Ты — мне, я — тебе. В Удине и Майнце ставим на обмен голами

Напомним, нами было снова сделано две идентичные ставки – на голы обеих команд в матчах между «Ингольштадтом» и «Гамбургом», а также «Байером» и мёнхенгладбахской «Боруссией». В первом случае ставка прошла за полчаса до конца игры, во втором – за 40 минут до окончания встречи.
Таким образом, теперь наш банк составляет 54 620 фишек.
«Удинезе» — «Милан»
Ставка: обе забьют за 1.80 см. все коэффициенты на матч
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 800 фишек).
Как вы могли заметить, последние два выпуска нашей рубрики были посвящены исключительно ставкам на голы обеих команд в матче. Возможно, кому-то это надоело, но сегодня это повторится вновь. И начнём мы с противостояния «Удинезе» и «Милана».
«Удинезе» — команда, забившая и пропустившая по 15 мячей на домашнем стадионе. По количеству пропущенных мячей дома «зебры» находятся на пятом месте, по количеству забитых голов – на 11-м.
«Милан» — команда, забившая и пропустившая 14 и 13 мячей на выезде соответственно. По количеству пропущенных голов вне родного стадиона красно-чёрные располагаются на 14-м месте, а по числу забитых – на шестом.
Да, по рассматриваемым показателям команды лидерами не являются. Но если соотнести эти данные, вероятность того, что обе команды сегодня пропустят, довольно высока.
Отмечу, что только в трёх домашних поединках «Удинезе» не пропустил, притом что все три соперника «зебр» забивают на выезде меньше подопечных Винченцо Монтеллы. У «Милана» же аналогичных матчей было и вовсе два, где не сыскавшие успеха в атаке оппоненты красно-чёрных также менее успешны в нападении дома относительно «Удинезе».
В общем, за 1.81 – хороший вариант.
«Майнц» — «Боруссия Д»
Ставка: обе забьют за 1.63 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 630 фишек).
За восемь домашних матчей в рамках чемпионата Германии по футболу «Майнц» отличился 18 раз – лучший показатель в лиге после «Баварии» и «РБ Лейпциг» (и то у «быков» сыграно на один матч больше). Дортмундская «Боруссия» же за девять выездных поединков забила 19 мячей – лучший показатель в Бундеслиге без исключений.
Ставка на голы обеих команд в матче в данном случае смотрелась бы не особо привлекательно, если бы команды демонстрировали качественную игру в обороне, но…
«Майнц» за указанное выше количество домашних матчей пропустил 14 голов, то есть по 1,8 мяча за игру. Больше пропустили только пять команд, притом что четыре из них провели больше игр при своих болельщиках. «Боруссия» Д пропустила 15 мячей на выезде – седьмой показатель в лиге. Учитывая, сколько «карнавальники» забивают на «Опель-Арене» вряд ли стоит рассчитывать, что «шмели» сегодня сыграют на ноль.
И здесь нахожу вариант со ставкой на голы обеих команд в матче довольно перспективным.
Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 52 620 фишек.