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175 лет назад 2016
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Светлана Кузнецова
Фото: Reuters
Текст: Денис Фидченко

Русское дерби в Мельбурне. Кузнецова отправит Павлюченкову домой

В рубрике «Теннисный БетОн» прогнозируем исходы матчей Кузнецова – Павлюченкова, Федерер – Нисикори и Цонга – Эванс на Australian Open.
22 января 2017, воскресенье. 01:15. Ставки
Вот и по нашей улице проехал инкассатор. Начало отличному игровому дню положили Зверев и Надаль, которые целиком и полностью оправдали наши ожидания. Немецкий теннисист сразу же захватил инициативу, сделав брейк в стартовом гейме. Рафа уже привычно бегал где-то под фоном, пока Зверев-младший старался атаковать при любой возможности. Преимущество в один брейк в итоге и позволило Саше выиграть первый сет.

Но уже в следующей партии испанец заиграл куда лучше и всё чаще заставлял соперника ошибаться, что в итоге принесло Надалю успех во втором
сете и тай-брейк в третьем, но в своеобразной «рулетке» теннисисту из Германии повезло чуть больше.

На финальный спурт Александра не хватило. Ближе к концу встречи уроженец Гамбурга заметно подсел физически, ошибок становилось всё больше, а чисто выигранных очков меньше. Красноречиво об усталости немца говорила динамика игры на втором мяче: 53%-50%-50%-38%-21% – именно такой процент очков он выигрывал от первого до пятого сета соответственно. В итоге, благодаря опыту и выносливости, испанец одержал свою третью победу на турнире – 3:2.

Не подвели нас и Раонич с Симоном. Канадец оказался сильнее в первом сете. Впрочем, реализуй Жиль тройной брейк-поинт при 3:4, возможно, всё бы сложилось иначе. Вторая партия прошла на встречных курсах, оба старались сыграть активно, что закономерно привело к тай-брейку, но котором удача улыбнулась спортсмену из Канады. А когда Рао повел с брейком в третьем сете, и надежды на заход ставки уже почти не осталось, наконец-то в полной красе проявил себя Симон, великолепно сыграв на приёме. Француз выиграл четыре гейма кряду, при этом дважды забрал подачу Милоша, и добыл так нужную для нас победу в сете. Хотя последующая партия всё-таки решила исход поединка, Раонич одержал победу со счётом 3:1, для пробития необходимого тотала этого было вполне достаточно.

Разнообразить рубрику не совсем стандартным прогнозом у нас вышло как нельзя лучше. Весёлый матч, солидный коэффициент, сыгравшая ставка. Что может быть лучше? Пусть Тим и Пэр по логике хода матча и были несколько раз относительно близки к тому чтобы добраться до тай-брейка, но удивительным образом даже 5:5 так и не загорелся – 6:1, 4:6, 6:4, 6:4 в пользу австрийского теннисиста.

А вот ставший уже традиционным для нас экспресс из женских матчей зашел лишь наполовину. Заведомо плохо играющие на подаче Гаврилова и Бачински целых 14 раз из 29 возможных проиграли «сёрвисный» гейм, чем в два раза превысили необходимый для нашей ставки минимум брейков в матче. Но старания девушек в итоге были напрасны, ведь параллельно проводящая свою встречу Каролина Плишкова победу над Остапенко хоть и одержала, но упустила стартовый сет, тем самым «похоронив» ставку на 2:0.

Как бы там ни было, по итогам очередного игрового дня в банке 110 328 фишек, плюс 4000 всё еще в игре на долгосрочных прогнозах.

Ставка № 1. Экспресс


СобытиеAustralian Open. Мужчины. Федерер Р. – Нисикори К.
Выбор – тотал сетов в матче больше (3.5) с коэффициентом 1.4
СобытиеAustralian Open. Мужчины. Цонга Ж. – Эванс Д.
Выбор – победа Цонги с коэффициентом 1.27
Ставка – 1000 фишек с коэффициентом 1.78 (возможная прибыль – 780 фишек).

Не богата сегодняшняя линия интересными событиями, а уж заманчивыми коэффициентами и подавно. Придется «попанить».

Федерер великолепно провёл свою встречу с Томашем Бердыхом, чем заставил многих поверить в якобы отличные игровые и физические кондиции. А вот нам совсем не кажется, что Роджер так хорош. Более того, если бы в долгосрочных у нас не «висела» ставка на проход Кея дальше чем Роджера по сетке, мы бы сегодня ставили именно на японского спортсмена как минимум с форой (+1.5) по сетам за 1.73.

