Битва старых львов. Багдатиса Надалю голыми руками не взять

А затем не разочаровал Ник Кирьос. Не разочаровал нас и в очередной раз огорчил своих болельщиков.
Матч против Андреаса Сеппи австралиец начал уверенно. Первый сет выиграл со счётом 6:1, во втором был сильнее на тай-брейке. Фора (+7) геймов, выбранная мною в пользу итальянца, оказалась под угрозой.
Но затем наш прогноз начал сбываться. Кирьос сыграл в Кирьоса. Для начала он отдал сопернику третий сет. Ничего, бывает, дожму в четвёртом. Так подумал бы кто угодно, но только не Ник. Вместо этого австралиец раскис и буквально сдал четвёртую партию. В результате Сеппи отыграл все шесть геймов, и стало понятно, что, как бы ни завершился матч, и вторая ставка для рубрики ушла в плюс.
Но, конечно же, мы досмотрели эпичный поединок. В пятой партии Кирьос собрался и даже сумел сравнять счёт, когда Сеппи подавал на матч. Но при счёте 8:8 Ник буквально «запихал» свою подачу в соперника, сдав гейм двойной ошибкой. А после этого бросил бороться, и, когда Сеппи подавал эйс, ставший последним розыгрышем в матче, Кирьос уже направлялся к сетке для рукопожатий.
В итоге наш банк слегка располнел, сейчас в нём 109 543 фишек. И это не считая 4000, отданных на откуп долгосрочным прогнозам. По ним ревизию мы проведём позже. Поскольку моё вторжение в рубрику оказалось удачным, было решено продлить моё в ней нахождение. Так сказать, на фарт.
Ставка № 1
Событие – Australian Open. Мужчины. А. Зверев — Ф. Тиафо
Выбор – тотал матча больше 35,5 геймов (см. все коэффициенты на матч)
Ставка: 1500 фишек с коэффициентом 1.89 (возможная прибыль – 1335 фишек).
Начнём с главной ставки дня. На мой субъективный взгляд, само собой. Крайне интересная встреча будущего мужского тенниса. 19-летний Александр Зверев, которому прочат едва ли не лидерство в мировом рейтинге, сразится с американским талантом Фрэнсисом Тиафо, которому 19 лет исполнится через два дня.
Понятно, что Зверев, находящийся на подходе к первой двадцатке и уже имеющий в активе титул ATP, здесь фаворит. Но к Тиафо однозначно стоит присмотреться. Темнокожий молодой человек с комплекцией боксёра-средневеса обладает мощной подачей и столь же мощным ударом. И в те моменты, когда американец прибавляет в стабильности и концентрации, он уже сейчас демонстрирует теннис весьма приличного качества.
В первом круге Тиафо уверенно разобрался с опытным Михаилом Кукушкиным, проиграв всего один сет, да и тот на тай-брейке. Что касается младшего Зверева, то все мы знаем, что этот талант пока не огранён в должной мере. И не всегда может похвастать психологической устойчивостью.
Проиграть сет, ведя со счётом 5:2 по геймам? Для Зверева это сущий пустяк.С другой стороны, способности позволяют представителю Германии и отыгрываться с 2:5, но тут уже как повезёт.
Полагаю, что Тиафо имеет все шансы, чтобы в предстоящей встрече выиграть минимум один сет. Зверев, само собой, всухую тоже не уступит. А потому мы вполне можем рассчитывать на четыре партии, в которых тотал в 35,5 гейма имеет все шансы быть превзойдённым.
Ставка № 2
Событие – Australian Open. Мужчины. Р. Надаль — М. Багдатис
Выбор – победа Багдатиса с форой по геймам (+8,5) (см. все коэффициенты на матч)
Ставка: 1000 фишек с коэффициентом 1.90 (возможная прибыль – 900 фишек).
Едем дальше. И снова мужской теннис, и снова ставка против фаворита. Но на этот раз в дело вступают матёрые бойцы. Рафаэль Надаль сыграет с Маркосом Багдатисом.
Australian Open — любимый турнир киприота. Здесь в далёком 2006 году он добрался до финала. На данный момент это лучший результат Маркоса в карьере на турнирах Большого шлема. Карьере, которая движется к закату. Но потенциал Багдатиса позволяет ему держаться в топ-40, а потому заканчивать теннисист пока не намерен.
Да, в последнее время его всё чаще подводит здоровье и недостаток мотивации. Не знаю, как с первым, а вот с мотивацией в предстоящей встрече проблем у Маркоса быть не должно. Центральный корт, полные трибуны и легендарный соперник, в битвах против которого которым Багдатис пролил не один литр пота на теннисных кортах мира.
