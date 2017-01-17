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175 лет назад 2016
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Михаил Южный
Фото: Reuters
Текст: Денис Фидченко

Южный поборется с Багдатисом, Себальос — с Карловичем

В очередном выпуске рубрики «Теннисный БетОн» прогнозируем матчи второго дня Australian Open 2017.
17 января 2017, вторник. 03:27. Ставки
Подошёл к завершению стартовый игровой день первого в нынешнем году турнира «Большого шлема». Как это часто бывает в начале сезона, а ещё чаще в первом раунде каких-либо соревнований по большому теннису, не обошлось без некоторых неожиданностей. Конечно, победу условного Андрея Рублёва над Лу Яньсунем не назвать сенсацией мирового масштаба, но как в этом случае, так и во многих других, с определением явного фаворита матча букмекеры погорячились. Те же лидеры мирового тенниса – игроки первой десятки: Вавринка, Нисикори, Чилич, все отдали аж по два сета своим оппонентам. Первая ракетка, Энди Маррей, мучился с далеко не самым опасным Евгением Марченко. Ну а немало нашумевший в прошлом сезоне Люка Пуйе, посеянный на турнире под 16-м номером, и вовсе уступил молодому дарованию с казахстанским
паспортом Андрею Бублику.

Вот и нам немного не повезло. Относительно просто (дважды по 6:4) уйдя в отрыв 2:0 по сетам, Виктор Троицки, видимо, решил, что победа у него в кармане. Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Бездарно распорядившись двойным брейк-поинтом на старте третьего сета, сербская душа понеслась в рай. Подача пропала, пошли двойные, вагон невынужденных ошибок, да ещё и Джумхур, почувствовавший запах крови, передумал сдаваться без боя. Так, ни без помощи соперника, босниец сумел вернуться в матч, правда на большее то ли сил, то ли класса, у него не хватило. Троицки всё-таки одержал нужную нам победу, но вот необходимую фору пробить не сумел – ставка №1 ушла в утиль.

Благо, на этом плохие новости для нашей рубрики закончились (тему Халеп и других долгосрочных прогнозов обсудим немного позже). Две другие ставки даже не зашли, а залетели без сучка без задоринки.

В матче вышеупомянутых Андрея Рублёва и Лу Яньсуня российский спортсмен не только сумел навязать борьбу, но и вовсе одержал победу. Правда, нас больше интересовала продолжительность этой встречи, но и здесь всё сложилось как нельзя лучше. 41 гейм вместо необходимых «36,6». Конечно, в отношении победы Андрея можно сослаться на небольшое везение, всё же соперник реализовал лишь 3 из 22-х брейк-поинтов, но, как говорится, Fortes fortuna adjuvat – смелым сопутствует удача.

Что до «американского экспресса», то в некотором роде недобрали мы с букмекера. И не перестающий нас радовать своей игрой американец Джек Сок, и его соотечественник Стив Джонсон быстро, но со вкусом, повесили по «баранке» своим визави – 3:0 по сетам в обоих случаях. Следовательно, и фора по партиям на Джека против Пьера-Юга Эрбера, и чистая победа Стива над продолжающим праздновать победу в Кубке Дэвиса Федерико Дельбонисом, сыграли с огромным запасом.

В общем, денёк выдался неплохим, особенно как для дебютного на турнире – две из трёх ставок отчётного выпуска сыграли и принесли нам небольшой профит к банку, теперь в нём 108 053 фишки плюс 4000 всё еще в игре на долгосрочных прогнозах.

Ставка № 1. Экспресс.


СобытиеAustralian Open. Мужчины. Карреньо-Буста П. — Полански П.
Выбор – победа первого игрока с коэффициентом 1.27 (см. все коэффициенты на матч)
СобытиеAustralian Open. Мужчины. Доналдсон Дж. — Дутра да Силва Р.
Выбор – победа первого игрока с форой по сетам (-1.5) с коэффициентом 1.43
Ставка – 1500 фишек с коэффициентом 1.82 (возможная прибыль – 1230 фишек).

Коэффициент конечно «попанский», но, честно говоря, в успех Питера Полански в данной встрече ну никак не верится. И ладно бы матч проводился, к примеру, на «Мастерсе» в Торонто или Монреале, но в пятисетовом формате на кортах Австралии североамериканцу вряд ли что-то светит.

