Фото: Reuters

Бундеслига — это весело. Ставим на матчи «Байера» и «Гамбурга»

28 января состоятся матчи в чемпионате Германии по футболу. Делаем прогнозы на «Байер» — «Боруссия» М и «Ингольштадт» — «Гамбург».