Девять раз встречались соперники за карьеру. По количеству побед подавляющее преимущество у Надаля — 8:1. Но есть несколько «но». Последний раз на харде победу одержал именно Багдатис. А в пяти из девяти матчах Багдатис выигрывал минимум один сет.
Нынешний Надаль едва ли может претендовать на звание «выносного». И возраст не тот, и здоровье подводит, да и не на любимом грунте предстоит играть.
Полагаю, у Багдатиса взыграет самолюбие и на глазах болельщиков всего мира взрывной киприот захочет проявить себя. А потому разгрома Маркоса не случится.
При этом есть вероятность, что один из теннисистов может и не доиграть встречу. Больше шансов на это у Бгадатиса. Поэтому ставить на его фору, если вы вдруг решите это делать, стоит в тех БК, где при снятии одного из участников по ходу матча правилами предусмотрен возврат.
Ставка № 3. Экспресс
Событие – Australian Open. Женщины. Й. Конта — Н. Осака
Выбор – победа Осаки с форой по геймам (+6) за 1.68 (см. все коэффициенты на матч)
Событие – Australian Open. Женщины. Б. Стрыцова — А. Петкович
Выбор – победа Стрыцовой в матче за 1.57
Ставка: 900 фишек с коэффициентом 2.64 (возможная прибыль – 1476 фишек).
Ну а теперь экспресс. Знаю-знаю, как любят критиковать за них авторов рубрики читатели, но позволю себе рискнуть.
Йоханна Конта как начала удивлять в начале прошлого года как раз на Открытом чемпионате Австралии, так и продолжает. Напомню, год назад родившаяся в Австралии теннисистка венгерского происхождения, выступающая за Великобританию, сенсационно дошла на турнире до полуфинала, где уступила будущей победительнице. Как показало дальнейшее развитие событий, тот всплеск не был случаен. Конта весь сезон провела на довольно высоком уровне, в Стэнфорде выиграла свой первый турнир, а год завершила в топ-10, лишь по собственной неосмотрительности пролетев мимо Итогового турнира.
В 2017 году Йоханна и не думает сбавлять обороты. На австралийской земле она уже успела завоевать свой второй трофей, в блестящем стиле выиграв турнир в Сиднее, где британка катком прошлась по всем без исключения соперницам, включая Бушар, Касаткину, Агнешку Радваньскую. На старте АО Конта в двух сетах переиграла Кирстен Флипкенс.
Но при всё при этом во втором круге я позволю себе сыграть против Конты. Дело её сопернице. 19-летняя японка Наоми Осака считается одной из наиболее одарённых молодых теннисисток в туре. Успехов у девушки ещё не так много, но место в топ-50 имеется, а в прошлом сезоне дошла она до финала домашнего турнира в Токио. А также обновила личные достижения почти на всех ТБШ.
Успела сыграть Осака и с Контой. В 2015 году в квалификации US Open более опытная Йоханна была сильнее, но ни о каком разгроме дело не шло (счёт 6:4, 6:4 в пользу теннисистки из Великобритании).
Полагаю, поборется Осака и на этот раз. Имеется у неё для этого потенциал. Будем надеяться, что нервы не подведут молодое дарование.
Вторым матчем нашего экспресса также будет встреча женского одиночного разряда. Барбора Стрыцова и Андреа Петкович — ровесницы, завсегдатаи тура, но чешская спортсменка сейчас банально лучше. И по игре, и по результатам, и по положению в рейтинге.
По личным встречам впереди пока Петкович (3:2), но последнюю встречу выиграла уже Барбора. Было это в прошлом году в Индиан-Уэллсе. Тоже, к слову, на харде.
2017 год Стрыцова начала бодро. В Сиднее дошла до полуфинала, переиграв по ходу дела Макарову, Винчи и Возняцки. А вот Петкович отличилась поражением от Вероники Сепеде-Ройг из Парагвая.
В первом круге Барбора без проблем переиграла пробивавшую в основную сетку через квалификацию россиянку Елизавету Куличкову. Петкович тоже победила в двух сетах. Но 197-ю ракетку мира 17-летнюю Кейлу Дей сложно назвать серьёзной соперницей.
Не уверен, что победа Стрыцовой будет лёгкой. Но полагаю, что победа эта состоится.
Итого: сделано три ставки на сумму 3400 фишек. В банке осталось 106 143 фишки.