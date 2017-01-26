Стэн — похититель ретрофинала. Вавринка остановит Федерера

Потому как у него, у банка, сейчас не лучшие времена. Все четыре ставки рубрики из прошлого выпуска не сыграли. Лучше об итогах своих прогнозов расскажет коллега.
Фидченко: дно пробито! Вроде бы и не пятница вчера была и ни разу тринадцатое, но этот день точно войдёт в историю календаря рубрики как наиболее неудачный за всю историю. Покер! 0 из 4-х. А если ещё к этому добавить проигрыш пяти сотен фишек на выходе Раонича в полуфинал, который мы предлагали в долгосрочных прогнозах, то и все 0 из 5 получается. Сорвали мы джек-пот суперлото минувшим днём. Сарказм, конечно, но точнее и не скажешь.
Всё началось с того, что Давид Гоффен в матче с Григором Димитровым предстал абсолютно неконкурентоспособным и был крайне далёк даже от выигрыша сета. Всё, на что хватило бельгийца, это пару раз вернуть брейк в начале первой и второй партии. Вернуть, чтобы парой геймов спустя безропотно отдать партии. Как результат — фора на Гоффена по сетам (+1,5) вылетела в трубу. Туда же отправился и тотал матча больше 151,5 минут. Теннисисты провели на корте 132 минуты. И доведи Гоффен хотя бы одну из партий до тай-брейка, нужные нам 20 минут могли и набраться. Но всё это уже с оговоркой «если бы»…
Если в случае с Гоффеном было не особо обидно за проигрыш, как говорится, не попали — так не попали, то вот с матчем Раонич — Надаль ситуация иная. Нам, напомню, требовалось пробитие тотала в 41 гейм, а также победа в матче теннисиста, проигравшего первый сет.
И обе ставки могли зайти, возьми Милош вторую партию. Тотал — так уж точно. Но нет. Шесть сетболов имел Раонич. Иметь имел, да не сумел. Надаль оказался крепче. И физически, и морально. Итог неутешителен ни для канадца, ни для рубрики — победа Рафы в трёх партиях.
Потрепало наш банк, теперь в нём 109 078 фишек. Сгорели и оставшиеся 500, поставленные на долгосрочные прогнозы. Уже можем подбить итог того выпуска. Слово автору того выпуска.
Фидченко: к сожалению, итог этот неутешителен. Лишь одна ставка, пусть и самая крупная, сыграла. Тем не менее, даже при своих фишках остаться не удалось. Всё тот же Раонич вышел в 1/4 финала, но на большее канадца не хватило. Нисикори проиграл Федереру 2:3 в борьбе за проход в следующий круг и тоже «похоронил» нашу ставку. Ну а Симона Халеп, которая как выяснилось позже, играла с травмой, без шансов уступила уже в стартовом раунде соревнований. Итого, «долгоиграющие» ставки принесли нам 1000 фишек убытка.
Попробуем выправить ситуацию.
Ставка № 1
Событие – Australian Open. Женщины. Вандевеге К. — Уильямс В.
Выбор – победа Уильямс с коэффициентом 2.50 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 1000 фишек (возможная прибыль – 1500).
Открыть рубрику предоставим право дамам. Американский полуфинал. Весьма неожиданный американский полуфинал. Коко Вандевеге на протяжение карьеры звёзд с неба не хватала и к 25 годам впервые добралась до полуфинала турнира Большого шлема. Список скальпов, собранных девушкой в Мельбурне, впечатляет: Бушар, Кербер, Мугуруса. И один проигранный сет в пяти матчах.
У Винус путь к финалу был куда проще. Ни одной соперницы из топ-20. И Павлюченкова в роли наиболее опасной оппонентки. Но в 36 лет дойти до полуфинала «мейджора», не уступив ни сета, это тоже, согласитесь, внушает.
На мой взгляд, шансы теннисисток равны. Вандевеге моложе, но Уильямс опытнее. А потому меньше шансов, что её, что называется, начнёт колотить от мысли, что она сыграет в финале ТБШ. У Винус этих финалов было достаточно.
По личным встречам, опять же, преимущество у Винус. Один раз играли между собой девушки, но зато относительно недавно — в Риме в прошлом году. На итальянском грунте сильнее в двух партиях была старшая Уильямс.
Может ли Винус устать? Может. Но тот факт, что трёхсетовых матчей у неё не было, а сезон только начался, может слегка нивелировать 11-летнюю разницу в возрасте.
Ну а если в матче равных, как ты считаешь, противников на одного дают коэффициент намного больше, то имеет смысл взять как раз его. На том и порешим. Победа Винус Уильямс за 2.50.
Ставка № 2
Событие – Australian Open. Мужчины. Федерер Р. — Вавринка С.
