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175 лет назад 2016
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Элина Свитолина
Фото: Reuters
Текст: Денис Фидченко

Свитолина отправит домой Павлюченкову, Федереру помешает возраст

В очередном выпуске рубрики «Теннисный БетОн» прогнозируем матчи с участием Федерера, Павлюченковой, Нисикори и других.
20 января 2017, пятница. 01:10. Ставки
В день, когда Денис Истомин обыгрывает Новака Джоковича в пятисетовом формате, да ещё и на так любимом сербским спортсменом турнире, рассчитывать на одну лишь логику вряд ли стоит. Не хватило Алексею Пионтковскому вчера то ли фарта, то ли интуиции, но с выбором главной ставки дня он прогадал.

Преимущество молодого немецкого таланта Александра Зверева над талантом американским Фрэнсисом Тиафо хоть и было очевидным по ходу всей встречи, но не настолько, чтобы «хоронить» нашу ставку заблаговременно. Тем более учитывая некоторую нестабильность уроженца Гамбурга, что, впрочем, свойственно многим игрокам столь юного возраста.
Было несколько шансов на брейк у североамериканца и во второй, и в третьей партии, но вместо того, чтобы забрать подачу соперника и повести в счёте, Фрэнсис сам тут же отдавал «сёрвисный» гейм и оставался не у дел. 3:0, комфортная победа Зверева-младшего.

В матче, завершающем четвёртый игровой день на арене Рода Лэйвера, тоже борьбы как-то не получилось. В стартовом сете Маркос Багдатис ещё демонстрировал признаки жизни, хоть и проиграл 3:6. Но довольно быстро запал киприота иссяк, и он без единого брейк-поинта вчистую проиграл вторую и третью партии. Так, казалось бы, солидная фора в 8,5 геймов была нещадно бита Надалем, которого в следующем раунде соревнований ждёт встреча с вышеупомянутыми Александром Зверевым.

Хоть какой-то отдушиной игровому дню стала третья ставка. Наоми Осака неплохо выглядела в начале матча с Йоханой Контой, а при счёте 4:3 в первом сете даже имела скрытый сетбол, но не сложилось. На классе и опыте британка забрала стартовый сет 6:4, а во втором и вовсе не оставила шансов сопернице – 6:2, и наша фора сыграла лишь «возвратом».

А вот Барбора Стрыцова свой матч выиграла, причём достаточно уверенно. Чешка была сильнее в первые восемь геймов, тем самым повесив «баранку» Петкович в первом сете и оторвавшись с преимуществом в брейк во втором. После немка заиграла немного поинтересней и даже на какое-то время вернулась в матч. Но представительница Чехии сумела дожать оппонентку за шаг до тайбрейка – 6:0 7:5. Экспресс сыграл лишь наполовину.

Таким образом, по итогам игрового дня в банке осталось 107 556 фишек, плюс 4000 всё еще в игре на долгосрочных прогнозах.

Ставка № 1


СобытиеAustralian Open. Мужчины. Федерер Р. – Бердых Т.
Выбор – победа Бердыха с форой по сетам (+1.5) с коэффициентом 1.80 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 1000 фишек (возможная прибыль – 800 фишек).

Пожалуй, начнём с центральной афиши игрового дня. «Род Лэйвер Арена», вечерняя сессия, обладатель 17-ти титулов «Большого шлема», в том числе четырёхкратный победитель Australian Open, экс-первая ракетка мира, лучший игрок в истории современного тенниса по оценкам многих экспертов, легендарный Роджер Федерер поспорит за место в 1/8 финала с чехом Томашем Бердыхом.

Последний успех швейцарца на Открытом чемпионате Австралии датируется уже далеким 2010 годом, с тех пор Роджер дальше полуфиналов пока не добирался. Впрочем, до стадии 1/2 финала Отче проиграл всего раз – в 2015 Андреасу Сеппи. Да и Томаш Бердых, пусть и не имеющий столь значимых регалий, как у сегодняшнего оппонента, но вот уже шесть лет кряду раньше четвертьфинала в Мельбурне не проигрывал, а это значит, что сегодня кто-то точно потеряет немалую порцию очков. Для чешского спортсмена это скорее всего будет означать вылет из топ-10, Роджер и вовсе рискует оказаться за бортом первой тридцатки. Солидная цена для матча третьего круга, не так ли?

