«С детства за «Селтикс». «Бостон» остановит домашний «Вашингтон»

Один минус, два возврата и четыре прохода. А это значит, что по итогам прошедшего дня рубрика пусть и в небольшом, но плюсе.
В описании главной ставки дня мы как в воду глядели – Грег Попович начал удивлять с самых первых секунд и предоставил абсолютно заслуженный отдых одному из своих лидеров. И пусть в итоге у нас случился возврат, зато это, возможно, помогло проходу события, связанного с не самой лучшей работой дальнобойной артиллерии. В итоге «Спёрс» удалось по рукам и ногам связать своего «поливающего» оппонента. А всего коллективам удалось реализовать 14 дальних бросков.
А вот в противостоянии «Пеликанс» и «Кавальерс» полетело на славу — 31 «бомба» на двоих, и наш «дальнобойный» экспресс наконец-то прошёл. Вообще в отчётный вечер творилось нечто донельзя странное и необъяснимое. Леброн Джеймс оформляет трипл-дабл, и на пару с Кевином Лавом они набирают 48 очков. Кайри Ирвинг добавляет в копилку команды ещё 49 баллов. А в итоге «Кливленд» проигрывает «Нью-Орлеану» без Энтони Дэвиса. Чудеса…
Дион Уэйтерс не просто набрал нужные нам 13 очков. Защитник в этот вечер стал душой, телом, двигателем и мозгом атак «Майами», что вылилось в 33 набранных очка и победу дружины Эрика Споэльстры. А «бомба» Диона за 0,6 секунды до финальной сирены по праву стала одним из лучших моментов игрового дня. Маркус Моррис набрал аккурат 13 очков — именно то количество, которое мы и заигрывали. Поэтому прибыли мы, к сожалению, немного не добрали.
Наш «виртуальный помощник» в очередной раз добавил свежих и нужных мыслей. «Хьюстон», как всегда, продемонстрировал едва ли не образец командной игры и отдал 26 передач. А «Юта» не смогла найти управу на Рассела Уэстбрука и проиграла на самых последних секундах матча.
В нашем банке на сегодняшний день 77 587 фишек.
Ставка № 1.
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардз» — «Бостон Селтикс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.0/1.92, фора (0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (109,5) за 1.97, гости (110,5) за 1.97, общий (219,5) за 1.95.
Выбор – победа «Селтикс» с форой (-1,0) с коэффициентом 1.99
Ставка – 6000 фишек (возможная прибыль – 5940 фишек).
Не самый прогнозируемый матч. И лезть в него совершенно не хочется. Но, во-первых, обещали. А во-вторых, сразу несколько событий указывают на возможность благоприятного исхода.
«Вашингтон» продолжает удивлять. Если в прошлом сезоне Джон Уолл и Ко были ни рыба ни мясо, то в нынешнем произошло радикальное и кардинальное преображение. Вроде и лица те же и ничего существенно не изменилось, разве что разыгрывающий прибавил в каждом из игровых компонентов, но вот и результат кардинально противоположный, и периодически столичный коллектив демонстрирует действительно впечатляющую игру.
Но нас не волнуют ни свершения «Уизардз», ни травма одного из лучших игроков «Бостона». Мы взялись догнать первое за долгое время домашнее поражение дружины Скотта Брукса — этим и продолжим заниматься. Надеемся, что у нас получится это сделать с первого раза. Главное — чтобы Эл Хорфорд на пару с Маркусом Смартом не набросали «кирпичей»: в последнее время это бывает с ними пугающе часто.
Ставка № 2.
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» — «Сан-Антонио Спёрс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 7.8/1.1, фора (+12,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (102,5) за 1.97, гости (114,5) за 1.97, общий (216,0) за 1.95.
Выбор – Кавай Леонард наберёт меньше 27,5 очка с коэффициентом 1.9
Ставка – 6000 фишек (возможная прибыль – 5400 фишек).
