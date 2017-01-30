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175 лет назад 2016
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Дан Петре
Фото: fc-amkar.org
Текст: Алексей Агеев

Аферы румынских Остапов Бендеров и легалайз от Трампа

Наиболее интересные и значимые события в букмекерском мире — в дайджесте новостей за прошедшую неделю (23-29 января).
30 января 2017, понедельник. 17:15. Ставки

Американцы ждут легальных ставок


Штаты США всё активнее продвигают идею легализации беттинга. Локомотивом выступает Нью-Джерси. Законодатели штата предложили план, согласно которому ставки на спорт можно было бы делать в казино «Атлантик-Сити» и на государственных ипподромах. Около пяти месяцев назад Третий окружной апелляционный суд США отклонил данный план. В ответ власти Нью-Джерси обратились в Верховный суд США. Инициативу Нью-Джерси поддержали Западная Виргиния, Аризона, Луизиана, Миссисипи и
Висконсин.

На прошлой неделе к ним присоединились Нью-Йорк, Южная Каролина, Пенсильвания и Мичиган. Законопроекты Нью-Йорка и Южной Каролины предусматривают внесение поправок в конституции штатов, в то время как в Мичигане хотят провести референдум и предоставить гражданам возможность решить вопрос о возможной легализации отрасли.

Американские букмекеры связывают большие надежды с новым президентом Дональдом Трампом. Ранее миллиардер сам занимался игорным бизнесом и не понаслышке знаком с его проблемами. К тому же легализация беттинга создаст новые рабочие места для граждан США, что является одним из основных пунктов предвыборной программы Трампа.

Мейвезер — гроза букмекеров?


Один из наиболее известных спортсменов, любящих ставки, боксёр Флойд Мейвезер-младший на прошлой неделе по традиции похвастался очередной порцией выигрышей. Судя по скрин-шотам, выложенным в «Инстаграме», в период с 19 по 22 января боксёр выиграл в общей сложности около $ 250 тыс. по ставкам на матчи NCAA, НБА и НФЛ. Причём в некоторых случаях ставка проходила впритык. Подписчики Мейвезера активно интересуются, сколько боксёр проигрывает, если делает ставки практически каждый день. А букмекеры при этом охотно дают ставить ему солидные суммы. Но информацию о своих возможных фиаско непобедимый Флойд предпочитает не афишировать.

Он же Гога, он же Гоша


Российские клубы «Уфа» и «Амкар», находящиеся на предсезонных сборах, угодили в историю, достойную пера Ильфа и Петрова. Команды умудрились стать жертвами одного и того же афериста. Им стал арбитр из Румынии Дан Петре.

Сначала рефери с подельниками-земляками, представившись словенско-болгарской бригадой, на Кипре отсудили матч «Клуж» — «Уфа». В ходе игры «словенец» Петре назначил нелепый пенальти в ворота россиян на пятой добавленной минуте к первому тайму. И заставлял футболиста «Клужа» исполнять удар до тех пор, пока тот не сумел поразить ворота. Об этом случае мы подробно рассказывали ранее.

Затем комбинаторы перебрались в Турцию, где уже под видом местных арбитров отработали на матче «Ботошани» — «Амкар», вновь провернув точно такой же трюк с пенальти. В обоих случаях борцы с договорными матчами из Federbet зафиксировали аномальные движения букмекерских коэффициентов. Движения в пользу именно тех результатов, которые обеспечили Петре со товарищи своими действиями.
Кстати, поскольку в обоих случаях матч был с участием румынского клуба, на поле арбитры предпочитали объясняться жестами, чтобы не выдать себя.


Румынское издание Gazeta Sporturilor, первым распознавшее в аферистах соотечественников, провело расследование, по результатам которого выяснилось, что проделки румынских судей были невозможны без соучастия организаторов матчей, входящих в международный синдикат, промышляющий устроением договорных матчей. Организаторы пошли в отказ, заявив, что судьи никакого отношения к Румынии не имеют. Но федерация этой страны уже начала расследование и вроде как задержала гастролёров.

Новости российской беттинг-индустрии


Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Олег Журавский рассказал, что в линии оператора будет роспись на международный Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open. «Лига Ставок» выступает генеральным партнёром турнира, который проходит в Москве с 26 января по 6 февраля 2017 года.

На прошлой неделе БК «Фонбет» (ООО «ФОН») сообщила «Чемпионату», что заключила контракт с компанией-поставщиком спортивного контента Sport Level. Сделка включает в себя покупку прав на трансляции российских соревнований по баскетболу, мини-футболу, гандболу и настольному теннису.

Спорт любит букмекерские деньги


Прошедшая неделя была отмечена очередной порцией спонсорских контрактов игорных операторов со спортивными клубами и федерациями. Оператор онлайн-казино LeoVegas стал спонсором одного из наиболее титулованных регбийных клубов Великобритании — «Лестер Тайгерс». Jojobet договорился о титульном спонсорстве престижного турнира по снукеру Gibraltar Open. А онлайн-букмекер OneBet подписал многолетнее партнёрское соглашение с гоночной серией WRC, под эгидой которой проводятся чемпионаты мира по ралли.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Игорный бизнес Лига Ставок Спонсорские контракты с букмекерами Странные матчи Фонбет
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