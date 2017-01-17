Все дороги ведут в Бруклин. «Нетс» окажут сопротивление «Торонто»

«Портленд» становится каким-то сложносоставным проклятием для рубрики и великой печалью и разочарованием для поклонников. Ну проиграла бы банда Терри Стотса, ну и ничего страшного. Но чтобы вот так. Вперёд ногами. Абсолютно без шансов и вариантов. Да ещё чтобы и «+25» после первой половины… Этому даже сложно придумать походящий эпитет. Беззубо и невзрачно. И это команда, которая на равных «бодалась» с «Торонто», «Клипперс» и «Голден Стэйт». Ах да, и ещё «Кавальерс». Причём последние и вовсе были повержены.
Правда, сразу за пролётом основной ставки игрового дня из-за океана пришли и хорошие новости. «Филадельфия» уже к середине третьей четверти имела в активе 10 заявленных нами дальних бросков. А великан «Индианы» оправдал возложенные на него надежды. К 18 столь необходимым для нас очкам Майлз Тёрнер присовокупил 12 подборов и 4 «горшка». Чем и нас порадовал, и «Индиане» позволил одержать верх.
Эл Хорфорд не стал откладывать дела в долгий ящик и уже после 12 стартовых минут набросал «Шарлотт» 9 очков. Оставалось только ожидать матча «Кливленда» с «Уорриорз» и алчно потирать руки. Но оказалось, что «Голден Стэйт» просто-напросто размотал «Кавальерс». Леброн и Ко, запамятовав про ошибки первых матчей прошлогоднего финала, стали пытаться сольными усилиями и проходами тянуть за уши собственную дружину из болота. Итоговые «+35» лучше всяких слов говорят, что у игроков Тайрона Лю из этого вышло. А Кевин Лав в очередной раз сперва сдулся, затем и вовсе получил повреждение, а потом собрался, прилёг и на паркете больше не появлялся.
«Финикс» с запасом преодолел заявленные нами 95 очков. А вот сомнительные усилия игроков «Кливленда», разом забывших о том, что они являются одной из самых пасующих команд лиги, в очередной раз отправили одну из ступеней нашей задумки на дно.
В нашем банке на сегодняшний день 81 220 фишек.
Ставка № 1
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 7.0/1.12, фора (+11,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (108,5) за 1.97, гости (119,5) за 1.97, общий (227,5) за 1.95.
Выбор – победа «Бруклина» с форой (+11,5) и тотал матча меньше 227,5 с коэффициентом 3.8
Ставка – 3000 фишек (возможная прибыль – 8400 фишек).
«Торонто» начинает выездное турне с визита в «Барклайс-центр». И «Бруклин» всеми силами будет стараться прервать затянувшуюся серию из 10 поражений кряду. Перебросать удивляющих ныне подопечных Дуэйна Кейси у Брука Лопеса и компании, скорее всего, не получится – в недавнем очном матче это аукнулось парням из Большого яблока не лучшим образом. А вот немного засушить игру и в полной мере использовать каждый предоставленный момент – совершенно другое дело. Да и Демар Дерозан со своими канадскими гардемаринами не будет лететь сломя голову вперёд. Во-первых, на выезде «Рэпторс» не могут похвастаться такой убийственной статистикой, как на домашнем паркете. Во-вторых, а смысл? Словить травму и (или) вымотаться на полную катушку в ничего не значащем матче? Не очень-то верится в развитие такого сценария.
Ставка № 2.Экспресс
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Сперс» — «Миннесота Тимбервулвз».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.16/6.3, фора (-11,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (106,5) за 1.97, гости (95,5) за 1.97, общий (202,5) за 1.95.
Выбор – победа «Сан-Антонио» с форой (-11,5) и тотал матча больше 198,5 с коэффициентом 3.9
Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 5800 фишек).