Вчера возврат, сегодня продолжаем
В матче не примет участия Демар Дерозан. Несмотря на то что в последнее время информация об отсутствии игроков, мягко говоря, слегка недостоверна, не поверить этой новости сложно. А в отсутствие одного из своих лидеров «Рэпторс» непредсказуемы. Следовательно, и «вкусный» коэффициент на «Спёрс» не очень-то привлекает, и чего ждать от результативности — непонятно. Но если мы уже начали заниматься «догонялками», то продолжим это делать и во второй ставке.
Грег Попович одержал победу над «Бруклином» без своего лучшего игрока. А это значит, что сегодня Кавай Леонард на паркете, скорее всего, появится и станет одним из лучших игроков своего коллектива. Но вот в том, что ему удастся набрать больше 28 очков, у нас есть сомнения.
Благодаря феерическим и превосходным шести поединкам с минимум 30 набранными очками букмекеры моментально задрали планку результативности сразу на 4 пункта. Ещё не так давно предлагалось выбирать исход с результатом 23,5 очка. Может ли Леонард набрать больше заявленного нами количества? Легко. Но вот стоит ли наставнику «Сан-Антонио» снова задействовать в полную силу всех своих лучших игроков, если лидер соперника не примет участия в матче? Вот и на наш взгляд нет.
Ставка № 3. Экспресс.
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.75/2.23, фора (2,0) за 1.96.
Тоталы – хозяева (106,5) за 1.97, гости (104,5) за 1.97, общий (210,5) за 1.95.
Выбор – победа «Юты» с форой (-1,0) с коэффициентом 2.25
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Клипперс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.69/1.54, фора (+4,5) за 1.96.
Тоталы – хозяева (99,5) за 1.97, гости (103,5) за 1.97, общий (203,5) за 1.95.
Выбор – количество подборов «Клипперс» больше 40,5 с коэффициентом 1.85
Ставка – 3000 фишек с коэффициентом 4.1625 (возможная прибыль – 9487 фишек).
Вчерашняя проба пера с «Джаз» прошла, по большому счёту, не совсем понятно. С одной стороны, нам не удалось забраться на вторую ступень «лестницы», с другой — появились определённые сомнения, что «Денверу» по зубам такая «Юта». Коллективы трижды встречались в нынешнем сезоне, и пока 2-1 в пользу Гордона Хэйворда и сотоварищи. А выбор в пользу банды Куина Снайдера сделан сразу по нескольким причинам. Первая – в строй вернулся Алек Бёркс. А это, если вы запамятовали, один из лучших защищающихся игроков «Юты». И пусть он проводит на паркете немногим более 20 минут (наставник не спешит форсировать его скорейшее возвращение), глубины и плюсов это определённо добавит.
Во-вторых, в матче с «Тандер» и Хэйворд, и Хилл порядком намазали. А два матча кряду, особенно после досаднейшего поражения, с лидерами «Джаз» это вряд ли произойдёт. Ну и, в-третьих, у «Юты» получается делать то, что не по силам и не по зубам подавляющему большинству команд лиги – связывать по рукам и ногам самые бросающие команды. Да и самоотдача ребят не может не впечатлять.
Вернётся ли Блэйк Гриффин или нет, совершенно не важно. Хотя это ни в коей мере не навредило бы нашему выбору. И пусть для «Клипперс» это будет второй матч за два дня, все возможные преимущества «Филадельфии» гаснут в связи с отсутствием Джоэля Эмбиида. А в его-то отсутствие найдётся где развернуться и Деандре Джордану, и остальным не маленьким ребятам Дока Риверса.
Лестница.
Каждый день мы будем выбирать два кажущихся нам максимально близкими к проходимости события и компоновать из них экспресс. При условии благоприятного для нас исхода вся прибыль от «лестницы» за игровой день будет полностью использоваться в экспрессе следующего дня. Цель — пять успешных дней, по итогам которых возможная прибыль может составить минимум 8168 фишек. Сегодня не так много матчей. Поэтому повременим.
Итого: сделано три ставки на сумму 15 000 фишек. В банке осталось 62 587 фишек.