«Ла-Ла «Оскар». Кому букмекеры прочат награды киноакадемии

Букмекеры давно взяли за правило активно принимать ставки на победителей и проигравших. Предстоящий «Оскар» не стал исключением.
Имя главного героя можно назвать уже сейчас. «Ла-Ла Ленд». Картина Дэмьена Шазеля близка к тому, чтобы стать самой выдающейся в плане премий в истории мирового кинематографа. Одно достижение мюзикл уже установил, собрав рекордные семь «Золотых глобусов». Совсем скоро к ним могут присоединиться 14 оскаровских статуэток. Именно столько раз номирована картина на предстоящий «Оскар». Между прочим, и здесь рекорд. Ранее только два фильма претендовали сразу на 14 наград — «Всё о Еве» и «Титаник».
Не покушаюсь на лавры кинокритика, но лично я бы настоятельно рекомендовал ознакомиться с «Ла-Ла Лендом». Хотя бы для общего развития. Но вернёмся к ставкам. У букмекеров мало сомнений в том, что самую престижную награду, за лучший фильм, получит именно эта картина. Коэффициент на подобный исход в букмекерских конторах составляет в районе 1.15.
Основным конкурентом мюзикла эксперты считают драму «Лунный свет» (5.50). Замыкает тройку «Манчестер у моря» (13.00) (см. все коэффициенты).
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Эмма Стоун, Райан Гослинг и Дэмьен Шазель
Доминирует «Ла-Ла Ленд» и в ряде других номинаций. В частности, автор картины Дэмьен Шазель практически наверняка будет признан лучшим режиссёром (1.11). Барри Дженкинс с «Лунным светом» и Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») идут сильно позади — по 10.00 на победу каждого.
В категории «Лучшая актриса» фаворит, но уже не столь очевидный, также героиня лос-анджелесского мюзикла — Эмма Стоун (1.70). Но и соперницы у 28-летней американки более чем серьёзные: Натали Портман (фильм «Джеки») — 2.80, Изабель Юппер («Она») — 6.50, Рут Негга («Лавинг») — 34.00 и трёхкратная обладательница премий Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс») — 41.00.
А вот напарнику Стоун по «Ла-Ла Ленду» Райану Гослингу едва ли удастся удостоиться звания лучшего актёра. Фаворитом в этой номинации является Кейси Аффлек, блистательно сыгравший в «Манчестере у моря» сантехника Ли Чендлера. Победа Аффлека котируется за 1.22. Следом идёт Дензел Вашингтон («Ограды») — 5.40. И лишь на третьем месте джазовый пианист Себастьян в исполнении Гослинга (10.00).
Российских победителей на грядущем «Оскаре» мы не увидим. Драма «Рай» Андрея Кончаловского не попала в число номинантов на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Здесь статуэтку прочат картине «Тони Эрдманн» немецкого режиссёра Марен Аде (1.22).