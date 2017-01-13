Короли и капуста. «Кливленд» не оставит шансов «Сакраменто»

Как же хорошо начался игровой день, лучше не придумаешь! Уже в первой четверти «Бруклин» и «Нью-Орлеан» совместными усилиями отправили в цель 11 из заявленных нами 20 «бомб». И настроение сразу улучшилось, и перспективы открылись весьма и весьма радужные. А потом как корова языком слизала.
Нет, к «Пеликанс» претензий нет и быть не может: дружина Элвина Джентри реализовала за матч 11 дальних бросков. А вот у Брука Лопеса и Ко сбился прицел. Причём не сбился, а просто-напросто исчез и больше не появлялся. А как иначе можно назвать всего 9 точных бросков из 42(!) попыток из-за дуги? К слову, команды устроили отчётным вечером форменный спектакль и совершили на пару аж 74 дальних броска. Но учитывая уже упомянутую реализацию, коллективы остановились как раз на заигранных нами 20 бросках.
Параллельно с этим матчем начался поединок в Нью-Йорке. И уже после объявления стартовых составов стало понятно, что наша основная ставка отправилась в утиль. Фрэд Хойберг по одной ему известной причине предпочёл сыграть в нечто донельзя любопытное и непонятное. Во-первых, на паркете всё-таки появился Дуэйн Уэйд. Во-вторых, впервые в сезоне в стартовом составе вышел Пауль Ципсер. Причём не просто вышел, а провёл на площадке больше всего времени из игроков «Буллз».
Очередные эксперименты с составом и попытка сыграть в олдскульный баскетбол вылились во всего один бросок с дальней дистанции в первой четверти — естественно, неточный. Игра снайперов «Чикаго» в этот вечер производила довольно неприятное впечатление, и реализация бросков из-за дуги с сумасшедшими 16,7% лишь добавили неприятного осадка.
Почин неудач поддержала и талантливая банда из Окленда. Дружина Стива Керра хоть и вынесла вперёд ногами «Детройт» с «+20», но победить в первой половине с устраивавшей нас разницей Карри и Ко не смогли. И лишь результативная игра «Финикса» в прошедший игровой день пролилась бальзамом на душу. 108 вместо заявленных нами 102 очков — и потери банка хоть и немного, но нивелировались.
В нашем банке на сегодняшний день 90 775 фишек.
Ставка № 1. Экспресс
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома Сити-Тандер».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.21/1.76, фора (+2,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (105,5) за 1.97, гости (107,5) за 1.97, общий (213,0) за 1.95.
Выбор – победа «Оклахомы» с форой (-3,0) с коэффициентом 2.04. (см. все коэффициенты на матч)
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» — «Кливленд Кавальерс»
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 3.32/1.39, фора (+6,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (102,5) за 1.97, гости (108,5) за 1.97, общий (211,0) за 1.95.
Выбор – Кевин Лав наберёт больше 20 очков с коэффициентом 1.91.
Ставка – 3000 фишек с коэффициентом 3.8964 (возможная прибыль – 8689 фишки).
«Миннесота, пожалуй, один из самых нестабильных коллективов лиги. Имея в наличии целую россыпь талантливейших игроков, Том Тибидо периодически устраивает спектакли и представления невиданных тренерских решений и зарисовок. Иногда это «отдай мяч Таунсу — и он всё решит», а иногда — «ребята, вы же команда, покажите командную игру». Но при этом осознанно утяжеляет пятёрку и экономит силы лучших игроков. В случае с сегодняшним выбором «Оклахома» немного вариативнее, быстрее и сыграннее. Пусть это всё держится усилиями одного человека, но это так. Рассел Уэстбрук не просто душа, сердце и пламенный мотор «Тандер». Он по совместительству и генератор идей, и козырной туз в колоде Билли Донована. А заключительным аргументом, хоть и достаточно невнятным и несерьёзным, станет то, что ещё ни разу в нынешнем сезоне «Тимбервулвз» не побеждали три раза подряд.
«Кливленд » проиграл дважды подряд — уже одно это заставляет немного внимательнее присмотреться к предлагаемым букмекерами исходам. И если победу Леброна и Ко мы заиграем в «лестнице», то индивидуальные свершения Кевина Лава рискнём заиграть в экспрессе. Как ни крути, великан является одним из лучших снайперов «Кавальерс». И груз из не самой удачной серии будет давить на эго похлеще любых психологических проблем. Свои законные полчаса на паркете великан непременно проведёт. И бросков эдак 20 определённо совершит, причём едва ли не половина из них — из-за дуги. Учитывая то, что вот уже два матча ни «Кливленд» в целом, ни Кевин Лав в частности, по большей части, ни рыба ни мясо, пора бы и взорваться.
Ставка № 2. Экспресс
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» — «Шарлотт Хорнетс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.9/1.48, фора (+5,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (102,5) за 1.97, гости (107,5) за 1.97, общий (209,5) за 1.93.