Пожалуй, стоит начать с того, что за попадание в основную сетку турнира Питер должен быть благодарен госпоже Фортуне, ну, и своему рейтингу, ведь финал квалификации он проиграл уже не раз упомянутому в данном выпуске Андрею Рублёву. Конечно, среди братства «капперов» есть негласное, пусть и не очень распространенное, но всё же правило – против «лаки-лузеров» лучше не ставить.

Но в каждом правиле есть свои исключения. По состоянию на сегодняшний день на корте встретятся 31-я и 132-я ракетки мира, причём в первую сотню табели о рангах Полански так и не входил на протяжении карьеры и это несмотря на довольно солидный возраст — 28 лет. Уже как минимум данный факт говорит о расстановке сил в данной паре. Как ни крути, канадец – игрок уровня челленджеров и в основных сетках турниров повесомей, он выступает немногим чаще, чем в небе можно наблюдать комету Галлею. Про количество побед на соревнованиях высокого уровня и вовсе лучше не упоминать – их 14 при 27-ми поражениях. А если ещё из этого количества успешных выступлений вычесть победы в Кубке Дэвиса над игроками таких теннисных держав как Мексика, Доминиканская республика и тому подобных, а также виктории на родных канадских «Мастерсах», то их количество не будет превышать число пальцев на одной руке… фрезеровщика.

Карреньо-Буста игрок гораздо более сильный и имеет куда больше опыта выступлений на соревнованиях высокого уровня, к коим в первую очередь относятся турниры «Большого шлема». Год испанец начал не очень хорошо, но победу над Зверевым-старшим оформил, а в матче с Кузнецовым хоть и уступил, смотрелся вполне прилично. Короче говоря, по моим прикидкам максимум на что может рассчитывать Полански в данной встрече – победа в одном из сетов. Но не будем играть с огнём, поставим просто на проход в следующий раунд более мастеровитого теннисиста из жаркой Испании.

Что сказать о второй встрече, заигранной в экспрессе? Джареда Доналдсона относят к будущим топ игрокам большого тенниса. Ничем не примечательный в юношестве парень круто удивил всю теннисную общественность в прошлом году, одержав несколько ярких побед. Под натиском американца пали такие мастера своего дела как Дональд Янг и Фабио Фоньини, а в Нью-Йорке Джаред и вовсе «зажёг», оставив не у дел Гоффена и Троицки. Также были и неплохие по качеству тенниса встречи с Кирьосом и Вавринкой. Текущий год североамериканец начал с побед над Рамом, Смитом и Мюллером, проиграв лишь пятой ракетке мира Кею Нисикори. И даже в матче с японцем Доналдсон смотрелся очень солидно.

Будущий оппонент американца – Рожериу Дутра да Силва – типичный «грунтовый червь». Бразилец довольно редко играет на быстрых покрытиях, а с возрастом и вовсе стал выступать на твёрдых кортах лишь по одной причине – потому что они есть. С сентября 2013 года Рожериу одержал лишь три победы на харде, да и те над довольно посредственными игроками, относительного внимания заслуживает лишь успех во встрече с Лайовичем на тай-брейке решающего сета двумя неделями ранее.

Как и все «грунтовики», Дутра да Силва может подержать мяч в корте, побегать в защите, но вряд ли данные сильные стороны помогут ему во встрече с мощным американцем. 3:0, в лучшем случае 3:1 в пользу Доналдсона.

Ставка № 2. Экспресс


СобытиеAustralian Open. Мужчины. Эдмунд К. — Хиральдо С.
Выбор – победа первого игрока с коэффициентом 1.3
СобытиеAustralian Open. Мужчины. Карлович И. — Себальос О.
Выбор – победа второго игрока с форой по геймам (+5.5) коэффициентом 1.39
Ставка – 1000 фишек с коэффициентом 1.81 (возможная прибыль – 810 фишек).

