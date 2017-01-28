Сестра сестру не обидит. Женский финал не будет кровожадным

А вот в мужском полуфинале случились осечки. Победу Рафаэль Надаль всё же выжал. Буквально выдавил он её из Димитрова, как выдавливают остатки зубной пасты из тюбика. Но вот с количеством виннеров с бэкхенда болгарина не задалось. В пяти партиях Григор с лихвой пробил тотал по этому показателю. Как не повезло и со ставкой на точный счёт. Вполне мог «закрываться» Надаль со счётом 3:1 по партиям, даже имел мини-брейк в начале тай-брейка в четвёртом сете, но Димитров не сдался и перевёл встречу в решающую партию.
Как бы то ни было, в итоге банк наш всё-таки получил небольшую прибавку, фишек в нём сейчас 113 358.
Ставка № 1
Событие – Australian Open. Женщины. Финал. Уильямс С. — Уильямс В.
Выбор – тотал геймов в матче больше (21) с коэффициентом 1.91 (см. все коэффициенты на матч)
Ставка – 1000 фишек (возможная прибыль – 910 фишек).
Серена Уильямс. Винус Уильямс. Турнир «Большого шлема». Финал. Последний раз такую картину любители тенниса могли наблюдать аж в 2009 году. А непосредственно в решающем матче Australian Open сёстры играли однажды, в 2003 году. И вот 14 лет спустя они снова здесь. Вы только вдумайтесь! 14 лет! Сколько теннисисток за это время начали и успели завершить свои карьеры. А Серена и Винус продолжают играть на уровне финалов мэйджоров. Сюжет для кинофильма, не иначе.
Попридержу лирику, хотя сказать хочется ещё о многом. Перейдём к реалиям. Будь у нас выбор, ставить на матч американок я бы не стал. Слишком уж всё непредсказуемо. Но это финал, его никак нельзя оставить без внимания. А потому вот мой прогноз — в матче будет сыгран минимум 21 гейм.
Начнём с того, что сёстры прекрасно понимают: практически наверняка это последний в их жизни совместный матч такого уровня. А потому, вполне возможно, захотят задержаться на корте подольше, дабы насладиться моментом.
Но даже если отбросить в сторону родственные связи, не вижу здесь предпосылок для разгрома одной из соперниц. В уверенную победу Винус верится, понятное дело, мало. Но и девочкой для битья она не должна быть. Как-никак финал. И место в нём Винус не в лотерею выиграла. Хотя с сеткой ей отчасти повезло, тут не поспоришь.
Ну и статистика, куда же без неё. Очные встречи сестёр, а их набралось уже ни много ни мало 28, в большинстве своём игрались на тотал больше. Даже в тех случаях, когда поединок завершался в двух партиях.
Думаю, предстоящий финал не станет исключением.
Ставка № 2 и 3
Событие – Australian Open. Мужчины. Финал. Пары. Континен Х. / Пирс Д. — Брайан Б. / Брайан М.
Выбор – тай-брейк в матче — да с коэффициентом 1.70 и победа Брайанов за 2.33 (см. все коэффициенты на матч)
Ставки – 1000 фишек и 700 фишек (возможная прибыль – 700 фишек и 931 фишка).
Ну и по такому случаю не могу пройти мимо мужского парного финала. Здесь также мы увидим родственников из США. Легендарные братья Брайан, несмотря на то что вскоре отметят 39-летие, продолжают блистать в парном разряде. Да, годы не обманешь. Честолюбивые дублёры подпирают. А потому блеск этот слегка поблек. И теперь Боб и Майк посеяны лишь третьими. Но это не помешало им уже войти в топ-2.
Соперниками американцев станет интернациональная пара Хенри Континен (Финляндия) — Джон Пирс (Австралия). Их не назвать очень уж молодыми: Континену 26 лет, Пирсу — 28, но достижений у ребят по сравнению с Брайанами — мизер. И если австралиец пару раз играл в финалах ТБШ в паре с братом Энди Маррея Джейми, то теннисист из Финляндии пока дальше четвертьфинала «Уимблдона» не забирался.
Объединить усилия Хенри и Джон решили лишь в 2016 году, трофеями ТБШ за это время не разжились, зато сумели уже трижды обыграть Брайанов. Трижды в трёх матчах. Более того, американцы в этих трёх матчах не выиграли ни сета. Разве что трижды добирались до тай-брейка. В частности, матч 2017 года состоял только из них. Оба «тая» американцы уступили.
Рискну предположить, что в очередной встрече соперников мы вновь увидим как минимум одну затяжную партию.
Ну а второй ставкой рискну. Да, статистика не радует, но гигантский опыт братьев может сыграть свою роль. Континен — Пирс же впервые в жизни будут играть финал в таком сочетании. Ну и имеется положительная тенденция для пары из США. С каждым матчем против будущих соперников они брали всё больше геймов. В последний раз и вовсе уступили лишь на тай-брейках. Если прогресс продолжится, может случиться и победа. А потому — победа братьев за 2.33.
Приятного нам просмотра!
Итого: сделано три ставки на сумму 2700 фишек. В банке осталось 110 658 фишек.