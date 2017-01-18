Медвежья услуга. «Мемфис» прервёт серию «Вашингтона»

Вот и хет-трик подоспел. Причём, что вдвойне обидно, для прохода главной ставки игрового дня нам не хватило всего ничего. Дуэйн Кэйси решил, что Кайл Лоури останется на скамейке, и «Торонто» провёл матч без своего лидера. «Бруклину», как мы и предполагали, удалось удержаться в рамках форы, но вместо заявленных нами 227,5 очка команды набрали ровненько 228. Вот это повернулась к нам удача, так повернулась.
В случае со второй ставкой неожиданно качественно и превосходно выстрелила в первой половине «Миннесота». 71 очко, да не какому-нибудь там «Бруклину», а «Спёрс». Причём на их же паркете. Но дружину Грега Поповича это только раззадорило, и они и сами в долгу не остались, отгрузив Таунсу и Ко 67 за первые 24 минуты игрового времени 67 баллов, и отзащищались на славу, с блеском «засушив» оппонента во второй половине встречи. Вот только нам от этого ни холодно, ни жарко. Доведя своё преимущество до «+14» за считаные минуты до финальной сирены, Кавай Леонард и со товарищи просто остановились. И в атаку не шли, и защиту выключили. И хоть у парней Тома Тибидо и не было шансов для того, чтобы вытянуть встречу, они продолжали идти вперёд. Чем нашу вторую ставку и погубили.
Экспресс тоже оказался на удивление неудачным. Фрэд Хойберг в очередной раз стал придумывать велосипед с квадратными колёсами. Наставник «Буллз» продолжает тасовать своих игроков и старается найти оптимальные решения для участия каждого из лидеров. Снова на паркете появился Пауль Ципсер, а разносторонней схеме пришла на смену достаточно лёгкая вариация, что, во-первых, влилось в отсутствие в составе Таджа Гибсона и возврат нашей ставки, а во-вторых — вылилось в очередное необязательное поражение. А «Лейкерс» с «Денвером» устроили красочное представление с «бей-беги» в главной роли. 248 очков на двоих, причём дружина Люка Уолтона умудрилась совершить аж 108 бросков с игры, и наш экспресс составил компанию остальным неудачным ставкам.
В нашем банке на сегодняшний день 74 220 фишек.
Ставка № 1
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардз» — «Мемфис Гриззлис».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.66/2.39, фора (-3,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (104,5) за 1.97, гости (101,5) за 1.97, общий (205,5) за 1.95.
Выбор –победа «Мемфиса» с форой (-1,0) с коэффициентом 2.42 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 2500 фишек (возможная прибыль – 3550 фишек).
Продолжаем ловить поражение домашнего «Вашингтона». 12 викторий кряду на родном пакете — это, конечно, хорошо и замечательно. Да что там, это действительно впечатляющая и вызывающая чувство уважения серия. Но, как мы с вами помним, все серии рано или поздно прерываются. В недавнем выпуске мы верили, что «Портленду» окажется по зубам остановить «Уизардс». Но или в том матче Джонн Уолл чего наколдовал, или Дэмьен Лиллард встал не с той ноги, но чем это всё закончилось — даже вспоминать не хочется. И если сегодня у нас не получится догнать первое домашнее поражение столичного коллектива, тогда в следующем матче, который, к слову, «Вашингтон» проведёт с «Бостоном», придётся ставить против дружины Скотта Брукса очень и очень много.
Ставка № 2.Экспресс
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.72/2.28, фора (-2,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (102,5) за 1.97, гости (100,5) за 1.97, общий (203,5) за 1.96.
Выбор – команды реализуют больше 16,5 трёхочковых бросков с коэффициентом 1.9.
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.98/1.46, фора (+5,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (103,5) за 1.97, гости (108,5) за 1.97, общий (212,0) за 1.95.
Выбор –«Филадельфия» реализует больше 10 «бомб» с коэффициентом 1.85
Ставка – 2000 фишек с коэффициентом 3.515 (возможная прибыль – 5030 фишек).