Хотелось было поначалу сыграть какую-то фору на Эдмунда, но внутреннее чутьё подсказывает, что не всё так просто как кажется. На первый взгляд коэффициент на победу британца абсолютно оправдан. Кайл порядком прибавил в прошлом году и находится уже в первом полтиннике рейтинг-листа. В текущем сезоне рыжеволосый британец стартовал с побед над Эскобедо и Пуйе, но в последующей встрече проиграл Стэну Вавринке, хотя и вёл 1:0 по сетам. Последний матч представителя туманного Альбиона также завершился для него неудачей – на турнире в Сиднее на двух тай-брейках он уступил местному Мэтью Бартону. Правда, учитывая плотную подачу австралийца, не мудрено, что время от времени ему везёт с подобного рода победами. Но хороший знак для Кайла, что «сёрвисных» геймов он в данной встрече не проигрывал.

А вот Хиральдо продолжает разочаровывать. Колумбиец уже довольно давно выпал из когорты опасных теннисистов. По большей части его прошлогодние победы добыты на турнирах уровня «челленджер», где он и набил свой рейтинг.

Старт сезона также для Сантьяго вышел не ахти какой: после победы над находящимся в конце второй сотни рейтинга Андрю Уиттингтоном последовало безвольное поражение от «великого хардовика» Монтейро и не столь удручающая, но всё-таки капитуляция в поединке с Гранольерсом.

На протяжении своей довольно долгой карьеры Хиралдо редко когда успешно выступал на Австралийском континенте, проигрывая в основном в первом-втором раундах, но за счёт опыта на успех в одной из партий, вероятно, он может рассчитывать. Не будем гнаться за коэффициентом, поверим в победу молодости над опытом.

Участников второго матча экспресса молодыми не назовешь. Напротив, на корте сойдутся заслуженный ветеран тура 37-летний хорват Иво Карлович и уругваец Орасио Себальос, ему в апреле стукнет 32 года.

Ни для кого не секрет, что основное оружие Иво – это его пушечная подача. В «сёрвисных» геймах великан чувствует себя как рыба в воде. А вот что касается игры на приёме, то всё довольно печально. Нет, даже не так. Просто оцените масштаб трагедии – за три официальных матча, которые провел хорват в нынешнем году, он не только не сделал ни единого брейка, у него всего-то был один брейк-поинт.

Вот и со Себальесом ему будет совсем не просто забрать подачу, особенно учитывая леворукость аргентинца. Также стоит отметить, что всего три дня назад Карлович снялся в матче против Симона, причём встреча была выставочном формате.

Орасио в подготовительных к Открытому чемпионату Австралии матчах выступал в Дохе и Оклэнде. В Катаре он обыграл Флориана Майера на трёх тай-брейках, неплохо смотрелся во встрече с Джоковичем. А в Новой Зеландии сразу уступил Веселы. В общем, супер-формой готовность аргентинца не назвать, но для того, чтобы держать подачу с таким Карловичем, должно хватить и этого.

Ставка № 3


СобытиеAustralian Open. Мужчины. Багдатис М. – Южный М.
Выбор – тотал геймов в матче больше (37) с коэффициентом 1.87
Ставка – 750 фишек (возможная прибыль – 653 фишки).

И снова ставка на матч ветеранов тура.

Целых 11 лет прошло с момента, когда Маркос Багдатис добился своего наибольшего успеха в теннисе – финал Открытого чемпионата Австралии-2006. Много воды утекло с тех пор, но киприот по-прежнему в деле и, как и в молодости, может быть опасен чуть ли не для каждого оппонента в туре. А вот Южный хоть и не добирался до решающих стадий «ТБШ», зато выиграл десяток турниров поменьше, чем также заслужил любовь и уважение многих болельщиков тенниса.

Оба спортсмена на удивление неплохо провели стартовые недели года. Киприот добрался до полуфинала Оклэнда, где проиграл Соусе. Россиянин выступал в Ченнае и дошёл до 1/4, упустив верную победу во встрече с будущим победителем турнира Баутистой-Агутом.

История очных противостояний теннисистов насчитывает уже восемь матчей, паритет – 4:4. Хотя, если учитывать лишь официальные матчи АТР, то здесь впереди россиянин – 4:2. Практически все встречи оппонентов были напряженными, а главное – плотными. Много тай-брейков и разменов сетами. Рискнём предположить, что и в этот раз Маркос и Михаил порадуют своих болельщиков красивым теннисом и минимум четырёхсетовым матчем.

Итого: сделано три ставки на сумму 3250 фишек. В банке осталось 104 703 фишки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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