1.97, общий (214,5) за 1.95.
Выбор –«Бруклин» реализует больше 9,5 трёхочковых бросков с коэффициентом 1.85
Ставка – 2000 фишек с коэффициентом 3.3855 (возможная прибыль – 4 771 фишка).

В последнее время достаточно сложно стало отслеживать появление того или иного игрока в составах команд. Информация в основном появляется незадолго до начала матча. Но по информации множества источников, в матче с большой долей вероятности не примет Николя Батюм. А это значит, что вся бросковая составляющая «Шарлотт» существенно сдвинется и в пользу форварда в том числе. Да даже если французский легионер и примет участие в матче, то это ни в коей мере не изменит веры вашего автора в снайперские способности одного из лидеров «Хорнетс».

Во-первых, поединок ожидается на редкость зрелищный и результативный. Как и подавляющее количество матчей с участием «Хьюстона» образца нынешнего сезона. Во-вторых, в последних пяти матчах Майкл не добрался до заявленного нами порога результативности два раза. В матче с «Чикаго» у форварда просто не полетело, и Стив Клиффорд от греха подальше усадил игрока на скамейку, а в матче с «Детройтом» детище Майкла Джордана сделало упор на игроков передней линии и МКГ просто выпал из игровых схем. Да и в конце концов, что это за недооценка-то такая? Игрок, который проводит на паркете около полу часа просто обязан набирать жалкие 10 очков. Тем более и бросок отличный, и партнёры доверяют.

«Бруклин» — худшая команда лиги. Сборище «сбитых лётчиков» и несбывшихся надежд. Но из-за дуги ребята Кенни Аткинсона поливают – мама не горюй. В последних пяти домашних поединках лишь в матче с вязкой «Ютой» у Брука Лопеса и Ко не заладилось с дальними бросками. А в матче с «Кливлендом» «Нетс» не хватило всего одного точного броска, чтобы преодолеть гроссмейстерскую планку в 10 «бомб». Очень чесались руки поставить на общее количество «бомб» в матче, но ещё не до конца понятно, как обмен Кайла Корвера отразится на дальнобойной артиллерии «Атланты».

Ставка № 3. Экспресс.


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.571/2.61, фора (-4,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (111,5) за 1.97, гости (107,5) за 1.97, общий (218,5) за 1.93.
Выбор – Эл Хорфорд наберёт 15 и более очков и победа «Селтикс» с коэффициентом 4.2
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» — «Детройт Пистонс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.81/2.14, фора (-2,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (104,5) за 1.97, гости (102,5) за 1.97, общий (206,5) за 1.95.
Выбор – Руди Гэй наберёт 20 и более очков и победа «Сакраменто» с коэффициентом 3.5
Ставка – 1000 фишек с коэффициентом 14.7 (возможная прибыль – 13 700 фишек).

Хулиганим? Хулиганим!

У «Бостона» появился реальный шанс обогнать своего непосредственного конкурента на второе место в конференции. Причём, учитывая завтрашнюю встречу «Селтикс» с нестабильным до ужаса столичным коллективом, и догнать, и обогнать. И есть подозрение, что бравые парни Брэда Стивенса сполна воспользуются предоставленной возможностью. Учитывая два поражения подряд от «Торонто» и отсутствие травмированного Эйвери Брэдли, казалось бы, ставь на канадцев и будешь в шоколаде, но не настолько хороши «Рэпторс». Демар Дерозан вполне может смазать львиную часть бросков, а Кайл Лоури, пусть и демонстрирует нечто феноменальное в плане реализации дальних попыток, но рано или поздно просто обязан напомнить себя образца прошлого года.

Что касается Биг Эла, то тут немного проще и понятнее. Великан и в обыгрыше хорош, и из-за дуги «бомбит» на славу, да и с линии штрафных точен. Тем более что после проваленного в пух и прах матча против «Пеликанс» (в котором, напомним, Эл реализовал всего 3 броска из 18), он будет рвать и метать, чтобы доказать, что случившееся не более чем досадное недоразумение.

«Кингз» просто обязаны побеждать в этом матче. И дело даже не в том, что у них за плечами сомнительный груз из четырёх поражений кряду на домашнем паркете. У парней Дэвида Йоргера впервые за долгое время появился реальный и осязаемый шанс зацепится за место в заветной восьмёрке. И ребята просто костьми лягут, чтобы зацепиться за предоставленный шанс. А тут ещё и один из лидеров в строй вернулся.

С возвращением в строй Руди Гэя «Сакраменто» становится по-настоящему грозной силой. Согласны, заявление достаточно спорное и не совсем аргументированное, но, тем не менее, это так. И глубины у состава добавилось, и вариативности хоть отбавляй. Да и форварду есть что доказывать. В первую очередь самому себе.

Лестница



Каждый день мы будем выбирать два кажущихся нам максимально близкими к проходимости события и компоновать из них экспресс. При условии благоприятного для нас исхода вся прибыль от «лестницы» за игровой день будет полностью использоваться в экспрессе следующего дня. Цель — пять успешных дней, по итогам которых возможная прибыль может составить минимум 8168 фишек. Напоминаем, что на первый шаг мы тратим всего 200 фишек.

Экспресс


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардз» — «Чикаго Буллз».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.181/5.8, фора (-10,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (106,5) за 1.97, гости (96,5) за 1.97, общий (203,5) за 1.95.
Выбор – «Чикаго» наберёт больше 92 очков с коэффициентом 1.47
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 3.72/1.33, фора (+7,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (103,5) за 1.97, гости (110,5) за 1.97, общий (214,5) за 1.95.
Выбор – «Бруклин» наберёт больше 99,5 очков с коэффициентом 1.5
Ставка – 200 фишек с коэффициентом 2.205 (возможная прибыль – 441 фишка).

Итого: сделано три ставки на сумму 6200 фишек. В банке осталось 88 115 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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