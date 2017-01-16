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175 лет назад 2016
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НБА
Фото: Reuters
Текст: Алексей Кужель

Автостопом по столице. «Портленд» одолеет «Вашингтон»

Кевин Лав и Эл Хорфорд наберут больше 20 и 15 очков соответственно, а «Портленд» обыграет «Вашингтон»– в «Большом куше».
16 января 2017, понедельник. 18:45. Ставки
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Новая неделя, новые возможности, новые свершения. Скорее всего, хорошо, что прошедшие игровые дни и банк немного уменьшили, и неприятный осадок оставили. Где-то откровенно не повезло, а где-то нужно было просто остановить свой взгляд на достаточно прогнозируемых матчах и не углубляться в дебри выборов и исходов. Рано или поздно чёрная полоса просто обязана была наступить. И очень хорошо, что это произошло именно в рождественскую неделю. Всё-таки именно в это время случаются самые непонятные матчи с удивительно непредсказуемым результатом. С новыми силами продолжаем.

Напоминаем, что в нашем банке на сегодняшний день 83 575 фишек.



Ставка № 1.


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.6/2.53, фора (-3,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (112,5) за 1.97, гости (108,5) за 1.97, общий (220,5) за 1.95.
Выбор – победа «Портленда» с форой (-1,0) с коэффициентом 2.55
Ставка – 4000 фишек (возможная прибыль – 6200 фишек).

К поединку команды подходят в диаметрально противоположных настроениях. «Вашингтон» продолжает выжигать напалмом всех и вся на домашнем паркете. Серия побед столичного коллектива насчитывает уже 11 викторий кряду. И это, напомним, коллектив, который никогда не отличался стабильностью. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что и серия-то на самом деле не так уж и впечатляет. Разве что победа на «Клипперс» действительно достойна упоминания. В остальном – везение и стечение обстоятельств. Победы на «Филадельфией» без Эмбиида, «Бруклином», «Чикаго», который, к слову, играл без своих лидеров, а также над «домашним» Детройтом и по-прежнему нестабильным «Милуоки», хоть и позволили «Уизардз» вскарабкаться на пятую строчку в конференции, но никоим образом не характеризуют силу столичного коллектива. Это всё тот же «Вашингтон». С одной из самых невзрачных «скамеек» и, мягко говоря, не лучшей защитой.

И хотя «Портленд» подходит к этой игре, имея в активе 11 поражений в 15 гостевых матчах, дружина Терри Стотса как минимум не хуже сегодняшних соперников по каждому из игровых компонентов. А то, что 11 поражений, так это тьфу и растереть. Тут вам и две встречи с «Уорриорз». И «Сан-Антонио», с «Кливлендом» и «Клипперс». Ну не везёт Лилларду и Ко. То Демаркус Казинс устраивает сольный бенефис с 55 очками. То не летит так, что впору за голову хвататься. Так или иначе, «Блэйзерс» пора прерывать серию «Уизардз». Тем более и Дэмьен Лиллард, судя по всему, вернулся в строй на все 100%, и сам факт того, что любое поражение дружины из Орегона моментально откидывает их едва ли не на 10 место, просто обязан стать дополнительным стимулом.

Ставка № 2.Экспресс.


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.46/2.98, фора (-5,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (110,5) за 1.97, гости (105,5) за 1.97, общий (215,5) за 1.93.
Выбор – Эл Хорфорд наберёт больше 14,5 очков с коэффициентом 1.90
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» — «Кливленд Кавальерс» «br>
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.3/3.98, фора (-8,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (116,5) за 1.97, гости (108,5) за 1.97, общий (224,0) за 1.95.
Выбор – Кевин Лав наберёт больше 19,5 очков с коэффициентом 1.72
Ставка – 3000 фишек с коэффициентом 3.268 (возможная прибыль – 6804 фишки).

«Великанский» экспресс, в котором мы догоняем результативность каждого из «бигмэнов».