Что касается первого выбора экспресса, то налицо явная недооценка снайперских способностей коллективов. Каждая из команд периодически поливает из-за дуги – любо дорого посмотреть. Тем более что в матче с большой долей вероятности не примут участия Энтони Дэвис и Бисмарк Бийомбо. Следовательно оба коллектива большую часть времени будут играть лёгкими пятёрками, что само по себе позволяет думать, что и бросков будет много, и в защите коллективы не будут отсиживаться. И хотя и «Пеликанс», и «Орландо» славятся своими периодическими провалами по всем фронтам, минимум по 8 дальних попыток они совершенно точно реализуют. А вот дальше – как повезёт. Хочется верить, что в этот раз уж точно повезёт.
С «Филадельфией» всё немного проще. Джоэль Эмбиид и Ко много и со вкусом атакуют с дальней дистанции. И попадают при этом тоже много. И в последних матчах это приносит свои заслуженные плоды – 6 побед в 8 матчах о многом говорят. А это значит, что Бретту Брауну нет никакого резона менять что-либо в игровых схемах. И «Сиксерс» продолжат в привычном духе. Просто пожелаем им удачи.
Ставка № 3
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» — «Милуоки Бакс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.37/3.44, фора (-6,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (106,5) за 1.97, гости (95,5) за 1.97, общий (224,5) за 1.95.
Выбор – Яннис Адетокунбо наберёт 25 и более очков и победа «Милуоки» с коэффициентом 6.5
Ставка – 1000 фишек (возможная прибыль – 11000 фишки).
Авантюрная ставка. Но если, как и ожидается, в матче не примут участия Райан Андерсон и Эрик Гордон (если в матче примет хоть один из упомянутых игроков, то ставка практически обречена) — то этим стоит воспользоваться сразу по нескольким причинам.
Без своих лучших снайперов «Хьюстон» превращается в себя же, но образца прошлого года – нестабильный и неинтересный коллектив с кучей потерь и с огромными дырами в обороне. И как бы не прогрессировал Джеймс Харден, одних его усилий в поединке с талантливейшей молодёжью Джейсона Кидда может не хватить. Всё-таки и Тревор Ариза, и Кори Брюер, не говоря уже о Патрике Беверли, никогда не отличались стабильностью.
Во-вторых, «Бакс» уже не раз доказывали, что им по силам абсолютно любой соперник. И недавний матч, в котором «Милуоки» приговорили «Сан-Антонио», является лучшим этому подтверждением. Ну и, в-третьих и заключительных, ребята Кидда действительно неплохи во всём, что касается защиты. И из-за дуги у них есть кому поливать. Естественно, так много, как это делает «Хьюстон», у «Бакс» не полетит, зато Джабари Паркер и Ко могут похвастать практически идентичным процентом реализации.
Что же касается греческого великана, то у «Хьюстона» просто нет игроков, которым по силам остановить это феерическое антропометрическое чудо. Сдержать – вполне, тут и опыт Нене, вкупе с желанием Монресла Харрелла. Но вот остановить, связать и нейтрализовать – нет у «Рокетс» гранат такой системы.
Лестница
Каждый день мы будем выбирать два кажущихся нам максимально близкими к проходимости события и компоновать из них экспресс. При условии благоприятного для нас исхода вся прибыль от «лестницы» за игровой день будет полностью использоваться в экспрессе следующего дня. Цель — пять успешных дней, по итогам которых возможная прибыль может составить минимум 8168 фишек. Первый шаг и первая ступень всего 200 фишек.
Ставка № 3
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.72/2.28, фора (-2,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (102,5) за 1.97, гости (100,5) за 1.97, общий (203,5) за 1.96.
Выбор –«Орландо» наберёт больше 96 очков с коэффициентом 1.46.
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.55/2.66, фора (-4,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (110,5) за 1.97, гости (106,5) за 1.97, общий (216,5) за 1.95.
Выбор – Кемба Уокер наберёт больше 22,5 очка с коэффициентом 1.72
Ставка – 200 фишек с коэффициентом 2.51 (возможная сумма – 502 фишки).
Итого: сделано три ставки на сумму 5700 фишек. В банке осталось 68 520 фишек.