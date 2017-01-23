Конта огорчит Макарову, Плишкова деклассирует Гаврилову

Зато не подвёл экспресс. Жо-Вильфрид Цонга заставил немного напрячься, проиграв британцу Даниэлю Эвансу первый сет на тай-брейке. Затем француз собрался и взял три партии кряду, обеспечив нужную нам победу. В центральном матче дня у мужчин Федерер – Нисикори коллега Фидченко ставил на тотал больше 3,5 по сетам. Здесь всё прошло как по маслу. Японец вёл в первой партии — 5:1, позволил Федереру сравнять счёт, но в итоге вытянул партию на тай-брейке. А второй сет выиграл уже швейцарец. При любых последующих исходах ставка прошла.
Но поскольку коэффициент экспресса не дотянул до двойки, а суммы ставок были одинаковыми, банк рубрики совсем на немного схуднул. И теперь в нём 110 108 фишек. И не забываем про 2000, ждущие расчёта в долгосрочных прогнозах.
Ставка № 1. Экспресс
Событие – Australian Open. Мужчины. Тим Д. – Гоффен Д.
Выбор – тотал сетов в матче больше (3.5) с коэффициентом 1.39 (см. все коэффициенты на матч)
Событие – Australian Open. Женщины. Конта Й. – Макарова Е.
Выбор – победа Конты с коэффициентом 1.31
Ставка – 1000 фишек с коэффициентом 1.82 (возможная прибыль – 820 фишек).
Начнём с экспресса. Доминик Тим — Давид Гоффен. Букмекеры колеблются в определении фаворита данной встречи. Я бы тоже не рискнул до матча ставить на победу одного из теннисистов. По личным встречам со счётом 5:3 ведёт Гоффен. Выиграл бельгиец в четырёх сетах и на прошлом Australian Open. Но при этом та победа Давида — единственная за последние три года. В остальных трёх случаях сильнее был Тим.
Австриец прогрессирует и по причине относительной молодости рассматривается как претендент на первую строчку рейтинга к тому моменту, когда нынешние лидеры мужского тенниса в силу возраста начнут покидать авансцену. Может удивить Доминик и в предстоящей встрече, несмотря на то что Гоффен удачнее играет в очных матчах на харде.
Но в чём я практически уверен, так это в том, что сухой победы по сетам не случится. Разве что в дело вмешается травма. При всех других сценариях на корте будет борьба. Во-первых, соперники в целом равны по силам. Во-вторых, оба их матча на турнирах «Большого шлема», состоявшиеся, к слову, в прошлом году, завершались в четырёх сетах. В-третьих, в силу недостаточного опыта Тиму пока не хватает концентрации на весь матч. Во всех победных встречах 2017 года, включая три матча в Мельбурне, австриец проигрывал один сет. А в проигранных выигрывал одну партию.
Полагаю, без боя никто не сдастся. А потому увидим минимум четыре партии, а то и все пять.
Что касается победы Конты над Макаровой, то здесь также имеется определённая доля уверенности. Да, Катя, безусловно, — молодец. После победы на Олимпиаде в паре концовка прошлого сезона у неё не задалась. Но на любимом Australian Open россиянка уже дошла до четвёртого круга, в предыдущем раунде переиграв Доминику Цибулкову.
Однако в ходе той встречи складывалось впечатление, что словацкая теннисистка находится не в своей тарелке. Возможно, проблемы со здоровьем, возможно, что-то ещё. Так или иначе, фирменный теннис Доминики мы видели эпизодами. А Макарова, мало того что потратила достаточно сил, так ещё и повредила руку. Пришлось вызывать доктора. Незначительные повреждения правой руки для левши — не смертельно, но, чтобы успешно противостоять соперницам уровня Конты, нужно быть готовой на все сто.
И даже в оптимальном состоянии россиянка едва ли смогла бы поставить неразрешимые задачи перед представительницей Великобритании. Конта сейчас явно на взлёте. Перед Открытым чемпионатом Австралии в отличном стиле выиграла турнир в Сиднее. В Мельбурне британка также громит всех соперниц в двух сетах, несмотря на то что та же Возняцки или Осака вполне достойные оппонентки.
А тут ещё и статистика личных встреч. Трижды встречались девушки, и все три раза побеждала Конта. Не думаю, что Макаровой удастся прервать эту безрадостную серию.
Ставка № 2
Событие – Australian Open. Женщины. Плишкова Кар. – Гаврилова Д.
Выбор – победа Плишковой с форой (-4,5) по геймам с коэффициентом 1.82
Ставка – 1000 фишек (возможная прибыль – 820 фишек).
Продолжим одиночной ставкой. Безмятежное начало турнира, видимо, слегка расслабило пятую сеяную — Каролину Плишкову. Катком пройдясь по соперницам и отдав им всего по два гейма, в третьем круге чешка наткнулась на ожесточённое сопротивление Елены Остапенко, представляющей Латвию.
От неожиданности Плишкова даже проиграла первый сет. Правда, собралась и вторую партию взяла под ноль. Но в решающем сете Остапенко вновь воспрянула духом и даже подавала на матч. Не подала. 10:8, и, потрепав нервы своим болельщикам, финалистка US Open идёт дальше.
Думается, эта встреча настроила Каролину на рабочий лад и дала понять, что Australian Open не станет для неё легкой прогулкой вдоль бассейна с коктейлем в руке.
Дарья Гаврилова второй год кряду успешно выступает на уже домашнем турнире. В прошлом году был четвёртый круг. В этом достижение повторено.
Но, боюсь, улучшить свой рекорд на Открытом чемпионате Австралии Даше не удастся. Для начала, слишком много сил она потратила в первых трёх кругах. Все матчи экс-россиянки были боевыми, состояли из трёх насыщенных сетов. То есть суммарно Гаврилова провела уже на матч больше по сравнению с Плишковой.
Ну и разница в классе, куда же без неё. Чешская теннисистка сейчас демонстрирует лучший в карьере теннис и, если не расслабится, может легко победить Гаврилову, как было во всех трёх очных встречах соперниц. Три раза прежде играли девушки друг с другом. Последний — в 2016 году. И ни разу Гавриловой не удавалось взять больше пяти геймов.
Поставлю на то, что и в борьбе за четвертьфинал уверенную победу одержит Плишкова. В одном из сетов вполне возможен разгром, а в другом Каролине просто надо будет сыграть на классе и не допустить сбоев.
Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 108 108 фишек.