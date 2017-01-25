Надаль и Раонич пробьют тотал. Гоффен — Димитрова

А вот экспресс снова сыграл, причём более чем уверенно. Коко Вандервеге сумела не только удержать фору в (+1.5) по сетам, но и вовсе выиграла 2:0, при этом ещё и повесив «баранку» победительнице прошлогоднего «Ролан Гаррос» Гарбинье Мугуруса. Всё в этот вечер получалось у американки.
Легко победил и Федерер. Швейцарец здорово подавал и потерял лишь один «сёрвисный» гейм, в то время как сенсационно обыгравший в прошлом раунде первую ракетку мира Миша Зверев проиграл целых шесть своих подач. Без шума и пыли, лёгкая победа Роджера – 3:0.
Таким образом, лишь одна ставка из двух сыграла, что для нашего банка означало потерю в символические менее чем две сотни фишек, теперь в нем 112 578 фишек, плюс 500 всё еще в игре на долгосрочных прогнозах.
Ставка № 1 и 2
Событие – Australian Open. Мужчины. Димитров Г. – Гоффен Д.
Выбор – победа Гоффена с форой по сетам (+1.5) с коэффициентом 1.79 и продолжительность матча больше 151.5 минут с коэффициентом 1.85
Ставка – 1000 фишек и 1000 фишек (возможная прибыль – 790 фишек и 850 фишек).
К сожалению, не предлагает букмекер в линии ставку на победу бельгийца в 4-5 сетов, на которую мы рассчитывали изначально. Ну а коль так, то подстрахуемся и возьмём не чистую победу Давида, а фору по сетам. На наш взгляд, на две партии бельгиец уж точно может рассчитывать в данной встрече.
Честно говоря, не понравилась игра ни одного из спортсменов в прошлом круге. Гоффен выиграл во многом за счёт «анфорсов» Тима, который просто-напросто расклеился, упустив второй сет. Многовато в том матче допускал ошибок и Давид, особенно в игре справа. А вот Димитров в поединке с Истоминым и вовсе смотрелся, мягко говоря, невзрачно, и кто знает, как бы сложилась та встреча, не получи Денис травму бедра в конце второй партии. Но даже с хромым Истоминым болгарин испытывал немалые проблемы.
По состоянию на сегодняшний день Григор ведёт в очном противостоянии с солидным преимуществом – 4:0, но лишь раз оппоненты встречались в игре на твёрдом покрытии – в 2014-м году на кортах Открытого чемпионата США. Тогда болгарин одержал верх 3:1. Но тот год для него был, пожалуй, наиболее успешным в карьере, к матчу Димитров подходил в качестве действующего полуфиналиста «Уимблдона» и с тремя титулами в активе по ходу сезона. С тех пор в игре болгарина прогресса особо не видно, а вот Гоффен порядком прибавил и набрался опыта.
На мой взгляд, бельгийцу уже даже не столько по уровню игры, сколько по рангу и статусу пора наконец пробиться в свой первый полуфинал турнира «Большого шлема», он это заслужил.
Наверняка в данной встрече Гоффен сыграет от соперника, а болгарин не очень-то и любит действовать первым номером, так что ошибок в его действиях на задней линии будет предостаточно. А тактика с довольно частыми выходами к сетке, которую Григор использовал по ходу всего турнира, далеко не факт, что принесёт успех, ведь Давид неплохо обводит. Так что явное преимущество болгарина будет лишь в одном компоненте игры – подаче, но и этот плюс может быть запросто нивелирован за счёт качественной игры на приёме, которая является сильной стороной уже бельгийского спортсмена.
Ожидаем затяжную четырёх или пятисетовую встречу с большим количество брейков, длинными розыгрышами на «бэйслайне» и победой Давида Гоффена.
Ставка № 3 и 4
Событие – Australian Open. Мужчины. Надаль Р. – Раонич М.
Выбор – тотал геймов в матче больше (41) с коэффициентом 1.80 и игрок выиграет матч, проиграв первый сет с коэффициентом 3.40 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 1000 фишек и 500 фишек (возможная прибыль – 750 фишек и 1200 фишек).
Бесспорно центральный матч дня. Внимание всех любителей тенниса будет приковано к этой встрече. По правде говоря, если бы не «долгоиграющий» прогноз на выход Раонича в полуфинал турнира, ставка на данную встречу бы была совсем иной. Неважно Милош отыграл прошлый матч с Баутиста-Агутом, да и с Симоном раундом ранее были у него проблемы.
Складывается ощущение, что не на все 100% физически готов сейчас уроженец Подгорицы. Тяжеловато ему так много передвигаться по корту, что не удивительно, учитывая антропометрические данные Милоша. Порой наступают необъяснимые спады и потери концентрации.
С другой стороны, очень мощно сейчас играет канадец, ошибок допускает многовато, но арсенал ударов у него становится богаче с каждым сезоном, много чисто выигранных мячей. Чего стоит только этот кросс справа, который он так часто использовал в двух последних поединках. А ведь ещё не так давно Милоша называли обычным «дуболомом».
Что касается Надаля, то мнения своего мы не меняем. Испанец по-прежнему далек от своего идеального состояния, играет мягко и коротко, но зато великолепно готов физически. Перебегал он Монфиса в матче за выход в четвертьфинал, выиграл лишь за счёт стабильности ударов, а не собственных активных действий: всего 21 «виннерс» за 38 геймов как подтверждение вышесказанного.
Думаю, в сегодняшней битве мы увидим не менее четырёх сетов, либо канадец сфорсирует события и выиграет 3:1, всё же Надаль не настолько слаб, что «отъехать» в сухую, либо же испанец одержит верх в четырёх или пяти сетах за счёт своих морально-волевых качеств, лучшей физической готовности и ошибок оппонента. Отсюда вполне логичная ставка на тотал больше по геймам.
А что до второй ставки, то выглядит она заманчивой по одной простой причине – солидный коэффициент как для события, где первый сет вряд ли будет иметь ключевое значение, а игра может запросто развернуться в любую сторону.
Итого: сделано четыре ставки на сумму 3500 фишек. В банке осталось 109 078 фишки.