Старт сезона соперники провели неоднозначно. Томаш дошёл до полуфинала в Дохе, где потерпел поражение от Маррея, после чего провёл пару выставочных матчей, уступив Куэрри и Долгополову, но спишем эти поражения на отсутствие мотивации.

В стартовом раунде нынешней кампании чех на отказе прошёл Луку Ванни, а затем одолел Райана Харрисона в трёх партиях. Мягко говоря, оппоненты не совсем подходящие, чтобы оценить реальную готовность Бердыха.

А вот Роджер после почти полугодичного отсутствия впервые появился на Кубке Хопмана, где одержал верх над Эвансом и Гаске и уступил Александру Звереву. И всё же, соревнования в Перте тоже носят выставочный характер, соответственно, результаты вышеуказанных встреч вряд ли можно рассматривать в качестве реальных игровых кондиций теннисиста.

А вот на что действительно стоит обратить внимание, так это на «слитую» с 3:1 в 3:6 партию Мельцеру в первом круге, чуть было не потерянный первый и третий сет в матче с Рубиным во втором. Весьма неоднозначное впечатление складывается о готовности швейцарца к текущему турниру. Видно, что неплохо подает Роджер, но на этом, пожалуй, все плюсы его нынешней формы заканчиваются.

Как это ни странно, много в данной встрече будет зависеть от самого Бердыха. Насколько ментально чех будет готов играть вероятный тай-брейк и другие важные мячи. Как будут обстоять дела с попаданием первым мячом, ведь Томаш игрок от подачи крайне зависимый. Ну и самое важное – как будет работать бэкхэнд, ведь именно удар слева наиболее уязвимое место Бердыха.

История личных противостояний теннисистов насыщена – 16:6 Федерер впереди и 4:2 в рамках турниров «Большого шлема». Последний раз чех обыгрывал своего визави почти четыре года назад, но как бы там ни было, верим в успех Томаша и тренерский гений его наставника Горана Иванишевича.

Ставка № 2


СобытиеAustralian Open. Мужчины. Нисикори К. – Лацко Л.
Выбор – тотал геймов в матче меньше (32,5) с коэффициентом 1.60
Ставка – 1500 фишек (возможная прибыль – 900 фишек).

Озвучу общеизвестный факт – разница в классе и мастерстве Кея и его словацкого визави размером с американский Гранд-Каньон. Пожалуй, в теннисе нет ни единого аспекта игры, в котором Лацко бы смог на равных соперничать с нынешним оппонентом. Разве что первая подача, да и это довольно спорно. Японец сильнее буквально во всём, от тактической подкованности, до исполнения «дроп-шотов» или же игры у сетки, что совсем не характерно для игрока его комплекции.
Всё, что необходимо сделать Самураю в данной встрече, это сыграть в свой теннис без сбоев концентрации и явных провалов. И тогда наша ставка должна сыграть даже с запасом.


В стартовом круге японец помучился с Андреем Кузнецовым, вызвав немалые опасения на счёт своей игровой формы, но уже во встрече с Шарди всё встало на свои места – 3:0, причём по сути без шансов на иной результат для Жереми.

Лацко уверенно стартовал на Открытом чемпионате Австралии с квалификации, где поочерёдно обыграл Жереми Яна – немца из третьей сотни, аргентинского ветерана тура Максимо Гонсалеса, а также уроженца Киева – американца Дениса Кудлу. А вот в основной сетке у словацкого теннисиста возникло немало проблем сначала с Альбертом Рамосом, которого он одолел в пяти сетах, а затем с Дуди Селой. С израильтянином которым пришлось возиться на одну партию меньше.

Нельзя сказать, что Лукаш показал что-то экстраординарное, добравшись до нынешней стадии соревнований, просто в одном случае соперники были слишком слабыми и не по профилю покрытия, в другом – либо «аутформные», либо «выдохшиеся» от большого количества встреч, как в случае с Дуди Селой, к примеру. Повезло с сеткой парню, вот и всё.

