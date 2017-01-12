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175 лет назад 2016
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Дензел Валентайн
Фото: Reuters
Текст: Алексей Кужель

Год дальнобойного Быка. «Чикаго» удивит «Никс»

«Финикс» наберёт больше 102 очков, «Уорриорз» победят в первой половине от «+7» и дальнобойные свершения «Чикаго» – в «Большом куше».
12 января 2017, четверг. 19:30. Ставки
>>> Малыш и Краб. Лиллард против «Кливленда»

Немного не задался вчерашний игровой день для рубрики. Есть подозрение, что у разыгрывающего «Портленда» остались какие-то проблемы со спиной. Или Терри Стотс просто опасается за здоровье своего лучшего игрока и не спешит форсировать его возвращение на ведущую роль. Других причин, чтобы объяснить явный спад в игре лидера «Блэйзерс», при ближайшем рассмотрении не находится. На смену игроку-зажигалке, скоростному и разрывающему оборону соперника на части разыгрывающему, пришёл достаточно аморфный и неинтересный персонаж. Который и мажет непривычно много, и команду за собой не ведёт. Так или иначе вместо заявленных нами 25 очков Дэмьен Лиллард набрал всего 14.
Причём реализовал всего 5 из 15 бросков с игры.

«Орландо» в очередной раз во всей красе продемонстрировал свою нестабильность. Проведя отличную первую четверть и неплохую третью, второй и четвёртый игровые отрезки дружина Фрэнка Фогеля синхронно провалила. Всего один точный бросок из 17 попыток из-за дуги в упомянутых двенадцатиминутках, и наша вторая ставка отправилась в утиль.

Благо что Фортуна вернула нам должок и экспресс из результативных свершений Джоэля Эмбиида и Виктора Оладипо зашёл тютелька в тютельку. Тем самым и нас порадовав, и практически нивелировав потери банка.

В котором на сегодняшний день 93 775 фишек.

Ставка № 1


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» — «Чикаго Буллз».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.72/2.28, фора (+3,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (103,5) за 1.97, гости (100,5) за 1.97, общий (204,0) за 1.95.
Выбор –«Чикаго» реализует больше 7 трёхочковых с коэффициентом 1.85
Ставка – 3000 фишек (возможная прибыль – 2550 фишек).

Достаточно странное предложение букмекеров, не находите? Да, «Чикаго» не самая бросающая команда лиги. Скорее наоборот. Но вот ведь в чём дело. Если в матче, как и заявлено, не примут участия Джимми Батлер и Дуэйн Уэйд, то у «Буллз» кардинально изменится привычный рисунок игры. Во-первых, больше игрового времени получат Даг Макдермотт, Бобби Портис и Дензел Валентайн. Причём последний, между прочим, в недавнем матче с «Вашингтоном» в одно талантливое лицо взял и забросил целых пять «бомб».

Кроме этого, как бы ни сдулся по сравнению с прошлым годом Никола Миротич, испанский великан по-прежнему остаётся действительно неплохим снайпером. Да и остальные игроки дружины Фреда Хойберга, за исключением разве что младшего из братьев Лопесов, вполне могут атаковать из-за дуги. А если к этому прибавить, что в последних пяти матчах «Чикаго» ни разу не реализовывал меньше семи дальних попыток, то и вовсе перспективы у ставки весьма и весьма радужные.

Ставка № 2


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» — «Даллас Маверикс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.0/1.92, фора (+1,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (101,5) за 1.97, гости (102,5) за 1.97, общий (203,0) за 1.93.
Выбор – «Финикс» наберёт больше 102 очков с коэффициентом 2.0 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 2000 фишек).

«Финикс» хоть и периодически, но чертовски хорош. В последних 15 матчах на домашнем паркете лишь в пяти случаях подопечным Эрла Уотсона не удавалось набрать больше заявленного нами количества очков. И если в случае с «Сан-Антонио» всё понятно – ну умеет банда Грега Поповича брать соперников в ежовые рукавицы, то в играх с «Индианой» и «Миннесотой» просто не полетело. Причём не полетело совсем. А недавние матчи с «Майами» и «Торонто», хоть и относятся к пяти упомянутым нерезультативным играм, немного выбиваются из статистики по одной немаловажной причине – исход матчей был понятен задолго до конца поединков и Эрик Бледсо и Ко всеми силами «сушили» заключительный игровой отрезок. И как бы «Даллас» ни был хорош в защите, мы с вами имеем отличные статистические предпосылки для не самого очевидного выбора.

Ставка № 3.Экспресс.


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.46/1.63, фора (+3,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (105,5) за 1.97, гости (109,5) за 1.97, общий (214,5) за 1.95.
Выбор – количество реализованных трёхочковых бросков в матче больше 20 с коэффициентом 1.85
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» — «Детройт Пистонс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.1/9.4, фора (-12,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (115,5) за 1.97, гости (102,5) за 1.97, общий (218,5) за 1.95.
Выбор – победа «Уорриорз» в первой половине с форой (-7,0) с коэффициентом 1.9 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 2000 фишек с коэффициентом 3.515 (возможная прибыль – 5030 фишек).

В случае с матчем в «Барклайс-центре» всё более или менее понятно. «Нетс» будут рвать и метать, чтобы прервать затянувшуюся серию поражений. И следовательно и из-за дуги будут поливать традиционно много. В случае с «Пеликанс», которые тоже на удивление много атакуют из-за дуги, немаловажным фактором становится возможное отсутствие Энтони Дэвиса. Даже если великан и примет участие в матче, то Элвин Джентри, скорее всего, постарается минимизировать время своего лучшего игрока на паркете.

Следовательно акцент атак «Пеликанс» хоть немного, но сместится в сторону дальних бросков. Всё-таки и Бадди Хилд, и Лэнгстон Гэллоуэй на пару с Данте Канингемом, при условии что соперник много и с чувством «поливает», будут вынуждены отвечать. А там, глядишь, и Тайрик Эванс пару раз попадёт. Да и Джру Холидей вряд ли останется в стороне от праздника снайперских свершений.

План игры «Голден Стэйт» под сводами родной арены вот уже на протяжении долгого времени прост как апельсин – в первой половине они выносят соперника вперёд ногами, а затем наслаждаются игрой и контролируют процесс. Но вот уже на протяжении четырёх матчей упомянутая стратегия Стива Керра не приносит плодов. Тут вам и усилия «Денвера», у которого летело – залюбуешься, и неожиданно нестабильный «Портленд», который и вовсе «обул» Карри и Ко в первой половине.

А «Мемфис», а? Который взял и обыграл «Уорриорз». Причём Марк Газоль и сотоварищи летели по ходу матча «+24». Да и про «Майами» будет не лишним упомянуть. Коллективу с самым переполненным лазаретом удалось взять и связать в указанном игровом отрезке Дюрантулу и всех остальных по рукам и ногам. Долго такое безобразие продолжаться не может. Не может и всё тут.

Лестница



Каждый день мы будем выбирать два кажущихся нам максимально близкими к проходимости события и компоновать из них экспресс. При условии благоприятного для нас исхода вся прибыль от «лестницы» за игровой день будет полностью использоваться в экспрессе следующего дня. Цель — пять успешных дней, по итогам которых возможная прибыль может составить минимум 8168 фишек.

Сегодня снова не лучший игровой день. Наберёмся терпения.

Итого: сделано три ставки на сумму 7000 фишек. В банке осталось 86 115 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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