Да, на фоне прямолинейного Бердыха, который принимает как игрок второй сотни, швейцарец смотрелся как Бог. Отец буквально парил над кортом. Всё у него получалось и, кажется, он вообще не задумывался об исходе поединка, а просто получал удовольствие от своей игры.

Но в матче не было длинных розыгрышей, Роджеру совершенно не приходилось работать ногами, лишь заходи в корт и забивай чеха по восходящему мячу, который тот с таким трудом перебрасывал на половину корта швейцарца в попытках принять подачу.

Кей, пожалуй, третий игрок в туре, после Новака и Энди, по мастерству игры на приёме. С японцем Федереру придётся отнюдь не так сладко. Здесь наверняка будет и немало продолжительных «ралли», и к сетке придётся побегать не только по своей инициативе, но и за дроп-шотами, которые так любит порой использовать оппонент, и три пота наверняка сойдет с уроженца Базеля, прежде чем эта встреча успеет закончиться.

Да, Отче хорош в быстром обмене ударами, иногда он задаёт такой темп игры, что диву даешься, но ведь и Кей один из самых темповых игроков, не так ли?
Главный плюс Роджера оказывается и главным плюсом Нисикори. Единственное, в чём Федерер действительно на голову превосходит своего сегодняшнего визави, это подача. Если представитель страны восходящего Солнца не будет попадать в корт хотя бы 60% первым мячом, проблемы ему обеспечены.

На наш взгляд, соперники стоят друг друга, счёт 4:2 в пользу швейцарца в очных противостояниях явное тому подтверждение, так что не стоит наивно полагать, что исход этой встречи определится быстро, скорее всего, мы увидим красивый матч из четырёх или пяти сетов.

Ну а во второй встрече всё куда проще. Эванс, конечно, большой молодец. Британец удивил всю теннисную общественность, обыграв Марина Чилича, затем может и не так сенсационно, но всё равно неожиданно расправился с Томичем, уложившись в минимальное количество сетов, и вот теперь он в 1/8 финала турнира «Большого шлема» — поистине невероятный «перфоманс». Особенно для игрока не самого высокого уровня.

Но любой сказке рано или поздно приходит конец. Чилич и Томич, мягко говоря, не впечатляли своей формой и проиграли по делу, а вот Цонга сейчас выступает очень уверенно. Француз без каких-либо проблем прошёл порядком прибавившего в межсезонье Сока и вряд ли испытает проблемы сегодня.

Али сильнее во многих компонентах игры, разве что бэкхэнд Жо – явно слабое место, но в остальном Эвансу практически нечем брать француза. Не последнюю роль сегодня сыграет и опыт, которого у Цонги в разы больше, он здесь играл и в полуфинале, и в финале, британец же – впервые в карьере дошел так далеко на «мэйджоре». Да и, в конце концов, Эванс играет уже третью неделю кряду, ему элементарно пора подсесть физически.

Ставка № 2


СобытиеAustralian Open. Женщины. Кузнецова С. – Павлюченкова А.
Выбор – победа Кузнецовой с коэффициентом 1.77 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 1000 фишек (возможная прибыль – 777 фишек).

Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным. Мне кажется, Кузнецова, которая уступила своей сегодняшней оппонентке в Сиднее, сделала правильные выводы. Как ни крути, Светлана игрок более классный и опытный, она обладает гораздо большим арсеналом ударов, может менять темп игры, придавать мячу вращение, двигается лучше.

Павлюченкова нестабильна и мы продолжаем догонять её поражение. Да, Анастасия несколько неожиданно обыграла Свитолину в предыдущем раунде, но, по правде говоря, особой уверенности в украинке не было, ведь ей всегда тяжело играть в забивной теннис, который предлагает Настя.

Рассчитывали мы тогда на большое количество ошибок россиянки, но Элина хоть и погоняла соперницу, вынудив ту допустить в матче 52 «анфорса», но действовала достаточно прямолинейно, в одном ритме, к которому Павлюченкова быстро приспособилась.

В матче россиянок будет иная игра. Если Кузнецова сможет грамотно использовать свои сильные стороны, ей не составит труда одержать победу в двух партиях. Кстати, в очных противостояниях счёт пока 5:2, а встреча соперниц на Открытом чемпионате Австралии в 2010 году закончилась лёгкой победой Светланы со счётом 6:2, 6:2.

Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 108 328 фишки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Павлюченкова Джонни Эванс Жо-Вильфрид Цонга Кей Нисикори Роджер Федерер Светлана Кузнецова Australian Open Бесплатные прогнозы
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