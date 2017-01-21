Бойцовский клуб. Раонича и Надаля будут бить в ответ

Пожалуй, даже самые ярые болельщики швейцарца не ожидали такой лёгкой прогулки для своего любимца, особенно после не без проблем преодолённых стартовых раундов турнира. Но случилось как случилось. Жалкое зрелище, откровенно беззубая игра в исполнении чеха, который, судя по всему, проиграл ещё до выхода на корт.
Роджер неплохо подавал, а Томаш отвратительно принимал, что в итоге вылилось в выигранные 95% и 59% на первой и второй подачах Отче и «баранку» в графе «количество брейк-поинтов» у чешского спортсмена. Невероятно высокий темп задал швейцарец, а оппонент элементарно был не готов к такому повороту событий. Роджер даже вспотеть не успел и легко одержал победу – 3:0.
Экспресс тоже провалился целиком и полностью. В равной борьбе Элина Свитолина не сумела преодолеть сопротивление Анастасии Павлюченковой и уступила в решающей партии. А ведь у украинки было на 10 возможностей больше сделать брейк – 19 против 9. Но Анастасия свои шансы реализовала, а вот Элина не смогла ответить тем же. Что до второй встречи двойника, то ещё одна Анастасия, но уже Севастова, не смогла удержать солидную фору в +5,5 геймов, хотя и вела с брейком в стартовом сете. 6:4 6:2 — и чемпионка «Ролан Гаррос» Гарбинье Мугуруса продолжает свой поход за титлом в Мельбурне.
Единственный, кто не подвел нас, — так это Кей Нисикори. Равно как мы и предполагали: по брейку за партию — и привет. Трижды по 6:4 — и японец пусть и без особо запаса, но уложился в необходимые для нас рамки тотала. И хотя главная ставка дня сыграла, по итогам дня банк уменьшился и теперь в нём осталось 106 706 фишек, плюс 4000 всё еще в игре на долгосрочных прогнозах.
Ставка № 1
Событие – Australian Open. Мужчины. Надаль Р. – Зверев А.
Выбор – победа Надаля и тотал сетов в матче больше (3.5) с коэффициентом 2.22
Ставка – 1500 фишек (возможная прибыль – 1830 фишек).
Нам кажется, что матч может получиться довольно интересным. Рафа с самого начала сезона демонстрирует перманентный прогресс в игре, но всё же испанец далёк от своего оптимала и уж тем более от топовых кондиций лучших времён.
Вот уже который год все теннисные эксперты в один голос твердят, что испанец слишком увлекается игрой в защите, что ему нужно чаще входить в корт и атаковать, но воз и ныне там. Возможно, возраст, возможно, травмы или психологическое состояние сказываются, но пока Надаль не производит впечатления «убийцы», который будет выносить соперников в каждом матче под ноль. Испанец играет коротко, выигрывая розыгрыши во многом за счёт стабильности ударов или на ошибках соперников.
Так, в прошлом раунде Рафаэль без труда справился с Багдатисом. Как оказалось, киприот просто не в состоянии «забить» уроженца Майорки, а в длинных ралли тотальное превосходство оказалось на стороне испанца. А вот с Майером, который бьёт по мячу куда сильнее, Надалю было не так сладко. Неплохо играл Флориан, держал подачу, но добиться успеха хотя бы в одной из партий не сумел.
На наш взгляд, молодому таланту Александру Звереву вполне по силам откусить хотя бы один сет в отчётном поединке.Немецкий спортсмен хоть и не отличается особой стабильностью, но время от времени проводит просто шикарные отрезки. К тому же по скорости подачи и плотности ударов теннисист из Германии уж точно не слабее своего оппонента. Об этом говорит и единственная личная встреча, которую игроки провели в начале прошлого года на кортах Индиан-Уэллса. Тогда Надаль оказался более удачлив и одержал победу со счётом 6:7, 6:0, 7:5, хотя в решающей партии Зверев подавал на матч и даже имел матчбол. Многое за год изменилось — и испанец стал сильнее, и Зверев-младший порядком прибавил, но расклад сил это вряд ли изменило.
В общем, рассчитываем, что Александру хватит терпения и мастерства побороться в данном матче, выиграв хотя бы партию, но физически он вряд ли выдержит весь пятисетовик против такого выносливого «бегунка», как Надаль.
Ставка № 2
Событие – Australian Open. Мужчины. Раонич М. – Симон Ж.
Выбор – тотал геймов в матче больше (38) с коэффициентом 1.82 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 1500 фишек (возможная прибыль – 1230 фишек).
Непростые матчи для ставок мы сегодня выбираем, ну что ж, тем интересней будет наблюдать за событиями на кортах Мельбурн-парка.
Раонич и Симон провели уже не одну очную встречу. Пока впереди спортсмен из Канады – 3:1, но последняя виктория досталась именно Жилю – в июне 2015-ого он обыграл уроженца Подгорицы, причём, что удивительно, на травяном корте.
Безусловно, Раонич нынешний и образца 2015-го – это два разных теннисиста. За это время Милош стал сильнее чуть ли не во всех аспектах игры, но наибольшего прогресса достиг именно в работе ногами и стабильности ударов на задней линии, что неминуемо должно было привести и к повышению в табели о рангах. На данный момент канадец третий в рейтинг листе, и только и говорит о желании поскорее догнать Джоковича и Мареея. Даже тренера себе нового подыскал в межсезонье, коим стал Рихард Крайчек – победитель «Уимблдона-1996» – прозрачный намёк на цели Рао в нынешнем году.