А вот тут ситуация куда как интереснее. «Сперс» в нынешнем сезоне проиграли два раза подряд в последовательных матчах «Клипперс» и «Хьюстону». Но ведь «Миннесота» никаким боком не «Клипперс». И уж тем более не феноменальная банда во главе с Джеймсом Харденом. Эндрю Уиггинса свяжут по рукам и ногам, и полетит у него, не полетит – вопрос открытый. Карла-Энтони Таунса постараются нейтрализовать, но великан свою среднюю норму или очень близко к ней наберёт. Рики Рубио будет стараться вскрыть оборону фирменными передачами, а Зак Лавин просачиваться, бросать, разрывать оборону и снова бросать. Но вот сколько бы они не набрали — а есть ощущение, что молодёжь будет бежать (всё-таки шестое выездное поражение как-никак на носу) – «Сан-Антонио» с лёгкостью «нальёт» немногим больше. Всё-таки слабо вериться, что вслед за «Милуоки» и «Финиксом» фокус со щелчком по носу Старому лису получится повторить ещё кому-нибудь.
Ставка № 3.Экспресс
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.82/2.12, фора (-2,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (114,5) за 1.97, гости (113,5) за 1.97, общий (227,0) за 1.96.
Выбор – тотал матча меньше 227 очков с коэффициентом 1.96.
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» — «Даллас Маверикс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.44/3.06, фора (-5,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (100,5) за 1.97, гости (95,5) за 1.97, общий (196,0) за 1.95.
Выбор –Тадж Гибсон наберёт больше 11,5 очков с коэффициентом 2.0
Ставка – 2000 фишек с коэффициентом 3.92 (возможная прибыль – 5840 фишки).
Согласны, и «Денвер», и «Лейкерс» потенциально верховые команды. И могут с лихвой перебросать и 227, и 230, и даже 252 очка (пусть это касается только гостей и в выставочном матче, но тем не менее). Но есть сразу несколько сомнений. «Наггетс» вчера провели хоть и достаточно простой, но всё же матч. В котором по праву душой, мячом и телом был Никола Йокич. Который соорудил и исполнил нечто действительно заслуживающее уважения. Остальные игроки тоже не отсиживались без дела, а это значит, что лёгкий оттенок усталости, как ни крути, но будет о себе напоминать. Кроме этого, мы ведь ведём разговор о «Лейкерс». У которых — то густо, то пусто. Нет, если у дружины Люка Уолтона полетит, то и Йокичу достанется, и Нуркичу. Но вот только для того, чтобы полетело, команде нужна слаженность и взаимопонимание на должном уровне. А его пока нет. Вспыхнет Лу Уильямс – отлично. Дело сделано, и мы близки к победе. 5 из 10 из-за дуги шарахнет Ник Янг или Д'Анджело Рассел (такое хоть и редко, но случается), и единственный коллектив Коби Брайанта на щите и красавцы. Но вот только и «Денвер» не мальчики для битья. И щит так просто не проиграют, и в персональную опеку сыграть умеют. А если нестабильность и молодость умножить на то, что уже три матча кряду Мудиай и Ко отсыпают соперникам в среднем по 127,8 очка (а такого с ребятами Майкла Мэлоуна уже очень давно не было), то пора бы ребятам вернуться в родные и привычные среднестатистические объятия и рамки.
Что касается форварда «Чикаго», то выбор уж больно резал глаза своей притягательностью. Да и день сегодня не то чтобы поражал выбором. Поэтому, за неимением дополнительных аргументов, можно просто сослаться на чуйку.
Лестница
Каждый день мы будем выбирать два кажущихся нам максимально близкими к проходимости события и компоновать из них экспресс. При условии благоприятного для нас исхода вся прибыль от «лестницы» за игровой день будет полностью использоваться в экспрессе следующего дня. Цель — пять успешных дней, по итогам которых возможная прибыль может составить минимум 8168 фишек.
Сегодня матчей немного, поэтому снова наберёмся терпения.
Итого: сделано три ставки на сумму 7000 фишек. В банке осталось 74 220 фишек.