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175 лет назад 2016
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Кавай Леонард
Фото: Reuters
Текст: Алексей Кужель

Обратная сторона «Спёрс». Кавай Леонард уйдёт в тень

Переоценка Кавая Леонарда, свершения Диона Уэйтерса и Маркуса Морриса и «дальнобойный» экспресс – в «Большом куше».
23 января 2017, понедельник. 21:08. Ставки
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Не всё коту масленица, за двумя зайцами погонишься, лиха беда начало – эти и прочие поговорки и пословицы с лёгкостью подойдут для того, чтобы описать события, выбранные нами в прошлом выпуске. Подробно на них мы останавливаться не будем, лишь напомним, что по итогам прошлого игрового дня у нас продолжилась затянувшаяся чёрная полоса и в очередной раз фишек из нашего банка убыло. Отдохнули, расслабились, продолжаем.

В нашем банке на сегодняшний день 68 520 фишек.

Ставка № 1


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» — «Сан-Антонио Спёрс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 7.8/1.1, фора (+12,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (102,5) за 1.97, гости (114,5) за 1.97, общий (216,0) за 1.95.
ВыборКавай Леонард наберёт меньше 28,5 очка с коэффициентом 1.9
Ставка – 5000 фишек (возможная прибыль – 4500 фишек).

Любопытная линия и крайне любопытное предложение, не находите? И вовсе не случайно букмекеры задрали планку результативности одного из лидеров «Сан-Антонио». В каждом из последних шести матчей Кавай Леонард мало того что становился лучшим игроком своей команды, он неизменно набирал 30 и более очков. Для любителей точных цифр -30, 31, 38, 34, 34 и 41 очко.

Но вот ведь какое дело, в каждом из поединков (за исключением игры с «Лейкерс») Грегу Поповичу не оставалось ничего другого, кроме как задействовать форварда на полную катушку. В противостоянии с «Милуоки» Яннис Адетокунбо сотоварищи просто не оставили наставнику «Спёрс» выбора. Во встречах с «Денвером» и «Миннесотой» Карл-Энтони Таунс и Ко и подопечные Майкла Мэлоуна просто на зубах и нервах цеплялись за каждый сантиметр паркета и за каждое очко. А в выставочном матче против «Финикса» и недавнем принципиальном матче с «Кливлендом» сам бог велел. А в уже упомянутом матче с дружиной Люка Уолтона у MVP финала 2014 года полетело так полетело – 13 бросков с игры и 9 попыток с линии, и
в копилке форварда оказалось 31 очко. И это, заметим, всего за 26 минут. «Это космос, детка? – Это Кавай, детка!»

Но долго эта феерия продолжатся, разумеется, не может. Во-первых, фактор наличия у руля коллектива Грега Поповича сам по себе намекает, что человеческие ресурсы должны использоваться грамотно и рационально. А с учётом травмы Пау Газоля забота и бережное отношение к своему лидеру, как ни крути, рано или поздно должны проявиться.

Во-вторых, сегодняшний оппонент. «Бруклин», конечно, иногда и может, и умеет. Но «Сан-Антонио» может и умеет ничуть не хуже. И особенно хорошо у ребят Старого Лиса получается в защите. Какой смысл пытаться перебросать едва ли не самую поливающую из-за дуги команду, если можно предложить той цепкую опеку и окружить каждого игрока ежесекундным вниманием.

В-третьих, у рулевого техасского коллектива есть кем играть. А зная его любовь к экспериментам с составом, нечто неожиданное можно смело ожидать уже с самого начала матча. Да и «Нетс» не тот коллектив, против которого нужно разом задействовать всех своих лучших игроков.

Ставка № 2.Экспресс


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Кливленд Кавальерс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 3.44/1.38, фора (+6,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (105,5) за 1.97, гости (111,5) за 1.97, общий (216,5) за 1.96.
Выбор – команды реализуют больше 20,5 трёхочковых бросков с коэффициентом 1.85.
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» — «Сан-Антонио Сперс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 7.8/1.1, фора (+12,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (102,5) за 1.97, гости (114,5) за 1.97, общий (216,0) за 1.95.
Выбор – команды реализуют меньше 21,5 трёхочковых бросков с коэффициентом 1.85
Ставка – 3000 фишек с коэффициентом 3.4225 (возможная прибыль – 7267 фишек).

Очередной экспресс, скомпонованный из кардинально разных ожиданий от матчей.

С первым выбором, хочется верить, никаких неожиданностей не предвидится. И «Пеликанс», и «Кавальерс» много и часто поливают из-за дуги, особенно это касается прошлогодних чемпионов. А с приходом Кайла Корвера «Кливленд» превратился в коллектив, обладающий едва ли не самой мощной в лиге дальнобойной артиллерией.

