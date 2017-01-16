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175 лет назад 2016
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Букмекерские коэффициенты на Australian Open 2017
Текст: Таисия Стерехова

Серена жаждет реванша. Джоковича и Маррея ждут в финале

Представляем основных претендентов и претенденток на победу в первом турнире «Большого шлема» 2017 года — Australian Open.
16 января 2017, понедельник. 02:20. Ставки
>>> Сетка женского турнира Australian Open 2017

Начинаем с женской части турнира. Здесь букмекеры отдают предпочтение лидерам рейтинга — Серене Уильямс и Анжелике Кербер. Шансы россиянок, увы, минимальны.

Серена Уильямс. Коэффициент на победу в турнире — 3.50


Младшая из сестер Уильямс и действующий победитель Australian Open 2016 Кербер расположились на первых строчках рейтинга WTA, где немка опережает фаворита любого чемпионата по теннису и на данный момент занимает первое место.

Девушки встречались в различных поединках восемь раз, из которых шесть побед одержала американка с сухим счётом — 2:0. Прошлый год у Серены не задался – её преследовало большое количество травм, которые не давали играть в полную силу и влекли
поражения.

«В межсезонье я залечила травмы, проходила специальные процедуры, выполняла упражнения. И мне удалось справиться со всеми проблемами», — сказала официальному сайту WTA Серена Уильямс, отвечая на вопрос о готовности к Australian Open.

Несмотря на неудачи прошлого сезона, букмекеры всё же считают Сирену главным фаворитом турнира и на её победу по итогам Открытого чемпионата Австралии дают коэффициент 3.50 (см. все коэффициенты).

Анжелика Кербер. Коэффициент на победу в турнире — 4.50


В 2016 году немецкая теннисистка польского происхождения впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема», а также возглавила рейтинг WTA. Несмотря на то что ещё в 2015 году она располагалась на десятом месте и за всю карьеру поднималась не выше пятого, Кербер удалось прервать гегемонию Серены Уильямс, возглавлявшей табель о рангах на протяжении трёх лет. К счастью для 28-летней Кербер, Сирена сбавляет обороты и в силу возраста (36 лет) подходит к завершению карьеры. А потому у представительницы Германии есть шансы задержаться на первой строчке рейтинга.

В прошлом году немка и американка встречались дважды в финалах турниров «Большого шлема». На Australian Open Анжелика одержала победу с преимуществом в один сет (6:4; 3:6; 6:4). Уильямс взяла реванш на «Уимблдоне» (7:5; 6:3).

Если год назад букмекеры не верили Кербер, то сейчас ситуация изменилась. В списке потенциальных победительниц Australian Open Анжелика идёт на втором месте с коэффициентом 4.50.

Кузнецова и Касаткина


На победу наших соотечественниц на чемпионате Australian Open 2017 букмекеры предлагают солидные котировки: на 19-летнюю Дарью Касаткину — 48.00, а 31-летнюю Светлану Кузнецову — 50.00 (см. все коэффициенты).
Шансы на титул, конечно, небольшие, но как же непредсказуем теннисный мир!


На счету Кузнецовой уже несколько побед на главных мировых турнирах. В далеком 2004 году в финале US Open Светлана обыграла Елену Дементьеву. Ещё в активе Светланы победа в решающей встрече «Ролан Гаррос» 2009 года над Динарой Сафиной. Наивысшей ступенью Кузнецовой в рейтинге WTA была вторая строчка в 2007 году. В прошлом сезоне Светлана вернулась в десятку лучших теннисисток мира.

В стартовом этапе АО 2017 Кузнецова впервые встретится с колумбийской теннисисткой Марианой Дуке-Марино. Шансы на проход россиянки в 1/32 финала очень высоки, так как за плечами у колумбийки намного меньше опыта на главных мировых турнирах.

За непродолжительную карьеру Дарья Касаткина одержала победу на юниорском турнире «Большого шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос» — 2014). На счету Касаткиной — победы на турнирах ITF в одиночном разряде и на турнире WTA в парном.

Старт нынешнего сезона россиянке удался: Дарья смогла обыграть первую ракетку мира – Анжелик Кербер на турнире WTA в Сиднее со счётом 7:6; 6:2. Но в четвертьфинале турнира уступила десятой лучшей теннисистке мира (в будущем — победительница турнира в Австралии) Йоханне Конте со счётом 0:2 (3:6; 5;7).

Победа Касаткиной станет сенсацией, но большой теннис полон сюрпризов.

>>> Сетка мужского турнира Australian Open 2017

Переходим к мужской сетке. Здесь два явных фаворита — Новак Джокович и Энди Маррей.

Новак Джокович. Коэффициент на победу в турнире — 2.50


Серб сейчас занимает вторую строчку рейтинга ATP, на первой расположился его главный конкурент на сегодня — британец Маррей.

Противостоянию соперников уже десять лет. За это время сербский теннисист одержал 26 побед в 38 поединках. Также Новак может похвастаться тем, что является единственным обладателем так называемого некалендарного «Большого шлема» в мужском одиночном разряде и установил рекорд по количеству побед на Australian Open – шесть.

В последнее время усилились разговоры о том, что Джокович уже не тот. На любимом для серба Открытом чемпионате Австралии у Новака есть шанс посрамить скептиков.

Энди Маррей. Коэффициент на победу в турнире — 2.60


В Мельбурне Энди пока не побеждал, в отличие от Нью-Йорка (US Open 2012) и Лондона (Wimbledon 2013, Wimbledon 2016).

Шансы Маррея впервые стать победителем Australian Open, по прогнозам букмекеров, так же высоки, как и его главного соперника. На родине кенгуру Маррей пять раз участвовал в финалах и во всех потерпел неудачу. Причём в четырёх из пяти финальных встреч на АО Маррей проиграл именно сербскому теннисисту.

Маррей прибавил в 2016 году и сместил Новака с первой строчки рейтинга, а заодно выиграл девять турниров, включая Wimbledon 2016. Сумеет ли Энди развить успех, впервые в карьере выиграв Открытый чемпионат Австралии, узнаем совсем скоро.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжелика Кербер Дарья Касаткина Новак Джокович Светлана Кузнецова Серена Уильямс Энди Маррей Australian Open коэффициенты
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