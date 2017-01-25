Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Рафаэль Надаль
Фото: Reuters
Текст: Денис Фидченко

Надаль и Раонич пробьют тотал. Гоффен — Димитрова

В выпуске рубрики «Теннисный БетОн» прогнозируем матчи Надаль — Раонич и Димитров — Гоффен в 1/4 финала Australian Open.
25 января 2017, среда. 02:07. Ставки
Эх, жаль, совсем немного не хватило для того, чтобы констатировать стопроцентное попадание по итогам прошедшего дня. Близок был Цонга к победе хотя бы в одном сете встречи с Вавринкой, но не сложилось. И тай-брейк француз провёл неудачно, и, получив преимущество в брейк во втором сете при счёте 4:3, умудрился уступить — 4:6. Не пошла первая подача у Жо-Вильфрида и это стало определяющим фактором в «сухой» победе швейцарца над своим оппонентом.

А вот экспресс снова сыграл, причём более чем уверенно. Коко Вандервеге сумела не только удержать фору в (+1.5) по сетам, но и вовсе выиграла 2:0, при этом ещё и повесив «баранку» победительнице прошлогоднего «Ролан Гаррос» Гарбинье Мугуруса. Всё в этот вечер получалось у американки.

Легко победил и Федерер. Швейцарец здорово подавал и потерял лишь один «сёрвисный» гейм, в то время как сенсационно обыгравший в прошлом раунде первую ракетку мира Миша Зверев проиграл целых шесть своих подач. Без шума и пыли, лёгкая победа Роджера – 3:0.

Таким образом, лишь одна ставка из двух сыграла, что для нашего банка означало потерю в символические менее чем две сотни фишек, теперь в нем 112 578 фишек, плюс 500 всё еще в игре на долгосрочных прогнозах.

Ставка № 1 и 2


СобытиеAustralian Open. Мужчины. Димитров Г. – Гоффен Д.
Выбор – победа Гоффена с форой по сетам (+1.5) с коэффициентом 1.79 и продолжительность матча больше 151.5 минут с коэффициентом 1.85
Ставка – 1000 фишек и 1000 фишек (возможная прибыль – 790 фишек и 850 фишек).

К сожалению, не предлагает букмекер в линии ставку на победу бельгийца в 4-5 сетов, на которую мы рассчитывали изначально. Ну а коль так, то подстрахуемся и возьмём не чистую победу Давида, а фору по сетам. На наш взгляд, на две партии бельгиец уж точно может рассчитывать в данной встрече.

Честно говоря, не понравилась игра ни одного из спортсменов в прошлом круге. Гоффен выиграл во многом за счёт «анфорсов» Тима, который просто-напросто расклеился, упустив второй сет. Многовато в том матче допускал ошибок и Давид, особенно в игре справа. А вот Димитров в поединке с Истоминым и вовсе смотрелся, мягко говоря, невзрачно, и кто знает, как бы сложилась та встреча, не получи Денис травму бедра в конце второй партии. Но даже с хромым Истоминым болгарин испытывал немалые проблемы.

По состоянию на сегодняшний день Григор ведёт в очном противостоянии с солидным преимуществом – 4:0, но лишь раз оппоненты встречались в игре на твёрдом покрытии – в 2014-м году на кортах Открытого чемпионата США. Тогда болгарин одержал верх 3:1. Но тот год для него был, пожалуй, наиболее успешным в карьере,
к матчу Димитров подходил в качестве действующего полуфиналиста «Уимблдона» и с тремя титулами в активе по ходу сезона. С тех пор в игре болгарина прогресса особо не видно, а вот Гоффен порядком прибавил и набрался опыта.

На мой взгляд, бельгийцу уже даже не столько по уровню игры, сколько по рангу и статусу пора наконец пробиться в свой первый полуфинал турнира «Большого шлема», он это заслужил.
Наверняка в данной встрече Гоффен сыграет от соперника, а болгарин не очень-то и любит действовать первым номером, так что ошибок в его действиях на задней линии будет предостаточно. А тактика с довольно частыми выходами к сетке, которую Григор использовал по ходу всего турнира, далеко не факт, что принесёт успех, ведь Давид неплохо обводит. Так что явное преимущество болгарина будет лишь в одном компоненте игры – подаче, но и этот плюс может быть запросто нивелирован за счёт качественной игры на приёме, которая является сильной стороной уже бельгийского спортсмена.

Ожидаем затяжную четырёх или пятисетовую встречу с большим количество брейков, длинными розыгрышами на «бэйслайне» и победой Давида Гоффена.

Ставка № 3 и 4


СобытиеAustralian Open. Мужчины. Надаль Р. – Раонич М.
Выбор – тотал геймов в матче больше (41) с коэффициентом 1.80 и игрок выиграет матч, проиграв первый сет с коэффициентом 3.40 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 1000 фишек и 500 фишек (возможная прибыль – 750 фишек и 1200 фишек).

Бесспорно центральный матч дня. Внимание всех любителей тенниса будет приковано к этой встрече. По правде говоря, если бы не «долгоиграющий» прогноз на выход Раонича в полуфинал турнира, ставка на данную встречу бы была совсем иной. Неважно Милош отыграл прошлый матч с Баутиста-Агутом, да и с Симоном раундом ранее были у него проблемы.

Складывается ощущение, что не на все 100% физически готов сейчас уроженец Подгорицы. Тяжеловато ему так много передвигаться по корту, что не удивительно, учитывая антропометрические данные Милоша. Порой наступают необъяснимые спады и потери концентрации.

С другой стороны, очень мощно сейчас играет канадец, ошибок допускает многовато, но арсенал ударов у него становится богаче с каждым сезоном, много чисто выигранных мячей. Чего стоит только этот кросс справа, который он так часто использовал в двух последних поединках. А ведь ещё не так давно Милоша называли обычным «дуболомом».

