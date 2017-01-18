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175 лет назад 2016
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Ник Кирьос
Фото: Reuters
Текст: Алексей Пионтковский

Экзамен для Мальчиша-Плохиша. Собьёт ли Сеппи спесь с Кирьоса?

В очередном выпуске рубрики «Теннисный БетОн» поговорим о матчах второго круга Australian Open Кирьос — Сеппи и Пуиг — Бартель.
18 января 2017, среда. 01:45. Ставки
Вынужденная замена в рубрике. Денис Фидченко столкнулся с техническими проблемами, и настало время прийти на помощь коллеге. В экстренном режиме предложу пару ставок на утреннюю, завершающую часть программы первой половины второго круга. Но для начала подведём итоги вчерашнего выпуска.

Несмотря на то что из пяти ставок Денис ошибся всего с одной, по итогу вышел минус. Подвёл Джаред Доналдсон. Причём подвёл издевательски.
В матче с закадычным грунтовиком Рожериу Дутра да Силва американец легко взял первые два сета. Нам же, напомню, нужна была победа Доналдсона с форой (-1,5) по партиям. Казалось бы, успех близок. Но не тут-то было. Сначала Доналдсон спустил первую партию (1:6). И вновь казалось, что после такой оплеухи молодое дарование соберётся и завершит матч в свою пользу. Но нет. 4:6 в партии четвёртой, и наш экспресс отправляется в корзину. Джаред же, к слову, с горя проиграл и решающий сет. Но это никак не влияло на нашу ставку. Как не влиял на неё и исход второго матча экспресса, в котором Пабло Карреньо-Буста в пятом сете дожимал Петера Полански, но не успел, поскольку канадец решил отказаться от продолжения встречи.

Досрочно прервал матч и Михаил Южный. Проиграв первый сет Маркосу Багдатису, при счёте 0:3 во второй партии россиянин решил сняться. В результате здесь мы получили расход.

Ну а второй наш экспресс благополучно доехал до пункта назначения. Кайл Эдмунд не испытал проблем в матче с Сантьяго Хиральдо, а Орасио Себальос устроил эпичную зарубу на пару ещё с одним ветераном тура — Иво Карловичем. Битва завершилась при счёте 22:20 в пятом сете в пользу хорвата. Таким образом, теннисисты установили рекорд турнира, а заодно обеспечили проход нашей ставки на аргентинца с форой (+5,5) по геймам.

Но поскольку в несыгравший экспресс соавтор верил чуть сильнее, из банка утекло ещё несколько сотен фишек. И теперь в нём 107 363 фишки, а также еще 4000 всё ещё в игре на долгосрочных прогнозах.

Ставка № 1


СобытиеAustralian Open. Мужчины. Н. Кирьос — А. Сеппи
Выбор – победа Сеппи с форой (+7) геймов (см. все коэффициенты на матч)
Ставка: 1500 фишек с коэффициентом 1.92 (возможная прибыль – 1380 фишек).

Во главе выпуска станет матч с участием enfant terrible мирового тенниса — Ника Кирьоса. Во втором круге хозяину кортов будет противостоять опытнейший Андреас Сеппи.

Букмекеры ждут уверенной победы австралийца. И, возможно, если бы шла речь о каком-нибудь другом австралийце с потенциалом Кирьоса, так и было бы. Но мы же помним, на что способен Безумный Ник? Проиграть сет, а то и матч исключительно по собственному хотению — нет ничего проще. Бросить сопротивляться в партии, если она не заладилась с самого начала, — не вопрос. Получить штраф в виде проигранного очка в решающий момент — легче лёгкого.

Также не стоит недооценивать Сеппи. Да, итальянец ни разу не добирался на Australian Open дальше четвёртого круга, но, когда спортсмен в порядке, а сейчас, судя по всему, как раз тот случай, легко с ним не будет никому. В первом круге Андреас обыграл Поля-Анри Матьё. Француз уже не тот, что ранее, но 34 эйса Сеппи в четырёх сетах впечатляют.

Между собой соперники играли дважды. Оба раза на турнирах «Большого шлема». Оба раза сильнее был австралиец. Но оба раза ему пришлось постараться, чтобы одержать победу. На US Open 2014 года Кирьос победил со счётом 6:4, 7:6, 6:4, а на Открытом чемпионате Австралии год назад спас матч, уступая 0:2 по партиям (5:7, 4:6, 6:3, 7:6, 8:6). С какой стати сейчас ждать разгрома итальянца?

Полагаю, фора (+7) на Сеппи весьма надёжна, чтобы от неё отказываться.

Ставка № 2


СобытиеAustralian Open. Женщины. М. Пуиг — М. Бартель
Выбор – победа Бартель с форой (+4) гейма (см. все коэффициенты на матч)
Ставка: 1000 фишек с коэффициентом 1.80 (возможная прибыль – 800 фишек).

Олимпийская чемпионка Моника Пуиг во втором круге сыграет практически с тёзкой: соперницей пуэрториканки станет Мона Бартель из Германии.

Немецкой теннисистке в своё время выдавали много авансов, но реализовать себя в должной мере Мона пока не сумела. После прорыва в середину первой сотни в 20-летнем возрасте её карьеру настигла стагнация.

Но к нынешнему Открытому чемпионату Австралии немка, судя по результатам и игре, подошла в хорошей форме. По причине недостаточного рейтинга Бартель для попадания в основную сетку пришлось преодолевать квалификацию. И здесь она проявила себя просто отлично, не отдав соперницам ни одного сета. В первом круге представительница Германии также всухую переиграла юное австралийское дарование Дестани Айаву.

Моника Пуиг — девушка загадочная. Обладает потенциалом, но к 23 годам на «мэйджорах» не проходила дальше четвёртого круга. Но при этом сумела выиграть Олимпиаду в Рио. Непосредственно на Australian Open Пуиг только раз дошла до третьего круга, и случилось это в прошлом году. В карьере Бартель, к слову, было два третьих круга.

Не вижу здесь ярко выраженного преимущества Пуиг. Да, победить пуэрториканка может. На старте турнира она и вовсе снесла с корта румынку Патрисию-Марию Циг (6:0, 6:1). Но Бартель — всё же иной уровень. Немецкая теннисистка играет в Мельбурне уже неделю. Времени прибиться к кортам у неё было предостаточно. А вот чтобы устать — нет.

Не удивлюсь, если Пуиг по результатам матча и вовсе покинет Мельбурн. Но предпочту аккуратную ставку. Есть ощущение, что девушки выиграют по сету и судьба матча решится в третьей партии.

Итого: сделано две ставки на сумму 2500 фишек. В банке осталось 104 863 фишки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андреас Сеппи Мона Бартель Моника Пуиг Ник Кирьос Australian Open Бесплатные прогнозы
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