Малыш и Краб. Лиллард против «Кливленда»

Что играли мы вчера, что не играли. Что называется, практически при своих.
«Портленд» одолел «Лейкерс», чем и нас порадовал, и позволил констатировать, что выбор главной ставки дня был верен и оправдан. Хотя, по большому счёту, не дружина Терри Стотса одержала верх — в данном случае вернее будет сказать, что банда Люка Уолтона собственноручно подарила викторию «Блэйзерс». Ярко вспыхнув в первой половине, Мозгов и Ко плавно затлели в третьей четверти и потухли в четвёртой.
Отличное начало нашему экспрессу положил «Бруклин». Реализовав половину заявленного нами количества дальних бросков уже в первой четверти, подопечные Кенни Аткинсона заметно сдулись и заставили поволноваться вплоть до самых последних мгновений матча. Но все труды дальнобойной артиллерии «Нетс» на корню зарубил Майкл Кидд-Гилкрист. Форвард хоть и совершил 6 бросков с игры, но при этом ни разу не попал.
Из четырёх скомпонованных событий хулиганского экспресса прошло только одно – «Сакраменто» одержал волевую победу. Остальные три исхода отправились прямиком в «молоко». Но на то он и хулиганский экспресс. Периодически будем устраивать похожие штуки. Уж очень они радуют в плане возможной прибыли.
Что касается нашей задумки, то нас неожиданно подвёл упомянутый «Бруклин». В пух и прах провалив вторую четверть и набрав в ней всего 14 очков, команда Михаила Прохорова так и не смогла преодолеть заявленную нами сотенку. Из-за этого вдвойне обиднее за старания «Чикаго». «Буллз» без Дуэйна Уэйда и Джимми Батлера едва не грохнули «Вашингтон» на их же паркете и с солидным запасом пробили 92 балла.
В нашем банке на сегодняшний день 94 115 фишек.
Ставка № 1
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Кливленд Кавальерс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.69/1.54, фора (+4,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (107,5) за 1.97, гости (112,5) за 1.97, общий (219,5) за 1.95.
Выбор – индивидуальный тотал Дэмьена Лилларда больше 24,5 с коэффициентом 2.0
Ставка – 3000 фишек (возможная прибыль – 3000 фишек).
Матч с главной вывеской дня. После вчерашнего «не летело» в матче с «Ютой», очень хотелось поставить на победу «Кливленда». Но среди всего разнообразия выбора и предлагаемых исходов уж очень привлекательно выглядит ставка на результативность разыгрывающего «Портленда».
Во-первых, Дэмьен традиционно хорошо играет против «Кавальерс». В четырёх из пяти последних очных противостояний он неизменно преодолевал заявленную нами планку результативности. Во-вторых, после длительного отсутствия один из главных движителей атак дружины из Орегона ни разу не набирал больше 21 очка. А на домашнем пакете, да под гул родных болельщиков, да в крайне результативном матче сам бог велел. В-третьих, во вчерашнем матче с «Лейкерс» Лиллард хоть и смазал всё и вся и реализовал всего 7 из 21 броска, но провёл на паркете немногим более получаса. Следовательно, ни о какой усталости и речи быть не может. Ну и, в-четвёртых, не может у игрока такого класса и уровня до такой степени не лететь. И рано или поздно реализация бросков, периодически хромающая на обе ноги, просто обязана прийти в норму.
Ставка № 2
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо Мэджик».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.2/5.4, фора (-10,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (109,5) за 1.97, гости (99,5) за 1.97, общий (208,5) за 1.93.
Выбор – «Орландо» наберёт больше 99,5 очка с коэффициентом 1.99 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 1980 фишек).
В последних трёх матчах над «Мэджик» довлеет проклятие. В поединках с «Хьюстоном» и «Атлантой» в одном из игровых отрезков подопечные Фрэнка Фогеля неизменно останавливались на 18 набранных баллах. А в противостоянии с «Лейкерс» Ибака и Ко совместными усилиями сподобились на жалкие 9 очков за 12 минут. И это, напомним, коллектив, который до этого трёхматчевого безобразия всего один раз за 12 игр не смог набрать 100 и более очков. А тут и серия из трёх поражений кряду за плечами, и соперник в обороне не особо впечатляет. И даже если в матче, как ожидается, не примут участия Серж Ибака и Элфрид Пэйтон, наставник «Орландо» найдёт кем их заменить.
Ставка № 3. Экспресс
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлис».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.533/2.72, фора (-5,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (105,5) за 1.97, гости (100,5) за 1.97, общий (205,5) за 1.95.
Выбор – индивидуальный тотал Виктора Оладипо больше 15,5 с коэффициентом 1.85
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.23/1.75, фора (+2,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (104,5) за 1.97, гости (107,5) за 1.97, общий (211,5) за 1.95.
Выбор – индивидуальный тотал Джоэля Эмбиида больше 20,5 с коэффициентом 1.8
Ставка – 2000 фишек с коэффициентом 3.33 (возможная прибыль – 4660 фишек).
В недавнем очном матче «Мемфис» камня на камне не оставил от «Тандер». Причём не просто победил, а унизил, растоптал и деклассировал. «+34» от не самой атакующей команды лиги навсегда останутся в памяти поклонников «Оклахомы». Но вместо победы дружины под предводительством Мистера Трипл-дабла попытаемся предугадать результативный матч для одного из движителей атак коллектива Билли Донована.
Начнём с того, что «Гриззлис» — одна из самых вязких команд и может по рукам и ногам связать подавляющее большинство коллективов лиги. И хоть передняя линия у «Оклахомы» выглядит немного предпочтительнее, «большие» бывшей команды Кевина Дюранта будут со всех сторон окружены пристальным вниманием и жёсткой опекой. А это значит, что быстрый и подвижный защитник будет раз за разом открываться, а старина Расс снова и снова находить его передачами-конфетками. Минимум 30 минут на паркете Виктор просто обязан провести. И бросков эдак с 15 с небольшим плюсом он обязательно совершит. И если мимо цели не отправится их львиная часть, то и переживать за исход особо не стоит.
А здесь всё куда проще. У «Никс» нет ни одного человека, который сможет справиться с талантливейшим гигантом. Джоаким Ноа? Даже не смешно. Кайл О'Куин? Те же самые перспективы, только вид с другого ракурса. Кристапс Порзингис? Нет ещё у парня ни должного опыта, ни мышечной массы. А учитывая и отсутствие достойного оппонента в составе «Нью-Йорка» и то, что антропометрическое великолепие «Филадельфии» с каждым днём проводит всё больше времени на паркете, свою «двадцаточку» он просто обязан выбивать.
Лестница
Каждый день мы будем выбирать два кажущихся нам максимально близкими к проходимости события и компоновать из них экспресс. При условии благоприятного для нас исхода вся прибыль от «лестницы» за игровой день будет полностью использоваться в экспрессе следующего дня. Цель — пять успешных дней, по итогам которых возможная прибыль может составить минимум 8168 фишек.
Сегодня не самый лучший игровой день. Подождём-с.
Итого: сделано три ставки на сумму 6200 фишек. В банке осталось 88 115 фишек.