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175 лет назад 2016
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Чичарито
Фото: Reuters
Текст: Глеб Евдошенко

Бундеслига — это весело. Ставим на матчи «Байера» и «Гамбурга»

28 января состоятся матчи в чемпионате Германии по футболу. Делаем прогнозы на «Байер» — «Боруссия» М и «Ингольштадт» — «Гамбург».
28 января 2017, суббота. 14:15. Ставки
Последний выпуск нашей рубрики стал успешным.

Напомним, сделано было две идентичных ставки: на голы обеих команд в матчах «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» и «Милан» — «Наполи». В обоих случаях обошлось без нервов, ибо в первом матче ставка прошла за полчаса до окончания матча, а во втором – за час.

Таким образом, теперь наш банк составляет 52 890 фишек.

«Байер» — «Боруссия М»


Ставка: обе команды забьют за 1.74 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 740 фишек).

Центральная встреча тура состоится в Лейпциге, где местная команда примет «Хоффенхайм». Но противостояние «Байера» и менхенгладбахской
«Боруссии» также может получиться интересным, а мы попробуем угадать, как оно завершится.

«Байер» располагается на восьмой строчке Бундеслиги с отставанием от зоны еврокубков в шесть баллов. При этом, надо полагать, Лига Европы – не предел мечтаний «фармацевтов». Но отставание от четвёртого места ещё больше – семь очков. Впрочем, времени у «Байера» ещё полно.

«Боруссии» же, пожалуй, больше всего сейчас хочется уйти подальше от зоны вылета. На данный момент в активе «жеребят» 17 баллов, а «Гамбург», находящийся в красной зоне, имеет 13 очков. Учитывая, что в восьми выездных встречах «Боруссия» набрала лишь два очка, вряд ли эта команда оторвётся от опасной зоны именно сегодня. Тем более что «Гамбург» в этом туре играет с другим аутсайдером — «Ингольштадтом».

На что ставить? Предлагаю сделать выбор в пользу голов обеих команд в матче за 1.74.

Да, «Боруссия» в атаке в гостях смотрится ужасно – три забитых мяча в восьми играх. Но ведь и оборона «Байера» не блещет. 13 пропущенных голов в девяти играх – один из худших показателей в лиге. По этим данным «фармацевты» уступают только «Майнцу», «Вердеру» «Ингольштадту» и «Гамбургу». К тому же за хозяев 28 января не выйдет на поле основной защитник Александар Драгович. А за «Боруссию» не сыграет Нико Эльведи, что ещё больше облегчит «Байеру» задачу по вскрытию обороны соперника.

Кроме того, если взглянуть на семь последних очных матчей команд, когда «Байер» играл дома, можно увидеть, что лишь однажды они не сумели поразить ворота друг друга. Полагаю, дважды подряд это не произойдёт.

«Ингольштадт» — «Гамбург»


Ставка: обе команды забьют за 1.99 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 990 фишек).

Второй прогноз также сделаем на матч немецкой Бундеслиги. Хотелось бы залезть в Кубок Англии, но зачастую это заканчивается не лучшим образом.

«Ингольштадт» и «Гамбург» — аутсайдеры чемпионата Германии, так что победа очень нужна обеим командам. Оба клуба на свой счёт три очка по итогам этой встречи записать не смогут, поэтому придётся бороться.

Защитные ряды рассматриваемых команд – одни из худших в лиге. Обе пропускают больше 1,5 мяча в среднем за матч, так что не забить в ворота «Ингольштадта» или «Гамбурга» — это провал. Да, с атакой у них тоже проблемы, но в данном случае сделать акцент следует именно на плохой игре в обороне.

Как вы наверняка уже поняли, и здесь предлагаю поставить на голы обеих команд в матче. Да, и те, и те будут аккуратничать, ибо цена проигрыша слишком высока. Но это не значит, что команды будут довольны одним заработанным баллом. Рано или поздно игра должна раскрыться, а как это произойдёт, мы сразу увидим, почему «Ингольштадт» и «Гамбург» так много пропускают. Но, полагаю, что и после позиционных атак оппоненты сумеют поразить ворота друг друга.

В основе этой ставки — плохая игра команд в обороне. Хотя бы по разу соперники забить в ворота друг друга способны.

Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 50 890 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Байер Боруссия М Гамбург Ингольштадт 04 Бесплатные прогнозы
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