Пока что Милош идёт по сетке без потери сетов, дважды по 3:0 с Брауном и Мюллером. Но с оппонентами, умеющими принимать подачу и держать мяч в корте столько, сколько будет необходимо, канадский спортсмен по ходу турнира ещё не встречался. Однозначно встреча с Симоном — это вызов и проверка на вшивость для Милоша. Также следует заметить, что на послематчевой пресс-конференций встречи с Мюллером канадец сказал о неважном самочувствии и простуде. Кто знает, может это как-то повлияет на ход сегодняшней встречи.
Что касается Симона, то и француз пока проблем на турнире не испытал. Без вопросов были биты Ммо и Дутра да Силва. Сложно делать выводы о готовности Жиля на основе этих встреч, но смотрелся европеец в этих матчах вполне сносно.
Конечно же, шансов на итоговый успех у Милоша больше, если матч не затянется до решающего пятого сета, но исторически неплохо выступающему на австралийских кортах Симону вполне по силам потягаться с оппонентом, особенно если удастся навязать свою игру из долгих розыгрышей на бэйслайне. Рассчитываем, что Рао не включит «режим Бога» со старта матча и встреча затянется на 4-5 сетов.
Ставка № 3
Событие – Australian Open. Мужчины. Тим Д. – Пэр Б.
Выбор – кол-во тай-брейков в матче меньше (0,5) с коэффициентом 2.75
Ставка – 750 фишек (возможная прибыль – 1312 фишек).
Разнообразим рубрику немного нестандартным прогнозом. Ставка, безусловно, рискованная. Многие, уверен, назовут её «рулеткой» или «тыканьем пальцем в небо», но попробую разжевать, почему выбор пал именно на неё.
Ни Доминик Тим, ни Бенуа Пэр не обладают какой-то не берущейся подачей а-ля Карлович. Брейки в сетах наверняка будут и, скорее всего, их количество будет немалым. Хотел поначалу поставить на тотал брейков в 1-м сете больше (1,5) за 1.60, но решил, что и данная затея стоит своих свеч.
Француз до ужаса нестабильный теннисист. Если игра у него не заладится со старта – пиши пропало, даже бороться не станет.Хоть какой-то стабильности в действиях Пэра нет, хотя за сезон он может провести два-три матча на таком уровне, что волей-неволей задумываешься: «А ведь этот парень мог бы быть в десятке». Но для этого нужно «лечить голову». Пэр, Фоньини, Долгополов, в этот список можно включить как минимум ещё пару-тройку фамилий – это теннисисты, которые с 4:0 могут запросто довести дело до 5-6 *0-40, а потом с тройного сетбола отыграться до 7:6, как это было в матче Бенуа и Фабио.
На мой взгляд, лишь удачное стечение обстоятельств поможет игрокам сыграть тай-брейк в этом матче. Ну а вообще, Доминику Тиму по силам выиграть встречу в трёх партиях, делая минимум по брейку за сет. В любом случае, ставка «валуйная».
Ставка № 4. Экспресс
Событие – Australian Open. Женщины. Плишкова Кар. – Остапенко Е.
Выбор – победа Плишковой 2:0 по сетам с коэффициентом 1.55
Событие – Australian Open. Женщины. Бачински Т. – Гаврилова Д.
Выбор – кол-во брейков в матче больше (6,5) с коэффициентом 1.62
Ставка – 750 фишек с коэффициентом 2.51 (возможная прибыль – 1133 фишки).
Финалистка последнего «мэйджора» Каролина Плишкова находится на пике своей карьеры. Конечно, не факт, что чешка не поднимется ещё выше, но на данный момент пятая строка — это наиболее высокая позиция, которую она занимала в рейтинге WTA.
Каролина – это Иснер женского тенниса. Чешка гораздо выше большинства своих соперниц и тоже строит свою игру исключительно от подачи. Возможно, сравнение не совсем удачное, но логика, я думаю, ясна.
По ходу турнира Плишкова отдала лишь четыре гейма своим оппоненткам – по два на Соррибес-Тормо и Блинковой. На очереди Елена Остапенко.
Латвийская теннисистка хоть и начала год весьма удачно, добыв победы над Эракович, Лючич и Бренгл в Окленде, а также расправившись с Чжу Линь и Юлией Путинцевой по ходу нынешнего турнира, причём со всеми по 2:0, но в классе и мастерстве она на голову, а то и две уступает своей оппонентке.
Каролина стабильна и хороша на подаче, забрать у нее «сёрвисный» гейм невероятно сложно, а вот Остапенко проваливается на своей подаче довольно часто. Три гейма у неё украла Путинцева, два — китаянка из второй сотни, при этом Елена выиграла всего 60% и 52% очков в своих геймах. Короче говоря, для того, чтобы игра не закончилась в двух партиях, нужно если не сенсационное, то нелогичное стечение обстоятельств. Кстати, имеется одна «личка» — 6:4, 6:1 Каролина обыграла соперницу на кортах Цинциннати.
А вот во второй встрече, полагаю, будет жарко. И Тимя Бачински и Даша Гаврилова предпочитают играть на контратаках, не форсируя события. Матч будет долгим, с длиннющими розыгрышами, от которых наверняка будет в восторге местная публика.
Болельщики, конечно же, погонят свою любимицу вперёд, но играть Дарье предстоит с соперницей, которая великолепно защищается, меняет темп игры, выполняет практически любые по сложности удары.
Оппонентки уже дважды встречались в 2015 и 2016 году, и обе встречи прошли в напряжённой борьбе. В Риме за два сета соперницы сделали девять брейков, в Пекине в трёх – одиннадцать. Оно и не удивительно, ведь мощной подачей не обладает ни Гаврилова, ни Бачински, а вот на приёме обе действуют вполне неплохо. Рассчитываем на продолжительную встречу и большое количество брейков.
Итого: сделано три ставки на сумму 4500 фишек. В банке осталось 102 206 фишек.