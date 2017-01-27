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175 лет назад 2016
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Рафаэль Надаль
Фото: Reuters
Текст: Денис Фидченко

Финал «эль класико»? Верим, надеемся, ждём!

В выпуске «Теннисного БетОна» прогнозируем полуфинал Australian Open Надаль – Димитров, а также решающую встречу женского парного турнира.
27 января 2017, пятница. 06:00. Ставки
Что такое не везёт и как с этим бороться!? И что может быть хуже, чем ставка, находящаяся в одном мяче от захода, но тем не менее не сыгравшая?! «Аж трясёт».

То Раонич с шести сетболов, в том числе двойных и на подаче, сет забрать не может, теперь вот Роджер ровнёхонько 25 вместо необходимых 26 чисто выигранных очков заработал при ударе с форхенда в минувшем матче. И ведь всё вроде бы шло по плану до последнего. Уже после третьей партии у Федерера было целых 19 виннерсов справа, но за два оставшихся сета пробить предложенную букмекером планку швейцарец не сумел.

Не сумел и Вавринка прежде всего совладать с эмоциями и упустил победу в матче, которая, казалось бы, уже сама шла к нему в руки. Начав с 0:2 по сетам, Стэн собрался и смог восстановить паритет, но в решающей партии, запоров по брейк-пойнту в третьем и пятом геймах, в итоге сам, своими собственными ошибками, отдал подачу. Три «анфорса» на ровном месте, двойная ошибка на десерт — и Роджер получил преимущество в брейк, которое в итоге и стало определяющим в битве швейцарцев. Эпичная победа легенды тенниса – 3:2, а наша ставка на победу Стэна уходит в утиль.

К счастью, на этом плохие новости закончились. За пять сетов соперники легко пробили планку в 39 геймов, и основная ставка дня сыграла с запасом. Не подвела нас и интуиция, ведь в стартовом сете победу одержал именно Федерер, что также принесло в копилку немного фишек.

Что до женского полуфинала, то и здесь всё сложилось как нельзя лучше. В равной борьбе упустив победу в стартовой партии, Винус рук не опустила и продолжила гнуть свою линию. А вот Коко, находящаяся теперь уже в одном сете от финала, заметно занервничала и начала играть на порядок хуже. Целых 11 двойных ошибок допустила Вандервеге в этой встрече, 9 из которых пришлись на второй и третий сеты. Не везло ей и с реализацией брейк-пойнтов – 1/13 против 5/9 у оппонентки. Эти, и не только, факторы привели в итоге к тому, что 36-летняя Винус Уильямс впервые с 2009 года вышла в финал турнира «Большого шлема».

Что ж, могло быть куда лучше, но вынуждены констатировать лишь три попадания из пяти и не такую значительную прибавку к банку, как хотелось бы. Теперь на нашем виртуальном счету 112 748 фишек.

Ставка № 1 и 2


Событие – Australian Open. Женщины. Пары. Финал. Маттек-Сэндс Б. / Шафаржова Л. – Главачкова А. / Шуай П.
Выбор – тотал по геймам Маттек-Сэндс Б. / Шафаржова Л. Больше (12,5) с коэффициентом 2.02 и тотал геймов в матче больше (21,5) с коэффициентом 1.80 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 500 фишек и 500 фишек (возможная прибыль – 510 фишек и 400 фишек).

Считаные матчи осталось провести на первом в нынешнем году мэйджоре, так что событий в линии, которые действительно могут заслужить наше внимание, не так уж и много. Попробуем спрогнозировать исход финального поединка в парном женском разряде.

Вряд ли для кого-то стало откровением успешное выступление американо-чешского дуэта Маттек-Сэндс/Шафаржова на нынешнем турнире. Прожжённые многоопытные парницы уже побеждали на Australian Open-2015, впрочем, как и на French Open-2015 и US Open-2016.

Буквально за неделю до старта турнира Бетани в паре с Саней Мирзой выиграла очередной для себя титул в Сиднее и подошла к отчётному турниру в качестве первой ракетки мира в парном разряде. А вот Люси на старте сезона попробовала сконцентрироваться на одиночке, но ни в Хобарте, ни в Окленде дальше 1/16 ей пройти не удалось, а на кортах «Мельбурн-парка» чешку остановила Серена Уильямс во втором раунде. Сейчас Шафаржова восьмая в парном рейтинге.

Что касается дуэта Главачкова/Шуай, то это действительно уникальная пара. Девушки сыграли два совместных турнира в 2015-м, один из которых, Пекин, выиграли. В середине 2016 года чешка с китаянкой попробовали свои силы на кортах Ноттингема и здесь стали победительницами соревнований.

Тем не менее следующий этап сотрудничества начался для Главачковой и Шуай лишь в этом сезоне, где они заявились вместе на турнир в Шэньчжене и
опять выиграли. Правда, неделей позднее в Сиднее продолжить успешное выступление девушкам не удалось, но там не повезло с сеткой – в первом же круге пришлось биться с тогда ещё лидером женского парного рейтинга Мирзой и топовой парницей – Стрыцовой.