Что касается Надаля, то мнения своего мы не меняем. Испанец по-прежнему далек от своего идеального состояния, играет мягко и коротко, но зато великолепно готов физически. Перебегал он Монфиса в матче за выход в четвертьфинал, выиграл лишь за счёт стабильности ударов, а не собственных активных действий: всего 21 «виннерс» за 38 геймов как подтверждение вышесказанного.

Думаю, в сегодняшней битве мы увидим не менее четырёх сетов, либо канадец сфорсирует события и выиграет 3:1, всё же Надаль не настолько слаб, что «отъехать» в сухую, либо же испанец одержит верх в четырёх или пяти сетах за счёт своих морально-волевых качеств, лучшей физической готовности и ошибок оппонента. Отсюда вполне логичная ставка на тотал больше по геймам.

А что до второй ставки, то выглядит она заманчивой по одной простой причине – солидный коэффициент как для события, где первый сет вряд ли будет иметь ключевое значение, а игра может запросто развернуться в любую сторону.

Итого: сделано четыре ставки на сумму 3500 фишек. В банке осталось 109 078 фишки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
Григор Димитров Давид Гоффен Милош Раонич Рафаэль Надаль Australian Open Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
24 января 2017, вторник
21:30 Букмекеры оценили шансы Конты победить С. Уильямс в 1/4 финала Australian Open
20:43 Букмекеры: «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова победит «Оттаву» в матче НХЛ
18:19 «Урал» пошутил о договорных матчах в «Твиттере»
16:37 В «Лиге Ставок» будет роспись на Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open
14:30 Букмекеры оценили вероятность ухода Диего Косты из «Челси» в Китай этой зимой
13:00 Аналитики: «Наполи» выбьет «Фиорентину» из Кубка Италии и выйдет в полуфинал
11:30 Amaya Gaming ожидает рекордных доходов по итогам 2016 года
10:00 Букмекеры не сомневаются в победе ЦСКА над «Жальгирисом» в Евролиге
06:26 БК «Фонбет» будет активнее транслировать российские спортивные соревнования
23 января 2017, понедельник
21:30 Комиссия по азартным играм Шотландии провела рейд по игорным операторам Фолкерка
20:44 Чакветадзе в прогнозе на матч Павлюченкова — В. Уильямс ставит на тотал больше
20:00 Ассоциация по игорным стандартам создала европейское подразделение
18:48 Букмекеры считают фаворитом Australian Open Серену Уильямс
18:30 Победа Трампа на выборах президента США обошлась Paddy Power Betfair в € 6,8 млн
17:12 OneBet стал официальным беттинг-партнёром чемпионата мира по ралли
16:26 В казахстанском Атырау предложили закрыть все букмекерские конторы
14:10 Мейвезер выиграл $ 250 тыс. на ставках за четыре дня
13:00 LeoVegas стал спонсором одного из самых титулованных регбийных клубов Британии
11:30 Букмекеры оценили вероятность ухода Руни из «МЮ» в Китай этой зимой
10:00 Аналитики: ЦСКА не оставит шансов «Спартаку» в московском дерби
22 января 2017, воскресенье
22:20 Прогноз Чакветадзе на матч Конта — Макарова: россиянка проиграет всухую
22:00 Британский министр поставил на Brexit и с тех пор пьёт в офисе бесплатно
21:15 Федерер вышел в фавориты Australian Open после вылета Маррея
17:30 Western Union заплатит рекордные $ 586 млн штрафа
16:00 Аналитики: «Лейкерс» Мозгова проиграют «Далласу» в матче НБА
14:15 Минфин РФ может увеличить налог на игорный бизнес
12:30 Сэвидж: у меня есть шикарная ставка на матч «Челси» — «Халл» с коэффициентом 8.0
10:45 Аналитики: женскую эстафету выиграет Германия, шансы России — 4%
09:00 Букмекеры оценили шансы команд на Матче звёзд КХЛ
21 января 2017, суббота
17:50 Бышовец: «Тоттенхэм» будет ближе к победе в матче с «Манчестер Сити»
17:30 Эксперты: «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова выиграет у «Далласа» в матче НХЛ
16:00 Букмекеры назвали фаворита матча Серии А «Милан» — «Наполи»
14:30 Stanleybet требует € 12,5 млн от властей Кипра за нарушения правил торговли ЕС
13:00 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Сэвидж ставит на «шпор» и гол Кейна
11:30 Betway предлагает поставить на танец робота от Крауча в честь 100-го гола в АПЛ
10:00 Букмекеры оценили шансы мужской сборной России выиграть эстафету в Антхольце
20 января 2017, пятница
22:28 Аналитики: «Лейкерс» Мозгова в матче с «Индианой» проиграют в шестой раз подряд
21:19 Букмекеры: «Питтсбург» Малкина победит «Каролину» в матче НХЛ
19:28 Букмекеры предлагают угадать цвет лица Трампа на инаугурации
16:13 Капитан «Андерлехта» Дешахт оштрафован за ставки против своей команды
14:30 Букмекеры оценили шансы УНИКСа победить клуб экс-тренера сборной России Блатта
13:00 ITF разорвала контракт с Betway, чтобы снизить риск договорных матчей
11:30 Аналитики: М. Фуркад — фаворит индивидуальной гонки, шансы Шипулина — 13%
10:00 Букмекеры не сомневаются в победе «Зенита» над ташкентским «Локомотивом»
19 января 2017, четверг
18:03 GVC Holdings и Betfred досрочно прекратили сотрудничество
Все новости RSS
Каким образом вы предпочитаете делать ставки?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+