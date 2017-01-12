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Андрей Кузнецов
Фото: Reuters
Текст: Денис Фидченко

Кузнецов и Каррено-Буста устроят гонки на выживание

В очередном выпуске рубрики «Теннисный БетОн» прогнозируем матчи с участием Андрея Кузнецова, Каррено-Буста, Джека Сока и других.
12 января 2017, четверг. 00:45. Ставки
Умом мне Ноле не понять, в Ноле нужно просто верить. Уж не сочтите за кощунство перефразирование строк великого русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева, но именно подобные мысли крутились в голове во время просмотра очередного финала в Дохе. В который раз сербский теннисист явил чудеса преображения и продемонстрировал просто потрясающий теннис во встрече с Энди Марреем! А ведь на Итоговом в Лондоне было ровным счётом наоборот.

Мало кто ожидал от Джокера подобной прыти после невнятных стартовых встреч, а уж по итогам полуфинального поединка с Вердаско, где сербу пришлось отыгрывать пять матчболов, и вовсе казалось, что шансы на успех в финале весьма призрачны.
Но не тут-то было.

Новак заиграл как в лучшие годы: шикарно подавал, безошибочно действовал на задней линии. Единственный минус, который не мог не броситься глаза, – ментально серб не так хорош, как хотелось бы. Вышел подавать на титул, как обычно дал «двойную», сплоховал у сетки, провёл несколько невнятных атак — и вот три «чемпиошипбола» на подаче при *5-4 превращаются… матчболы превращаются в элегантные 5-7 в пользу Маррея. Простите, маленькая техническая неувязка.

Заслуг Энди, конечно, тоже не стоит преуменьшать. Британец проявил чудеса концентрации и выдержки и в какой-то мере даже заслуженно перевёл матч в решающую партию, но в третьем сете уже оппоненту повезло чуть больше. Таким образом, ставка, на которую мы возлагали немалые надежды, к сожалению, не сыграла.

Не сложилось и с экспрессом на поединки дуэтов. Представительницы прекрасного пола Андреа Хлавачкова и Шуай Пэн хоть и разобрались без проблем с украино-румынской парой, завоевав при этом очередной титул, но дуэт Ситак/Монро поддержать тенденцию не сумел, безвольно уступив любимцам местной публики и не сумев выиграть так нужную нам партию – 6:7, 4:6.

А вот в женском финале всё прошло быстро и безболезненно. Как мы и предполагали, Каролина Плишкова камня на камне не оставила от Ализе Корне, чуть более чем за час одержав лёгкую победу — 6-0 6-3. Ставка на это событие хоть и была основной в отчётном выпуске, но компенсировать существенный минус не смогла. Таким образом, в нашем банке на данный момент 109 787 фишек.

Ставка № 1


Событие – турнир ATP. Сидней. Австралия. Каррено-Буста П. — Кузнецов Анд.
Выбор – количество брейков в 1-м сете больше (1,5) с коэффициентом 1.65
Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 1300 фишек).

Попробуем немного разнообразить рубрику не совсем стандартной ставкой. Давайте начистоту: ни испанский, ни российский теннисист далеко не «подаваны». Особенно это касается Кузнецова, чья игра целиком и полностью зависит от успешных действий на задней линии. Наверняка в матче будет достаточно затяжных ралли, и львиная часть очков будет разыграна на бэйслайне, а это зачастую приводит к немалому количеству брейк-пойнтов и возможному размену подачами.

Собственно, на этом аргументацию можно заканчивать, но добавлю, что в обоих своих матчах на турнире Андрей данную ставку пробивал, а во встрече пиренейца со Зверевым, которая для Пабло была единственной в Сиднее, хоть и был всего один брейк в стартовом сете, но как минимум два шанса на пробитие тотала испанский спортсмен упустил.

И пусть аргументация выглядит немного скомканно и в какой-то степени даже неуверенно, не стоит забывать про такой немаловажный фактор, как интуиция или внутреннее чутьё (кому как больше нравится), которое, надеюсь, сегодня меня не обманет.

Ставка № 2. Экспресс


Событие – ATP. Окленд. Новая Зеландия. Сок Дж. — Шарди Дж.
Выбор – победа первого игрока с коэффициентом 1.43 (см. все коэффициенты на матч)
Событие – турнир ATP. Сидней. Австралия. Кольшрайбер Ф. — Троицки В.
Выбор – победа второго игрока с форой по сетам (+1.5) коэффициентом 1.37
Ставка – 2000 фишек с коэффициентом 1.96 (возможная прибыль – 1920 фишек).