На наш взгляд, Лукашу совершенно нечего предложить Нисикори. Максимум на что может рассчитывать словак – один затяжной сет, да и то вряд ли. По брейку за партию и привет.

Ставка № 3. Экспресс


СобытиеAustralian Open. Женщины. Свитолина Э. – Павлюченкова А.
Выбор – победа Свитолиной с коэффициентом 1.55
СобытиеAustralian Open. Женщины. Мугуруса Г. – Севастова А.
Выбор – победа Севастовой с форой по геймам (+5.5) с коэффициентом 1.59
Ставка – 750 фишек с коэффициентом 2.46 (возможная прибыль – 1095 фишки).

И на третье – компот.

Украинка сменила тренера в межсезонье, что на удивление быстро дало свои плоды, ну, или же так сложились обстоятельства. Каролине Плишковой Элина, конечно, в очередной раз уступила, «клиентура» же, а вот с Пуиг, Роджерс и Кербер в Брисбене разобралась довольно легко. А ведь соперницы не самые слабые, не правда ли?

В Мельбурне украинка в первых двух раундах не испытала никаких проблем с Воскобоевой и Боузрап, на двоих подарив девушкам аж семь геймов. Свитолина уступает по личным встречам 1:2, но последний матч в активе именно у уроженки Одессы.

Что касается Павлюченковой, то и Анастасия в начале года в грязь лицом не ударила. Россиянка обыграла Стосур и Кузнецову, сложив оружие лишь против ударного тенниса Гёргес и Бушар (обе находятся на явном подъёме). На Australian Open первые круги россиянка также прошла уверенно.

Тем не менее, Павлюченкову сложно отнести к надёжным теннисисткам, скорее напротив. От Насти можно ждать как мегасенсацию, так и откровенно провальный матч против соперницы средней руки. На наш взгляд, за счёт более плотных и глубоких ударов, на стабильности, так сказать, а-ля Кербер, а также за счёт меньшего количества невынужденных ошибок украинка одержит победу и продолжит свой путь к топ-10.

По большому счёту, вторая встреча нашего экспресса может сложиться как угодно, от выноса в одну сторону, до победы Севастовой в двух сетах. Так почему же мы выбрали именно такой вариант ставки?

Во-первых, Мугуруса на протяжении всего года жалуется на состояние здоровья. Конечно, эти слова можно было бы списать на пустую болтовню или отвлекающий манёвр, если бы только не отказ в полуфинальной встрече против Ализе Корне чуть больше чем неделей ранее.

Обе встречи, что испанка провела в стартовых кругах, получились довольно упорными. Со счётом 7:5, 6:4 в обоих случаях Гарбинье одолела Эракович и Кроуфорд, то есть предложенную фору не пробила, ровно как и во всех предыдущих встречах нынешнего сезона с Кузнецовой, Касаткиной и Стосур. Это было два.

Третье – Севастова очень цепкая теннисистка, которая наверняка заставит испанку много передвигаться по корту, а ведь даже после последнего матча с Кроуфорд Гарбинье высказывала опасения на счёт своего бедра.

В-четвертых, счёт по личным встречам равный – 1:1, причём обеим встречам нет и полгода. Севастова победила в Нью-Йорке — 7:5, 6:3, Мугуруса в Токио – 6:3, 6:3.

В-пятых, Анастасия несмотря на два поражения в нынешнем сезоне, с такой большой форой не проигрывала.

И последнее – встреча пройдёт на одном из центральных стадионов – «Маргарет Корт Арена», где, как уже отмечал несколькими выпусками ранее, покрытие не такое быстрое, как многим хотелось бы. А вот для тенниса Севастовой, напротив, такая скорость отскока кажется оптимальной.

Итого: сделано три ставки на сумму 3250 фишек. В банке осталось 104 306 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Павлюченкова Анастасия Севастова Гарбинье Мугуруса Кей Нисикори Роджер Федерер Томаш Бердых Элина Свитолина Australian Open Бесплатные прогнозы
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