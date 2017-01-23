Абсолютное безумие! Странные матчи российских клубов на сборах

Существует независимая европейская организация под названием Federbet. Она занимается обнаружением и предотвращением незаконной практики в индустрии ставок на события в мировом спорте. Проще говоря — борьбой с «договорняками». Federbet сотрудничает с клубами, федерациями и букмекерскими компаниями, а её глава Франческо Баранка много раз посещал Россию, а недавно был назначен руководителем комитета по этике и честной игре ФФУ. В своё время Federbet напрямую назвал печально памятный матч «Урал» — «Терек» договорным.
Сейчас же в поле зрения борцов за чистоту спорта попали сразу три матча российских клубов на предсезонных сборах. Речь идёт про игры «Клуж» — «Уфа», «Пандурий» — «Крылья Советов» и «Астра» — «Урал». Сразу оговоримся, в первых двух поединках большие вопросы имеются преимущественно к судьям. Ну а «Урал» — это отдельная история. Но обо всём по порядку.
В матче «Клуж» — «Уфа» в конце первого тайма рефери из Кипра на ровном месте внезапно назначил пенальти в ворота российского клуба. Настолько внезапно, что вызвал удивление даже футболистов румынского клуба. А когда голкипер «Уфы» Гиорги Шелия отразил одиннадцатиметровый, судья заставил перебить удар, сославшись на то, что вратарь нарушил правила при пробитии удара. Подробно об этом инциденте «Чемпионат» рассказывал в статье «Ставь на гол – ставь пенальти. Судья заработал на матче «Уфы»?»
Federbet на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что, согласно движениям букмекерских котировок, в матче ставили на гол в первом тайме, а также на тотал больше 1,5 мяча. «Клуж», напомним, победил со счётом 2:0. А кипрский арбитр, вполне вероятно, в тот день заработал дополнительный бонус.
Схожая ситуация наблюдалась и в матче «Пандурий» — «Крылья Советов», завершившемся со счётом 2:2.
«К 38-й минуте, когда счёт был 0:0 и у команд не было реальных голевых моментов, коэффициент на тотал больше 2,5 составлял 1.45. Что свидетельствует о том, что какой-то на первый взгляд сумасшедший на это активно ставил.
Но на 38-й минуте арбитр совершает первое безумство, назначая пенальти в ворота «Пандурия» безо всяких причин. А на 43-й минуте ситуация повторяется, но теперь одиннадцатиметровый уже в ворота «Крыльев Советов»!
Вы только посмотрите! На видео отчётливо видно, что футболисты «Пандурия» даже не просят пенальти, а игроки российского клуба смеются над решением судьи. Счёт стал 1:1, а коэффициент на тотал забитых голов больше 3,5 составлял 1.40. Абсолютное безумие!″ — поражаются в Federbet.
Ну а в матче «Астра» — «Урал» уже обошлось без судейских чудачеств. Команды справились своими силами. По информации Federbet, здесь наблюдалось сильное движение коэффициентов в сторону победы команды из Румынии, притом что «Астра» забьёт не менее четырёх мячей. Все условия в итоге сошлись — «Урал» проиграл со счётом 2:4.
Утверждать ничего не будем, на видео вы всё можете видеть сами. Ответим лишь на вопрос — можно ли на предсезонные матчи, носящие абсолютно формальный характер, поставить крупные (от 10 тыс. в европейской валюте) суммы?
Отвечаем — можно. Ставки на подобные товарищеские встречи активно принимаются в большинстве букмекерских контор. Перед матчем загрузить всю сумму удастся едва ли, но вот в «лайве» таких шансов гораздо больше. Чем, судя по всему, и пользуются все участники процесса, включая арбитров.