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175 лет назад 2016
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Андрей Рублёв
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Денис Фидченко

Рублёв будет рубиться, Троицки — доминировать

В очередном выпуске рубрики «Теннисный БетОн» прогнозируем матчи дебютного дня Australian Open 2017.
15 января 2017, воскресенье. 23:05. Ставки
Остановите Землю – я сойду. Лишь раз за без малого 10 лет наблюдений за теннисными баталиями на всевозможных кортах автор этих строк видел нечто подобное. Уж не знаю, ведёт ли кто-нибудь статистику наподобие «количество подряд нереализованных брейк-поинтов», но лично в моём рейтинг-листе Джек Сок вышел на чистое первое место. Помнится, в апреле 2014-го на турнире в Монте-Карло в матче с Жо-Вильфридом Цонгой Федерер умудрился растранжирить 15 брейк-пойнтов кряду, выиграв гейм на приёме лишь в третьем сете.

Во встрече Сока и Шарди история повторилась практически один в один. Целых 17 попыток потребовалось американскому спортсмену, чтобы выиграть гейм на подаче француза, в то время как сам Джек, со счёта 40:15 и 5:6 по геймам, умудрился первым и
единственным брейк-пойнтом за матч отдать стартовый сет. И поди знай, как бы всё сложилось в этой встрече и сколько бы ещё шансов потребовалось североамериканцу, не сделай Жереми двойную на скрытом сетболе во второй партии. Кто-то скажет: «Повезло, что Сок вырвал победу с 0:1 по сетам». Я же отвечу: «Это Шарди повезло не улететь в закономерные минус 6 и больше, ведь американец смотрелся на две головы сильнее». Так или иначе, справедливость восторжествовала, а Сок не только вышел победителем из этого противостояния, но и вполне прогнозируемо забрал титул в Оклэнде, чем ещё раз подчеркнул, что в межсезонье он не загорал на пляжах Майами, а упорно работал над собой.

Второй матч экспресса так и не состоялся. Кольшрайбер в который раз снялся с турнира, не выйдя на корт. На этот раз Филипп сослался на травму спины. Снова и снова различные повреждения преследуют немецкого теннисиста, не позволяя ему набрать оптимальную форму и раскрыть весь свой потенциал. Возврат в одном случае, «заход» в другом, и первая прибыль по итогам дня нам была обеспечена.

Что до ставки на количество брейков, которой мы хотели разнообразить рубрику, то и здесь всё сложилось как нельзя лучше. Уже в середине первого сета Кузнецов проиграл две свои подачи, чем пополнил наш банк на солидную сумму. Кроме этого, у оппонентов было ещё немало шансов на брейк, но это нас уже мало интересовало.

А вот с первыми ставками на Открытый чемпионат Австралии вышло всё не столь однозначно. Любимец местной публики Джон-Патрик Смит хоть и одержал победу, чем пополнил наш виртуальный баланс, но сделал это довольно быстро, на что мы никак не рассчитывали. Впрочем, у визави австралийца было немало шансов перевернуть ход встречи и перевести матч в решающий сет или же как минимум затянуть вторую партию до тайбрейка, но не сложилось, увы. Бездарно распорядившись своими возможностями на брейк, де Шеппер отдал подачу, уступив со счётом 4:6 3:6, чем похоронил наш верховой тотал.

Тем не менее нет никакого повода для расстройства, ведь три из четырёх ставок отчётного выпуска сыграли и наш банк вырос до отметки в 112 403 фишки, 5000 из которых мы уже поставили на несколько долгосрочных прогнозов.

Ставка № 1


СобытиеAustralian Open. Мужчины. Троицки В. — Джумхур Д.
Выбор – победа первого игрока с форой по геймам (-5) с коэффициентом 1.60 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 1000 фишек (возможная прибыль – 600 фишек).

Уильям Шекспир писал: «Трусами нас делает раздумье». Вот и в данной встрече на первый взгляд всё более чем очевидно, но, погружаясь в дебри аналитики, уверенность в исходе ставки почему-то пропадает. Тем не менее аргументов в пользу уверенной победы Виктора Троицки немало.

Во-первых, это класс оппонентов, сам уровень тенниса и арсенал ударов. Сербский спортсмен буквально в каждом компоненте игры превосходит своего визави, разве что двигается Джумхур получше, но это уже издержки комплекции, Виктор ведь парень не маленький.

Во-вторых, серб как правило выступает в Австралии довольно успешно: неоднократно выигрывал титул в Сиднее, в этом году дошёл там до полуфинала, где в равной борьбе уступил будущему победителю соревнований Жилю Мюллеру, на кортах Australian Open лишь раз с 2009 года не сумел преодолеть стадию первого раунда.

В-третьих, босниец вряд ли пребывает в феноменальной форме. В этом году он провёл лишь одну официальную встречу в рамках турнира в Ченнае, где без вариантов уступил Дуди Селе.

В-четвёртых, Джумхура сложно назвать любителем быстрых покрытий, Дамир с куда большим удовольствием играет на песочных кортах, где он и заработал львиную часть очков, позволяющих ему находиться в первой сотне рейтинг-листа.

