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175 лет назад 2016
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Екатерина Макарова
Фото: Reuters
Текст: Алексей Пионтковский

Конта огорчит Макарову, Плишкова деклассирует Гаврилову

В новом выпуске рубрики «Теннисный БетОн» поговорим о матчах Australian Open с участием Макаровой, Тима, Конты, Гоффена, Плишковой и других.
23 января 2017, понедельник. 00:30. Ставки
Вчерашний день для рубрики получился противоречивым. В российском дерби Павлюченкова — Кузнецова борьбы не получилось — Светлана не успела восстановиться после затяжной битвы с Янкович и выглядела бледно. Павлюченкова, напротив, играла активно, атаковала, подавала первой в нужные моменты. В итоге — 6:3, 6:3, и наш первый прогноз не оправдался.

Зато не подвёл экспресс. Жо-Вильфрид Цонга заставил немного напрячься, проиграв британцу Даниэлю Эвансу первый сет на тай-брейке. Затем француз собрался и взял три партии кряду, обеспечив нужную нам победу. В центральном матче дня у мужчин Федерер – Нисикори коллега Фидченко ставил на тотал больше 3,5 по сетам. Здесь всё прошло как по маслу. Японец вёл в первой партии — 5:1, позволил Федереру сравнять счёт, но в итоге вытянул партию на тай-брейке. А второй сет выиграл уже швейцарец. При любых последующих исходах ставка прошла.

Но поскольку коэффициент экспресса не дотянул до двойки, а суммы ставок были одинаковыми, банк рубрики совсем на немного схуднул. И теперь в нём 110 108 фишек. И не забываем про 2000, ждущие расчёта в долгосрочных прогнозах.

Ставка № 1. Экспресс


СобытиеAustralian Open. Мужчины. Тим Д. – Гоффен Д.
Выбор – тотал сетов в матче больше (3.5) с коэффициентом 1.39 (см. все коэффициенты на матч)
СобытиеAustralian Open. Женщины. Конта Й. – Макарова Е.
Выбор – победа Конты с коэффициентом 1.31
Ставка – 1000 фишек с коэффициентом 1.82 (возможная прибыль – 820 фишек).

Начнём с экспресса. Доминик ТимДавид Гоффен. Букмекеры колеблются в определении фаворита данной встречи. Я бы тоже не рискнул до матча ставить на победу одного из теннисистов. По личным встречам со счётом 5:3 ведёт Гоффен. Выиграл бельгиец в четырёх сетах и на прошлом Australian Open. Но при этом та победа Давида — единственная за последние три года. В остальных трёх случаях сильнее был Тим.

Австриец прогрессирует и по причине относительной молодости рассматривается как претендент на первую строчку рейтинга к тому моменту, когда нынешние лидеры мужского тенниса в силу возраста начнут покидать авансцену. Может удивить Доминик и в предстоящей встрече, несмотря на то что Гоффен удачнее играет в очных матчах на харде.

Но в чём я практически уверен, так это в том, что сухой победы по сетам не случится. Разве что в дело вмешается травма. При всех других сценариях на
корте будет борьба. Во-первых, соперники в целом равны по силам. Во-вторых, оба их матча на турнирах «Большого шлема», состоявшиеся, к слову, в прошлом году, завершались в четырёх сетах. В-третьих, в силу недостаточного опыта Тиму пока не хватает концентрации на весь матч. Во всех победных встречах 2017 года, включая три матча в Мельбурне, австриец проигрывал один сет. А в проигранных выигрывал одну партию.

Полагаю, без боя никто не сдастся. А потому увидим минимум четыре партии, а то и все пять.

Что касается победы Конты над Макаровой, то здесь также имеется определённая доля уверенности. Да, Катя, безусловно, — молодец. После победы на Олимпиаде в паре концовка прошлого сезона у неё не задалась. Но на любимом Australian Open россиянка уже дошла до четвёртого круга, в предыдущем раунде переиграв Доминику Цибулкову.

Однако в ходе той встречи складывалось впечатление, что словацкая теннисистка находится не в своей тарелке. Возможно, проблемы со здоровьем, возможно, что-то ещё. Так или иначе, фирменный теннис Доминики мы видели эпизодами. А Макарова, мало того что потратила достаточно сил, так ещё и повредила руку. Пришлось вызывать доктора. Незначительные повреждения правой руки для левши — не смертельно, но, чтобы успешно противостоять соперницам уровня Конты, нужно быть готовой на все сто.

И даже в оптимальном состоянии россиянка едва ли смогла бы поставить неразрешимые задачи перед представительницей Великобритании. Конта сейчас явно на взлёте. Перед Открытым чемпионатом Австралии в отличном стиле выиграла турнир в Сиднее. В Мельбурне британка также громит всех соперниц в двух сетах, несмотря на то что та же Возняцки или Осака вполне достойные оппонентки.

А тут ещё и статистика личных встреч. Трижды встречались девушки, и все три раза побеждала Конта. Не думаю, что Макаровой удастся прервать эту безрадостную серию.

Ставка № 2


СобытиеAustralian Open. Женщины. Плишкова Кар. – Гаврилова Д.
Выбор – победа Плишковой с форой (-4,5) по геймам с коэффициентом 1.82
Ставка – 1000 фишек (возможная прибыль – 820 фишек).

Продолжим одиночной ставкой. Безмятежное начало турнира, видимо, слегка расслабило пятую сеяную — Каролину Плишкову. Катком пройдясь по соперницам и отдав им всего по два гейма, в третьем круге чешка наткнулась на ожесточённое сопротивление Елены Остапенко, представляющей Латвию.

От неожиданности Плишкова даже проиграла первый сет. Правда, собралась и вторую партию взяла под ноль. Но в решающем сете Остапенко вновь воспрянула духом и даже подавала на матч. Не подала. 10:8, и, потрепав нервы своим болельщикам, финалистка US Open идёт дальше.
Думается, эта встреча настроила Каролину на рабочий лад и дала понять, что Australian Open не станет для неё легкой прогулкой вдоль бассейна с коктейлем в руке.


Дарья Гаврилова второй год кряду успешно выступает на уже домашнем турнире. В прошлом году был четвёртый круг. В этом достижение повторено.

Но, боюсь, улучшить свой рекорд на Открытом чемпионате Австралии Даше не удастся. Для начала, слишком много сил она потратила в первых трёх кругах. Все матчи экс-россиянки были боевыми, состояли из трёх насыщенных сетов. То есть суммарно Гаврилова провела уже на матч больше по сравнению с Плишковой.

Ну и разница в классе, куда же без неё. Чешская теннисистка сейчас демонстрирует лучший в карьере теннис и, если не расслабится, может легко победить Гаврилову, как было во всех трёх очных встречах соперниц. Три раза прежде играли девушки друг с другом. Последний — в 2016 году. И ни разу Гавриловой не удавалось взять больше пяти геймов.

Поставлю на то, что и в борьбе за четвертьфинал уверенную победу одержит Плишкова. В одном из сетов вполне возможен разгром, а в другом Каролине просто надо будет сыграть на классе и не допустить сбоев.

Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 108 108 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Давид Гоффен Дарья Гаврилова Доминик Тим Екатерина Макарова Йоханна Конта Каролина Плишкова Australian Open Бесплатные прогнозы
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