На первом для себя мэйджоре Главачкова/Шуай уже успели расправиться с такими «китами» женского парного тенниса, как Макарова/Веснина, Гарсия/Младенович, и теперь вряд ли собираются останавливаться на достигнутом.

Осмелимся предположить, что финал пройдёт в напряжённой борьбе, всё-таки дуэты стоят друг друга, но, как и букмекер, небольшое предпочтение отдадим Бетани и Люси, у них и подача постабильней, и опыта совместных выступлений куда больше.

Ставка № 3, 4 и 5


СобытиеAustralian Open.Мужчины. Надаль Р. – Димитров Г.
Выбор – победа Надаля с коэффициентом 1.40, точный счёт в матче 3:1 с коэффициентом 3.90, количество виннерсов с бэкхенда Димитрова меньше (7,5) с коэффициентом 1.72
Ставка – 2500 фишек, 300 фишек, 1000 фишек (возможная прибыль – 1000 фишек, 870 фишек, 720 фишек).

Уже столько сказано-пересказано про отчётный поединок, что даже и не знаешь, имеет ли хоть какой-то смысл расписывать то, что наверняка уже хоть кем-то да было озвучено. Тем не менее постараемся сформулировать свою позицию, абстрагируясь от посторонних мнений.

Как нам кажется, матч может пойти по двум возможным сценариям. Сценарий первый – Димитров играет пассивно, много ошибается на задней линии, да и вообще на корт выходит с дрожью в коленках и с мыслью о том, что уже всё и так предрешено, вследствие чего проигрывает в быстрых трёх сетах.

Сценарий второй, в который хочется верить больше, Григор отлично подаёт, старается не затягивать розыгрыши, удачно играет у сетки и берёт первую или вторую партию, а там уж как повезёт. Но, тем не менее, наши «хотелки» — это одно, а вот какой из вариантов развития поединка более вероятен – совсем другое.

Как бы скептически мы ни относились к игре и текущим игровым кондициям испанца, побеждать в этой встрече он должен хотя бы по двум простым причинам: ментальная устойчивость в совокупности с морально-волевыми качествами и манера, стиль игры, которые явно неудобны для тенниса, в который играет Григор.

Про психологическую неустойчивость болгарского теннисиста можно говорить вечно. Вероятно, с возрастом он уже немного окреп ментально, но провалы с оппонентами из первой десятки у него случаются достаточно регулярно. Да, в этом году Димитров обыграл трёх соперников из топ-10, но в каждом из тех поединков были свои нюансы. В целом же за карьеру Григор праздновал успех лишь в 26% (16 из 62) матчей с игроками, расположенными так высоко в рейтинг-листе.

Что до стиля тенниса Надаля, то не может не бросаться в глаза огромное преимущество испанца во встречах с теннисистами, использующими одноручный бэкхенд. Тут и показательный показатель личных встреч 26-11 (12-6 на харде) в матчах с Роджером, который играет одной рукой при ударе слева, и с тем же Стэном – 18-3 (10-2 на харде). Вот и в очных противостояниях с Григором уроженец Майорки ведёт в счёте с преимуществом в шесть матчей – 7-1.

Не лишним было бы отметить, что за последние 10 лет на хардовых мэйджорах, то есть Australian Open и US Open, Рафа проиграл лишь один матч из 26 с соперниками, использующими одноручный бэкхенд, – Вавринке в финале Открытого чемпионата Австралии. Да и там, если помните, испанец играл с пачкой травм и ужасными мозолями на бьющей руке. А так, между прочим, помимо Стэна в вышеуказанных встречах два сета у Надаля смог взять только Федерер, все остальные поединки заканчивались преимущественно с минимальным количеством сетов.

Как видим, статистика целиком и полностью на нашей стороне. Но не будем недооценивать и оппонента Рафы. Не так давно Димитрову выдавали огромные авансы, называли «бэйби Федерер», и он отчасти оправдал возложенные не него ожидания, добравшись до полуфинала «Уимблдона» в 2014 году.

И пусть до нынешнего года карьера Григора переживала стагнацию, сейчас он явно на подъёме. Поэтому позволим себе поверить в то, что в одной партии болгарский теннисист покажет классный теннис и избежит «баранки» в графе выигранных сетов, тем более что во всех пяти встречах на твёрдых кортах как минимум одну партию у Надаля ему неизменно удавалось выигрывать.

И последнее – ставка на виннерсы с бэкхенда. Удар слева у Григора хоть и поставлен, но опять же, против левши, который к тому же тащит всё что можно, набить восемь чисто выигранных очков не так уж просто. Даже с соперниками куда более простыми Димитрову не всегда удавалось покорить предложенную букмекером планку: против О`Коннелла – 4, Чхун Хёна – 4, Истомина – 3, Гоффена – 4, и лишь с Ришаром Гаске болгарин пробил слева навылет 9 раз.

В общем, как и многие поклонники тенниса, болеем за Надаля сегодня и ждём финала «эль класико» в исполнении Рафы и Роджера.

Удачных всем ставок!

Итого: сделано пять ставок на сумму 4800 фишек. В банке осталось 107 948 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бетани Маттек-Сэндс Григор Димитров Люси Шафаржова Рафаэль Надаль Бесплатные прогнозы
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