И последнее. Матч такого ранга организаторы, конечно же, не стали проводить на одном из центральных стадионов, встреча пройдёт на корте №22, где, по словам игроков, хардовое покрытие гораздо быстрее, чем, скажем, на арене Рода Лэйвера. А чем быстрее корт, тем большее преимущество будет у серба. Заключение: победа Троицки в четырёх партиях.

Ставка № 2


СобытиеAustralian Open. Мужчины. Яньсюнь Лу – Рублёв А.
Выбор – тотал геймов в матче больше (36,6) с коэффициентом 1.81
Ставка – 1000 фишек (возможная прибыль – 810 фишек).

Довольно занимательную линию предлагает букмекер на это событие. Неужто представитель Тайваня настолько хорош, что совсем не оставит шансов на успех молодому таланту из России? У меня иные мысли не этот счёт.

Конечно же, Лу игрок с колоссальным опытом. За свою 15-летнюю карьеру профессионально теннисиста где только он не выступал. И пусть наибольшим успехом для тайванца стал финал турнира в Оклэнде, датируемый 2014 годом (хотя был ещё и четвертьфинал «Уимблдона» в 2010-м), язык не поворачивается назвать Яньсюня простым оппонентом. В нынешнем сезоне азиат провёл четыре матча половину из которых выиграл, в целом продемонстрировав вполне вменяемый теннис.

Теперь что касается Рублёва. Российский спортсмен по-прежнему считается одним из главных подрастающих талантов своего поколения, будущим российского тенниса. Андрею только 19 лет, а он уже имеет в своём активе ряд очень неплохих побед. В сезонах 2015-2016 россиянин оставил не у дел Карреньо-Бусту, Харрисона, Шарди, Пэра, Гранольерса, Вердаско в его родной Испании. Короче говоря, есть чем гордиться, особенно как для своего возраста.

Рублёв уже прошёл здесь сито квалификации, обыграв пусть и не звёздных, но вполне себе крепких оппонентов, прибился к кортам и должен быть в полной боевой готовности. Для российского спортсмена это уже не первое попадание в основную сетку мэйджора, в 2015-м он играл в Нью-Йорке. Рассчитываем на добротно поставленную первую подачу представителя России, за счёт которой как минимум на победу в одном из сетов он должен наиграть. Главное — не перегореть.

Ставка № 3. Экспресс.


СобытиеAustralian Open. Мужчины. Сок Дж. — Эрбер П.-Ю.
Выбор – победа первого игрока с форой по сетам (-1.5) с коэффициентом 1.46
СобытиеAustralian Open. Мужчины. Джонсон С. — Дельбонис Ф.
Выбор – победа первого игрока коэффициентом 1.26 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 1000 фишек с коэффициентом 1.84 (возможная прибыль – 840 фишек).

Такой вот «американский экспресс». Конечно, можно было бы поискать тоталы в каждом из матчей, но не станем изобретать велосипед и пойдём по пути наименьшего сопротивления.

В очередной раз заиграем победу Джека Сока. Как мы уже отмечали в прошлом выпуске, американец действительно круто прибавил в межсезонье. Зубодробительная подача, шикарный форхенд, ещё бы ментально подтянуть американца — и будет вам готовый игрок топ-10.

Ну а Эрбер, судя по всему, так навсегда и останется в категории «вечноперспективных». Сколько авансов выдавали французу, но раскрыться Пьер-Юг смог только в паре под предводительством опытного Николя Маю. С сольной карьерой как-то всё у него не складывается. Вот и нынешний сезон французский спортсмен начал ни шатко, ни валко, уступив сначала Сэму Гроту в Брисбене, а затем 17-летнему таланту из Канады — Денису Шаповалову на челленджере в Канберре.

Впрочем, нельзя сказать, что шансов у представителя «Старого света» в отчётном матче совсем нет. У Эрбера довольно опасная первая подача за 200 км/ч и, если с процентом попадания всё будет хорошо, вполне вероятно, что мы станем свидетелями затяжного матча с парой-тройкой тайбрейков.

Про готовность Стива Джонсона к новому сезону также можно сказать пару лестных слов. Калифорниец прибавил в работе ногами, удар справа тоже стал постабильней, этакий американский Жо-Вильфрид Цонга получился. Стартовал в этом году Джонсон в Брисбене, где сразу уступил будущему победителю соревнований – Григору Димитрову. А вот в Окленде сетка американцу благоволила куда больше, и он добрался до полуфинала, поочерёдно расправившись с Робером, Яньсунем и Иснером. За шаг до финала его остановил всё тот же Джек Сок.

Федерико Дельбонис — один из немногих участников нынешнего Australian Open, который не провёл в 2017 году ни единой встречи. Видимо, затянулось празднование победы на Кубке Дэвиса. Следовательно делать выводы о его готовности – всё равно что тыкать пальцем в небо. Отмечу лишь, что аргентинец никогда особо не блистал на твёрдых покрытиях, хотя за счёт подачи частенько на равных боролся и с более именитыми соперниками. Как бы там ни было, шансы американца в данном матче выглядят куда предпочтительнее.

Итого: сделано три ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 104 403 фишки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Рублёв Виктор Троицки Федерико Дельбонис Australian Open Бесплатные прогнозы
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