В случае с хозяевами не всё так однозначно, но в принципе рисунок до боли схож. Периодически дружина Элвина Джентри включает гроссмейстерский режим и атакует с дальней дистанции с процентом, близким к 50. А когда и соперник много атакует, и другим даёт это делать, то почему бы, собственно, этим не воспользоваться? Немного смущает то, что в недавнем очном поединке команд на Леброна и Ко свалилось проклятие «Марвина Уильямса» – всего 6 из 31 броска достигли цели. Но в то же самое время пройти мимо поединка команд, которые совершают по 30 и более дальних бросков за матч, чрезвычайно сложно.

Диаметрально противоположный выбор. Да, у «Бруклина» прицел атак сдвинут немного дальше семи метров от кольца. Согласны, что Брук Лопес и Ко демонстрируют нечто феноменальное в бросковой составляющей. Но немного выше уже было приведено несколько достаточно весомых доводов в пользу этого выбора. Грег Попович на то и один из лучших тренеров лиги, чтобы знать, как нивелировать преимущества оппонентов и использовать их недостатки.

Ставка № 3.Экспресс


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» — «Голден Стэйт Уорриорз».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 7.0/1.1, фора (+11,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (102,5) за 1.97, гости (113,5) за 1.97, общий (216,5) за 1.96.
Выбор – Дион Уэйтерс наберёт больше 12,5 очков с коэффициентом 1.9.
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» — «Сакраменто Кингз».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.41/3.22, фора (-6,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (105,5) за 1.97, гости (99,5) за 1.97, общий (204,0) за 1.95.
Выбор – Маркус Моррис наберёт больше 13 очков с коэффициентом 1.85 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 2000 фишек с коэффициентом 3.515 (возможная прибыль – 5030 фишек).

Игра «Майами» в последних матчах не может не радовать. И в первую очередь это связано с возвращением в строй Диона Уэйтерса. В первых матчах Эрик Споэльстра жёстко контролировал игровое время защитника и не спешил форсировать моментальное возвращение. И в недавних матчах, особенно в последнем, Дион в полной мере вернул все авансы наставнику.

Мы не будем в очередной раз напоминать о проблемах «Хит» с составом. Эта тема уже набила оскомину. Но факт остаётся фактом – на данный момент Дион Уэйтерс является игроком основного состава «Майами». Следовательно, и на паркете проведёт не менее 30 минут, и, учитывая характер и манеру игры соперника, по кольцу будет бросать много и часто. Отталкиваясь от среднестатистических 14 бросков за поединок, имеем неплохие шансы на проход ставки даже при не самой лучшей реализации.

Что касается младшего из братьев Моррисов, то Маркус проводит один из лучших сезонов в карьере. Причём благодаря вере наставника «Детройта» тяжёлый форвард прибавил в каждом компоненте игры. Прибавил серьёзно и существенно.

К слову, в последних пяти матчах заявленный нами порог результативности не покорился игроку стартового состава «Пистонс» всего один раз — в поединке с «Ютой». Справедливости ради стоит отметить, что в том матче Моррис хоть и реализовал всего 3 броска из 15, но набрал 11 очков.

А если рассматривать игру форварда в разрезе личных встреч с «Кингз», то в недавнем очном матче 9 очков на счету 27-летнего игрока было уже по результатам первой половины. А затем не полетело и после пяти подряд смазанных бросков, Стэн ван Ганди предпочёл не рисковать и усадил одного из своих лидеров на скамейку. К слову, «Пистонс» в том матче проиграли. Проиграли обидно и досадно, просто-напросто провалив концовку матча. Думается, что в этом матче сценарий и сюжет будут совершенно другими.

Лестница


Каждый день мы будем выбирать два кажущихся нам максимально близкими к проходимости события и компоновать из них экспресс. При условии благоприятного для нас исхода вся прибыль от «лестницы» за игровой день будет полностью использоваться в экспрессе следующего дня. Цель — пять успешных дней, по итогам которых возможная прибыль может составить минимум 8168 фишек. На данный момент у нас в активе успешная первая ступень.

Экспресс


Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.45/3.02, фора (-5,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (104,5) за 1.97, гости (99,5) за 1.97, общий (203,0) за 1.95.
Выбор –победа «Юты» в основное время с коэффициентом 1.52
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.83/1.5, фора (+5,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (109,5) за 1.97, гости (114,5) за 1.97, общий (223,5) за 1.95.
Выбор – «Хьюстон» совершит больше 23,5 передач с коэффициентом 1.85
Ставка – 502 фишки с коэффициентом 2.812 (возможная сумма – 1411 фишек).

Итого: сделано три ставки на сумму 10 000 фишек. В банке осталось 58 520 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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