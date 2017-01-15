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175 лет назад 2016
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Кей Нисикори
Фото: Reuters
Текст: Денис Фидченко

Australian Open. Тянем Нисикори, верим в Раонича, уверены в Халеп

Нисикори превзойдёт Федерера, Раонич и Халеп доберутся до четвертьфиналов — в долгосрочных прогнозах «Теннисного БетОна» на Australian Open.
15 января 2017, воскресенье. 18:30. Ставки
16 января стартует первый в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема» — Australian Open 2017. Безальтернативно лучший игрок этого соревнования в Открытой эре, шестикратный чемпион Открытого чемпионата Австралии, вторая ракетка мира Новак Джокович постарается в очередной раз защитить свой титул. Сетка у серба, мягко говоря, не самая простая, но на то он и Джокер, чтобы иметь козырную карту в рукаве. У представительниц прекрасного пола Анжелика Кербер впервые в карьере постарается защитить столь значимую победу.

Ставок по ходу турнира в выпусках рубрики «Теннисный БетОн» будет немало, но для начала рискнём сделать несколько долгосрочных прогнозов, очень уж интересные коэффициенты предлагает нам букмекер.

Долгосрочная ставка № 1


СобытиеAustralian Open. Мужчины. Кто пройдет дальше. Федерер Р. – Нисикори К.
Выбор – победа второго игрока с коэффициентом 2.29 (см. все коэффициенты)
Ставка – 1000 фишек (возможная прибыль – 1290 фишек).

Арифметика данной ставки проще некуда. У Роджера проходными можно назвать первых два раунда, дальше – Бердых, если, конечно, не произойдёт чего-то экстраординарного. Учитывая отнюдь не оптимальные кондиции швейцарца, за полгода без практики выступления в официальных матчах (без рейтинговых очков) они априори не могут быть таковыми, вполне возможно, что Отче может испытать проблемы уже на этой стадии турнира. У Нисикори, при всём уважении к Андрею Кузнецову, Николасу Альмагро и иже с ними, сетка выглядит немного проще. Ну а коль уж Роджер и
Кей всё-таки сойдутся в противостоянии на стадии 1/8, не буду вешать всяких ярлыков по типу: «Федереру уже пора на пенсию», но, тем не менее, я бы всё равно предпочёл сыграть победу японца, коэффициент вполне достойный.

Долгосрочная ставка № 2 и 3


СобытиеAustralian Open. Мужчины. Раонич М. Выход в 1/4 и в 1/2 финала: Да
Выбор – Игрок выйдет в 1/4 финала с коэффициентом 2.00 и игрок выйдет в 1/2 финала с коэффициентом 3.50
Ставка – 1500 фишек и 500 фишек (возможная прибыль – 1500 фишек и 1250 фишек).

Честно говоря, нахожусь в некотором замешательстве. Да, канадец на старте года не показывает теннис уровня, к которому приучил нас в последние месяцы предыдущего сезона. Проиграл Надалю и Маррею на показательном турнире в ОАЭ, уступил Димитрову в битве за защиту титула в Брисбене, но всё же…

Букмекеры вообще сетку Милоша смотрели, когда такой коэффициент предлагали?
Конечно, общеизвестна истина, что чуть ли не каждый игрок из топ-100 в свой лучший день может обыграть каждого, тем более если это «подаван» (вспомнить хотя бы прошлогодний «Уимблдон» и победу Куэрри над Джоковичем). Вот и Раоничу в соперники в стартовом круге достался Дастин Браун, дальше придётся «пободаться» с Фрицом либо же победителем турнира в Сиднее Жилем Мюллером. Именно с представителем Люксембурга у Милоша могут возникнуть наибольшие проблемы, как нам кажется.

В общем, не так чтобы совсем всё просто, но для канадского спортсмена эти преграды вполне преодолимы, всё-таки класс есть класс. Ну а дальше, несмотря на более позднюю стадию турнира, североамериканцу должно быть несколько легче. В 3-м круге он встретится скорее всего либо с Симоном, либо с Дональдсоном. Оба более чем проходимы. В 1/8 финала ожидается битва с Баутистой-Агутом, что более вероятно, или же с Давидом Феррреом, что вряд ли, учитывая текущие кондиции ветерана тура. Короче говоря, все соперники по зубам Раоничу, которому, ко всему прочему, необходимо защищать очки за прошлогодний полуфинал. Если всё сложится как хочется, прибыль от первой ставки будет уже у нас в кармане.

В 1/4 канадец гипотетически в третий раз за год может сыграть с Рафаэлем Надалем, в чём, честно говоря, есть некоторые сомнения, ведь в части сетки у испанца также есть прогрессирующий от матча к матчу Александр Зверев, опытный Филипп Кольшрайбер, выстреливший в прошлом сезоне Гаэль Монфилс, да и Александр Долгополов в конце концов. Украинец порой удивляет не только в плохую сторону, к тому же опыт побед над Рафой у него имеется.

Как бы там ни было, до полуфинальной стадии у Милоша нет соперников хотя бы равных по уровню игры. Рискую обрушить на себя гнев болельщиков уроженца Мальорки, но да, и даже Надаль смотрится слабее. Ну а сможет ли канадец сыграть свой теннис и прибавить по ходу турнира — вопрос открытый. Понадеемся, что сможет.

Долгосрочная ставка № 4


СобытиеAustralian Open. Женщины. Халеп С. Выход в 1/4 финала: Да
Выбор – игрок выйдет в 1/4 финала с коэффициентом 3.00
Ставка – 1000 фишек (возможная прибыль – 2000 фишек).

Ох уж эти дамы, порой они бывают такими непостоянными, излишне эмоциональными, что, конечно, не мешает нам их любить и ими восхищаться. Но что касается ставки, всё же давайте исходить не от нестабильности в женском теннисе, а от элементарной логики.

В первом круге Халеп будет противостоять прилично прибавившая в минувшем году Шелби Роджерс. Конечно, американку не назовёшь простой соперницей, но если Симоне удастся пройти дальше, наверняка это зарядит её дополнительной уверенностью, а лишние пару дней позволят еще больше подтянуть физические кондиции.

Далее в оппонентки ей достанутся австралийка Эшли Барти, либо же Анника Бек – обе проходные. В 1/8 возможна встреча с Пуиг, но пуэрториканка, как показывала и, уверен, ещё не раз покажет практика, игрок одного турнира. Свой турнир на Олимпиаде в Рио Моника уже отыграла и вряд ли в ближайшее время выстрелит.

А последним испытанием на пути к четвертьфиналу для румынской теннисистки может стать целый ряд спортсменок. Букмекеры, как наивысшие на выход в 1/8 финала, оценивают шансы Венус Уильямс, которая полторы недели назад снялась с турнира в Оклэнде по причине травмы правой руки. Так или иначе, ставить на Халеп против Венус либо против любой другой соперницы из этой части сетки по коэффициенту 3.00 более чем выгодно. Отсюда довольно простой и логичный «value bet».

Да, и не стоит забывать, что в прошлом году Симона сенсационно проиграла уже в стартовом круге соревнований, то есть удачное выступление в Мельбурне ей поможет не только с большой долей вероятности подняться на третью строчку рейтинга, но и подготовить себе плацдарм для дальнейшего повышения в ранге, ведь до мая ей не нужно защищать практически никаких очков.

Итого: сделано четыре ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 107 403 фишки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Кей Нисикори Милош Раонич Роджер Федерер Симона Халеп Australian Open Бесплатные прогнозы
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