Выбор – «Филадельфия» наберёт больше 103 очков с коэффициентом 2.01.
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Орландо Мэджик».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.39/3.32, фора (-6,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (110,5) за 1.97, гости (104,5) за 1.97, общий (214,5) за 1.95.
Выбор – Дэмьен Лиллард наберёт больше 25 очков с коэффициентом 1.9.
Ставка – 2000 фишек с коэффициентом 3.819 (возможная прибыль – 5638 фишек).
«Филадельфия» играет на домашнем паркете. Причём играет против не самой защищающейся команды лиги. Кемба Уокер и сотоварищи и сами любят искать удачу на половине соперника, и оппонентам позволяют ничуть не меньше. И аргументацией сегодняшнего выбора станут сразу две немаловажные детали. Во-первых, «Сиксерс» одержали уже четыре победы в пяти матчах кряду. А такого с дружиной Бретта Брауна уже давненько не случалось. Следовательно, о психологическом подъёме игроков и говорить не стоит. Во-вторых, дальнобойная артиллерия во главе с Джоэлем Эмбиидом. Неожиданно для большинства специалистов и аналитиков у «Филадельфии» в этом компоненте игры произошла едва ли не революция. Периодически у снайперов летит так, что соперникам впору в недоумении хвататься за голову. Ну и, естественно, уже упомянутый великан. Лучший игрок не только в обойме дружины из Пенсильвании, но и, пожалуй, самый талантливый и многообещающий игрок своего поколения. На наш взгляд, этого достаточно для того, чтобы поверить в результативные свершения некогда беспросветного андердога.
Ставка № 3. Экспресс
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.71/2.3, фора (-2,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (108,5) за 1.97, гости (105,5) за 1.97, общий (213,5) за 1.95.
Выбор –Эл Хорфорд наберёт 15 и более очков и победа «Селтикс» с коэффициентом 4.0.
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.05/14.5, фора (-16,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (119,0) за 1.97, гости (103,0) за 1.97, общий (222,0) за 1.95.
Выбор – «Бруклин» наберёт больше 103 очков с коэффициентом 1.97.
Ставка – 2000 фишек с коэффициентом 7.88 (возможная прибыль – 13 760 фишек).
В случае с «Бостоном» мы просто постараемся сыграть в догонялки. Не так давно мы уже заигрывали похожий исход, но «Торонто» удалось дожать неожиданно провалившихся в концовке матча «Селтикс». А тут и соперник — то, что доктор прописал. «Атланта» хоть и вышла из затяжного пике, но по-прежнему способна на сюрпризы, причём на далеко не самые приятные.
С обменом Кайла Корвера дружина из Джорджии определённо потеряла в бросковой составляющей. Особенно это касается дальних бросков. Во-вторых, серия из семи побед кряду недвусмысленно намекает, что рано или поздно все серии имеют свойство прерываться. А Биг Эл, несмотря на редкие и неожиданные провалы, кроме того что один из главных элементов атакующих построений Брэда Стивенса, ещё и снайпер превосходный. А если вспомнить перипетии с подписанием контракта и уходом из «Хоукс», Великану есть что доказывать своей бывшей команде.
«Бруклин» нестабилен, зачастую ужасен и откровенно невзрачен. Но матч-то предстоит с «Торонто», а последние игры в Канаде всегда на редкость зрелищны и результативны. Следовательно, ни малейшего шанса отсидеться в обороне, которой «Нетс» никогда не могли похвастаться, нет. Это чревато выносом тела от «+30» и более. А это значит, что хочешь не хочешь, но Бруку Лопесу и Ко придётся и побегать, и побросать. Много и со вкусом. Ведь и оппонент проповедует игру от атаки, и соперникам позволяет ничуть не меньше. Тем более что бэк-ту-бэк не должен сказаться на физических кондициях ребят Кенни Аткинсона – во вчерашнем матче с «Пеликанс» упомянутый центровой провёл на паркете немногим более 30 минут.
Лестница
Каждый день мы будем выбирать два кажущихся нам максимально близкими к проходимости события и компоновать из них экспресс. При условии благоприятного для нас исхода вся прибыль от «лестницы» за игровой день будет полностью использоваться в экспрессе следующего дня. Цель — пять успешных дней, по итогам которых возможная прибыль может составить минимум 8168 фишек.
Экспресс
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» — «Кливленд Кавальерс» «br>
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 3.32/1.39, фора (+6,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (102,5) за 1.97, гости (108,5) за 1.97, общий (211,0) за 1.95.
Выбор – победа «Кливленда» в основное время с коэффициентом 1.46.
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Орландо Мэджик».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.39/3.32, фора (-6,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (110,5) за 1.97, гости (104,5) за 1.97, общий (214,5) за 1.95.
Выбор – победа «Портленда» в основное время с коэффициентом 1.45.
Ставка – 200 фишек с коэффициентом 2.117 (возможная сумма – 423 фишки).
Итого: сделано три ставки на сумму 7200 фишек. В банке осталось 83 575 фишек.