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175 лет назад 2016
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Цонга
Фото: Reuters
Текст: Алексей Пионтковский

Без боя не сдастся. Ждём шоу от Цонги с хэппи-эндом для Вавринки

На Australian Open стартует стадия четвертьфиналов. В рубрике «Теннисный БетОн» прогнозируем исходы матчей Федерера, Мугурусы, Цонга и др.
24 января 2017, вторник. 03:22. Ставки
Удачный день, что тут сказать. Оба вчерашних прогноза оправдали себя на все сто. Без шума и пыли. Тим с Гоффеном оперативно обменялись сетами, а Конта не оставила никаких шансов Макаровой. Экспресс доехал до пункта назначения в точь по расписанию.

Не подвела и Каролина Плишкова. Чешка доминировала на корте в матче с Дарьей Гавриловой и уверенно выиграла оба сета со счётом 6:3, обеспечив тем самым проход нашей ставки на фаворита с форой (-4,5) гейма.

В результате банк продолжает набирать в весе. Сейчас в нём 111 748 фишек. Ещё с двумя тысячами на долгосрочных прогнозах разберёмся позже.

Принося извинения за задержку, вызванную техническим проблемами, продолжаем.

Ставка № 1. Экспресс


СобытиеAustralian Open. Женщины. Мугуруса Г. — Вандевеге К.
Выбор – победа Вандевеге с форой по сетам (+1,5) с коэффициентом 1.62
СобытиеAustralian Open. Мужчины. Федерер Р. — Зверев М.
Выбор – победа Федерера в матче с коэффициентом 1.13
Ставка – 1000 фишек с коэффициентом 1.83 (возможная прибыль – 830 фишек).

Для начала предоставим возможность покритиковать автора, презентуя «попанский» экспресс.

Гарбин Мугуруса пока не проиграла на турнире ни одного сета. Но при этом выглядит испанка не лучшим образом. Игра её тяжеловата и далеко не всегда стабильна. Лишь специализирующуюся на грунтовых покрытиях Кырстя удалось пройти достаточно легко. В целом, Australian Open для Мугурусы не является любимым «мэйджором». Ранее она ни разу не
проходила дальше четвёртого круга в Мельбурне.

Американка Коко Вандевеге особых успехов в карьере пока не добивалась, в последние годы довольствуясь ролью крепкого бойца из топ-50. Но Открытый чемпионат Австралии Коко проходит вдохновенно. Верхом этого вдохновения стал разгром прошлогодней победительницы в четвёртом круге. Анжелика Кербер, конечно, не демонстрировала своей лучшей игры в этом году, но как бы то ни было данный результат Вандевеге заслуживает уважения.

Существует теория. Если андердог выносит фаворита, то в следующем туре надо ставить против андердога. Мол, от переизбытка эмоций сенсационный победитель не может настроиться на следующую встречу. Теория в целом логичная, но тот же Истомин буквально на днях её опроверг.

И я рискну предположить, что и достаточно опытная уже Коко совладает с нервами, не будет почивать на лаврах, даст бой не оптимальной сейчас Мугурусе. Тем более, что обычно у американки это получалось. Трижды противостояла она Гарбин, два раза выиграла, однажды проиграла, сумев добраться в том матче до тай-брейка.

Ну а касательно второго события в экспрессе, полагаю, едва ли имеют смысл пространные рассуждения. Если Федерер в ситуации, когда Маррей и Джокович отправились домой, в четвертьфинале не сумеет победить Зверева, который едва не закончил карьеру пару лет назад, то даже и не знаю… Меня накроет волна позора, а швейцарец второго такого шанса, боюсь, не получит.

Ставка № 2


СобытиеAustralian Open. Мужчины. Вавринка С. – Цонга Ж.
Выбор – оба выиграют по сету и в матче победит Вавринка с коэффициентом 2.25 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 1000 фишек (возможная прибыль – 1250 фишек).

Интересный обещает быть матч. Опытный мужи, но в самом расцвете сил, практически ровесники, питающие к Australian Open самые тёплые чувства. Француз в 2008 году сыграл единственный в карьере финал турнира «Большого шлема», а Стэн в 2014 одержал первую в карьере победу на «мэйджоре».

Перед началом турнира и Вавринка, и Цонга не были главными претендентами на победу. Швейцарец сейчас нестабилен, а француз и вовсе находится на спаде. Последний раз Жо-Вильфрид завоёвывал трофей в 2015 году.

Но Вавринка, едва не вылетев в первом круге, постепенно раскочегарился и следующие раунды преодолел увереннее. А Цонга и вовсе не проигрывал больше сета за матч.

Жду борьбы в этом матче. И итоговой победы швейцарца. Стэн явно переживает куда лучший период карьеры по сравнению с коллегой из Франции. Стэн успешнее выступает в Мельбурне. Стэн располагается выше в рейтинге. Стэн выиграл последние три очные встречи.

Но Цонга, если позволит здоровье, без боя сдаться не должен. И минимум сет выиграет. А то и два. Между прочим, во всех семи матчах против Вавринки французский теннисист неизменно побеждал как минимум в одной из партии. Думаю, не прервётся традиция и в предстоящем поединке.

Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 109 748 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Зверев Гарбинье Мугуруса Жо-Вильфрид Цонга Коко Вандевеге Станислас Вавринка Australian Open Бесплатные прогнозы
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