Выбор – победа Вавринки с коэффициентом 2.51 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 1000 фишек (возможная прибыль – 1510).
Матч ещё одной легенды тенниса. На этот раз мужской. Роджер Федерер имеет уникальный шанс выиграть свой 18-й турнир «Большого шлема». В 35 лет. Спустя пять лет перерыва и полгода вынужденного простоя. Великий, что тут скажешь.
Джокович и Маррей уже не первый день наблюдают Australian Open лишь по ТВ, а с остальными представителями тура Роджер может бороться и может побеждать.
Но 2.51 на победу Вавринки? Ну нет. И здесь мимо такого коэффициента я пройти не смогу.
Давайте разберёмся, кого из серьёзных соперников переиграл в Мельбурне Федерер? Играл-то он великолепно, кто бы спорил. Но вот оппоненты. Из категории «топ» их был ровно один. Мельцер, Рубин, Зверев-старший — это всё несерьёзно. Бердых — тоже. Чех хорош лишь в матчах с соперниками, располагающимися в рейтинге ниже 10-го места. А вот во встречах с первой пятёркой потенциал Томаша съёживается до микроскопических размеров. Федерер сейчас формально лишь 17-я ракетка мира, но именно что формально. Швейцарец, как мы помним, не играл в теннис с прошлого «Уимблдона».
Едем дальше. Что мы видели в матче Нисикори и Федерера. Отличную борьбу, где сильнее в итоге оказался Роджер. А японец доигрывал матч с дискомфортом в области спины. Может повториться ситуация в матче с Вавринкой? Не в плане повреждённой спины, а касательно пятисетовой зарубы?
Более чем легко. Стэн пускай исторически и противостоит Федереру не лучшим образом, в матче с Цонга показал теннис высокого качества. И главное — стабильности. Которой Вавринке не хватало на старте турнира. Ну и не стоит забывать, что речь, между прочим, идёт про человека, который Australian Open выигрывал. Так что ничего неизведанного и неожиданного для Вавринки тут не будет.
Не исключено, что Федедер в итоге и выиграет. Но более чем уверен, что в «лайве» по ходу матча коэффициенты на обоих теннисистов большую часть матча будут близки к равным. А потому беру победу более молодого швейцарца за более солидный коэффициент. И передаю слово коллеге.
Ставки № 3, 4 и 5 (прогнозы Дениса Фидченко)
Событие – Australian Open. Мужчины. Федерер Р. — Вавринка С.
Выбор – победа Федерера в 1-м сете с коэффициентом 1.78; тотал геймов в матче больше (39) с коэффициентов 1.69; кол-во «виннерсов» с форхэнда Федерера больше (25,5) с коэффициентом 1.85
Ставка – 1000 фишек; 2000 фишек; 1000 фишек (возможная прибыль – 780 фишек; 1390 фишек; 850 фишек).
Коль уж все матчи четвертьфинальной стадии прошли по сути без борьбы, через «низ», то хотя бы исходя из теории вероятности, в данной встрече мы должны стать свидетелями плотного поединка из четырёх или пяти сетов.
Соперники, наверно, как никто во всём АТР туре, хорошо знают друг друга. Вавринка знает, что можно ждать от подачи Роджера. Федерер прекрасно осведомлён о способностях и возможностях при коронном ударе слева от Стэна. Не будет здесь выноса в ноль, по крайней мере это не логично.
Да, Отче хорош, он немного подкорректировал свою игру после возвращения, играет в невероятном темпе, с которым не смог совладать даже Нисикори, но и он не безгрешен и бывает проваливается на ровном месте. Ну а про игру Вавринки на поздних стадиях турниров «Большого шлема» сказано-пересказано. На удивление, далеко не всегда стабильный Станислас умеет собираться именно на ключевые встречи и показывать свой лучший теннис. Рассчитываю на взаимообмен сетами.
Также Роджер на старте поединка попытается захватить инициативу. Пока Федерер свеж, он опасен как никто другой. А вот Вавринка тяжеловато входит в игру, что было заметно хотя бы по его встречам на турнире: проиграл первый сет Клижану и Троицки, с Сеппи и Цонгой играл тай-брейк. Попробуем предположить, что стартовая партия останется за Федерером.
А что касается ставки на «виннерсы», то здесь вообще всё проще простого. Слева Роджер, в отличие от своего соперника, атакует крайне мало. Именно форхэнд является главным добытчиком очков для экс-первой ракетки мира. Наверняка много будет ходить к сетке старший швейцарец, стараться играть активно и из своих 55 с лишним чисто заработанных очков в среднем за матч на текущем турнире, как минимум половину выиграет ударом справа.
Итого: сделано четыре ставки на сумму 6000 фишек, в банке осталось 103 078 фишек.
Алексей Пионтковский и Денис Фидченко