В случае с Биг Элом логичнее было бы поставить на победу «Селтикс». Но немного смущает тот факт, что «Шарлотт» непривычно много для себя проиграли. И вполне возможно, что отчётным вечером Кемба Уокер и Ко костьми лягут на паркет и постараются во что бы то ни стало прервать затянувшуюся серию неудач. А великан «Бостона» традиционно уверенно играет против «Хорнетс». В двух очных противостояниях этого сезона лишь в первом Элу не хвалило всего одного очка, чтобы преодолеть заявленный нами порог результативности. Но, к слову, тогда чертовски хорош был Эйвери Брэдли, у которого и летело всё, и команда играла исключительно через него.

Битва прошлогодних финалистов и возможная репетиция финала нынешнего сезона. Хотя это и достаточно спорное заявление. Тем не менее нас с вами ожидает превосходное шоу. С обилием передач, бросков и тренерских решений. И как бы нестабилен ни был Кевин Лав, сегодня основная часть бросков будет совершена именно «большим трио» «Кавальерс». И своих бросков эдак с 20 Кевин совершенно точно совершит. И если не произойдёт ничего сверхъестественного, вроде выноса после первой половины с «+20», то великан просто обязан к традиционно неплохой первой половине с минимум 10 набранными очками, добавить ещё как минимум столько же.

Ставка № 3.Экспресс.


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» — «Филадельфия Сиксерс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.34/3.65, фора (-7,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (106,5) за 1.97, гости (99,5) за 1.97, общий (206,5) за 1.95.
Выбор –«Филадельфия» реализует больше 10 трёхочковых с коэффициентом 1.85
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерз» — «Нью-Орлеан Пеликанс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.46/2.98, фора (-5,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (110,5) за 1.97, гости (104,5) за 1.97, общий (214,5) за 1.95.
Выбор –Майлз Тёрнер наберёт больше 15,5 очков с коэффициентом 1.85
Ставка – 2000 фишек с коэффициентом 3.4225 (возможная прибыль – 4845 фишек).

«Филадельфия» любит, может и умеет поливать из-за дуги. Что нам практически в каждом матче и демонстрирует. А учитывая то, что вот уже три гостевых поединка подряд одна из самых бросающих и, что немало важно, попадающих команд лиги не может преодолеть планку из 10 и более дальних бросков, то тут и думать, по большому счёту, нечего. Остаётся лишь верить, что Джоэль Эмбиид со товарищи не смажут львиную часть бросков. Ведь даже при среднестатистической реализации шансы у нас просто превосходные.

Если про успехи и достижения Карла-Энтони Таунса все наслышаны, то про молодого и талантливого великана «Индианы», по разным и неизвестным причинам, пишут на удивление мало. А ведь он является игроком как минимум одного уровня с уже упомянутым талантищем «Миннесоты». И мощь, и бросок с разных дистанций, и видение площадке – всё на уровне. Про взаимодействие с партнёрами и упоминать не нужно – центровой по праву является одним из лидеров коллектива. А если к этому добавить, что и из-за дуги Майлз атакует лучше всех(!) среди игроков «Пэйсерз»(43,1% между прочим ), и вот уже два матча подряд не добирался до среднестатистических 15,6 очка за матч, то тут просто невозможно остаться в стороне.

Лестница


Каждый день мы будем выбирать два кажущихся нам максимально близкими к проходимости события и компоновать из них экспресс. При условии благоприятного для нас исхода вся прибыль от «лестницы» за игровой день будет полностью использоваться в экспрессе следующего дня. Цель — пять успешных дней, по итогам которых возможная прибыль может составить минимум 8168 фишек.

Экспресс.


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» — «Кливленд Кавальерс» «br>
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.3/3.98, фора (-8,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (116,5) за 1.97, гости (108,5) за 1.97, общий (224,0) за 1.95.
Выбор – «Кливленд» совершит больше 19,5 передач с коэффициентом 1.85
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» — «Юта Джаз».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.98/1.46, фора (+6,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (98,5) за 1.97, гости (103,5) за 1.97, общий (201,5) за 1.95.
Выбор – «Финикс» наберёт больше 94,5 очков с коэффициентом 1.46
Ставка – 200 фишек с коэффициентом 2.701 (возможная сумма – 540 фишек).

Итого: сделано три ставки на сумму 9200 фишек. В банке осталось 74 375 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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