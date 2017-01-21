Танцуют все! Ждём обмена голами от главных матчей АПЛ и Серии А

Таким образом, наш банк теперь составляет 51 500 фишек.
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
Ставка: обе команды забьют за 1.65 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 650 фишек).
В центральной встрече 22-го тура чемпионата Англии сойдутся лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». «Шпоры» идут в числе главных преследователей «Челси», тогда как «Манчестер Сити» после пары неудач отдалился. Сейчас «горожане» отстают от «Челси» на 10 баллов.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в последнем туре АПЛ потерпели разгромное поражение в гостях от «Эвертона» со счётом 0:4. Вряд ли после такого психологическое состояние «Ман Сити» на высоте. В предстоящем матче «горожанам» победить очень важно, ибо в ином случае отставание от синих по итогам тура может составить 13 баллов. Выглядит слишком серьёзно.
Футболисты Маурисио Почеттино победили в семи матчах подряд, так что про их психологическую готовность можно сказать только хорошее. Что важно, в этой серии не сплошные победы над «Халл Сити» и «Бёрнли», имела место и виктория над «Челси». Именно «шпоры» помешали синим повторить рекорд «Арсенала» по количеству побед подряд в чемпионате Англии.
Почему голы обеих команд в матче? Играй «Тоттенхэм» дома, предпочёл бы остановиться на другом варианте. Но в данном случае выбранная ставка выглядит весьма перспективно.
За 10 домашних матчей «горожане» пропустили 10 мячей. Пропускали от самых разных команд, начиная с «Бёрнли» и заканчивая «Челси». У «Тоттенхэма» впереди полный порядок, поэтому хотя бы один гол лондонцы в ворота манчестерцев забить должны.
Что касается результативных действий в исполнении «Манчестер Сити», то в пользу гола хозяев говорят поддержка трибун и отсутствие Яна Вертонгена в стане гостей, что снижает оборонительный потенциал «шпор». Да и у самих ребят Гвардиолы достаточный ресурс, чтобы хотя бы единожды вскрыть ворота соперника, который в среднем за гостевой матч пропускает практически по голу.
Кроме того, в пользу данной ставки говорит и история. В четырёх матчах из пяти, когда «Манчестер Сити» принимал у себя дома «Тоттенхэм», ставка на голы обеих команд проходила.
«Милан» — «Наполи»
Ставка: обе команды забьют за 1.74 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 740 фишек).
Центральную встречу тура в рамках Серии А, где сойдутся «Милан» и «Наполи», мы также затронем.
«Милану» в предстоящем матче предстоит сыграть без защитников Де Шильо и Романьоли, а также без полузащитника Мануэля Локателли. У «Наполи» же на поле не появятся оборонцы Кулибали и Гулям. Это если говорить о тех, кого мы в этом сезоне в деле видели часто.
У команд довольно серьёзные потери в обороне. Не повод ли это повторить ставку на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»?
В гостях «Наполи» за девять матчей забил 18 мячей при 10 пропущенных. «Милан» дома забил в 10 матчах из 16 и пропустил девять голов. Обе команды забивают в среднем по голу за встречу и, с учётом оборонительных потерь, надо полагать, статистику эту подтвердят и сегодня.
Конечно, соперников может сковать важность поединка, но, полагаю, результативную игру с голами обеих коллективов мы сегодня всё же увидим.
Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 49 500 фишек.