Немало разговоров в предсезонке было о подготовке Джека Сока и его стремлении проявить себя в нынешнем году. В какой-то степени эти слова нашли своё отражение на Кубке Хопмана, где американец разобрался с Павлашеком, Фелисиано Лопесом, Кирьосом, уступив лишь с матчпойнта Ришару Гаске в финальной встрече.

Что до текущего турнира, то в стартовом матче Сок не без проблем обыграл соотечественника Райана Харрисона в трёх сетах. Не совсем уверенно действовал Джек в данном матче, но спишем это на адаптацию к покрытию. А вот Шарди начинал свой сезон в Дохе, где в первом же круге уступил будущему финалисту турнира, первой ракетке мира – Энди Маррею. Во встрече с британцем, конечно, непросто проявить свои сильные качества и продемонстрировать хорошую игру, но как бы там ни было, француз уступил практически без боя.

В Оклэнде Джереми в стартовом раунде противостоял любимец местной публики, натурализованный новозеландец, уроженец Оренбурга — Артём Ситак. Хоть Шарди и разобрался с оппонентом всего за час, делать выводы о суперформе француза не стоит, всё же Ситак исключительно парный игрок, который выступает в одиночке лишь «по праздникам».

Но это всё лирика. Джереми Шарди порядком сдал за последние полтора года, а концовку предыдущего сезона и вовсе провалил, играя даже на скромных челенджерах. Карьера европейца медленно, но уверенно идёт под откос, в то время как его нынешний визави, лишь прибавляет из года в год. Конечно, Сок может проиграть и ехать готовиться к Открытому чемпионату Австралии, но, если говорить о нынешнем уровне оппонентов и целях на сезон, шансы американца в данном матче выглядят куда предпочтительнее.

Второй поединок экспресса куда более интригующий. По большому счёту, тяжело не согласиться с букмекером, выставившим равную линию на этот матч. И всё же, автор этих строк больше склоняется к успеху Троицки. Почему? Ответ прост – Виктор двукратный обладатель титула в Сиднее в 2015 и 2016 годах.

Серб куда лучше выступает в Австралии на протяжении карьеры, нежели Кольшрайбер, который как правило форсирует подготовку ближе к середине сезона и грунтовым «Мастерсам» в Европе. Троицки шикарно подавал в первом круге с Лоренци, при этом выигрывая 91% и 55% «сервисных» мячей на первой и второй подачах соответственно.

Также в пользу серба говорит и нестабильность его визави. Кольшрайбер не самый надёжный парень и легко может придумать себе проблемы на ровном месте. В общем, вряд ли матч получится простым для обоих теннисистов, но шансы на успех Виктора, на мой взгляд, выглядят немного предпочтительней.

Ставка № 3 и 4


Событие – Australian Open. Квалификация. Де Шеппер К. — Смит Дж.-П.
Выбор – победа второго игрока коэффициентом 1.87 и тотал больше по геймам (22,5) с коэффициентом 1.75
Ставка – 1000 фишек и 750 фишек (возможная прибыль – 870 фишек и 563 фишек).

Уже вчера стартовала квалификация на первый в нынешнем сезоне турнир «Большого Шлема» и мы не можем пройти мимо, особенно, если букмекер так заманивает хорошими коэффициентами.

Сразу к делу. Оба теннисиста относятся к категории «подаванов», часто ходят к сетке. Приёма как такового нет ни у одно, ни у другого, зато первая подача довольно неплохая, за 200 км/ч. Оба левши, что немаловажно, так как в леворукость в теннисе считается каким-никаким, но преимуществом, а в данном случае условия равны для спортсменов.

Соперники уже дважды встречались между собой, правда, на травяных кортах и матчи неизменно проходили в напряженной борьбе: три сета на челенджере в Ноттингеме и пять сетов на Уимблдоне.

Стартовый круг квалификации получился непростым и для австралийца, и для французского спортсмена. Де Шеппер лишь за два с половиной часа сумел сломить сопротивление Гомбоса – 9:7 в третьей партии, Джон-Патрик хоть и в двух партиях, но всё же не без борьбы одолел Велотти.

Наверняка в сегодняшней встрече австралиец будет посвежее и шансы на успех у него будут куда больше, если встреча перейдёт в решающий сет, но тем не менее ожидаем борьбу и игру с небольшим количеством брейков.

Итого: сделано четыре ставки на сумму 5750 фишек. В банке осталось 104 037 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Кузнецов Виктор Троицки Джек Сок Филипп Кольшрайбер Бесплатные прогнозы
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