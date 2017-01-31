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175 лет назад 2016
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Юрген Клопп
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

Только не в моём доме! Ставим на «Ливерпуль» и «Бёрнли»

31 января стартует очередной тур английской Премьер-лиги. Делаем прогнозы на матчи «Ливерпуль» — «Челси» и «Бёрнли» — «Лестер».
31 января 2017, вторник. 21:15. Ставки
И вновь стратегия коллеги Евдошенко со ставками на голы обеих команд принесла плюс нашей рубрике. В матче «Удинезе» — «Милан» выбор «обе забьют» сыграл уже по истечении получаса игры. А вот «Майнц» заставил понервничать. Пропустив от дортмундской «Боруссии» уже на третьей минуте матча, футболисты Мартина Шмидта сумели ответить точным ударом лишь на 83-й. Но всё хорошо, что хорошо кончается.

Два из двух — и вновь пополнение в банке. Теперь в нём 56 050 при 50 000 стартовых.

«Бёрнли» — «Лестер Сити»


Ставка: победа «Бёрнли» с форой (0) за 2.04 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1040 фишек).

Новый выпуск начинаем с матча «Бёрнли» — «Лестер». Сложно сказать, чем руководствовались эксперты при выставлении коэффициентов на этот матч, но я с ними категорически не согласен. На данный момент в пользу «Лестера» лишь магия имени.
Если точнее — чемпионский титул. По остальным параметрам «Бёрнли» оппонента превосходит.

Начнём с того, что «Бёрнли» банально опережает клуб из Лестера в турнирной таблице. Не катастрофично для «лис», но пять очков — это пять очков. А для команд, располагающихся неподалёку от зоны вылета, это и вовсе неплохой гандикап.

Второе и куда более важное: «Бёрнли» очень уверенно чувствует себя в домашних матчах. Команда выиграла последние четыре встречи на родной арене «Терф Мур». А по набранным очкам на своём поле входит в пятёрку лучших клубов АПЛ. «Лестер» же катастрофически неудачно проявляет себя в гостевых встречах в нынешнем чемпионате. Ноль побед говорит сам за себя.

Отсюда делаем вывод, что ставка на победу «Бёрнли» с нулевой форой выглядит весьма перспективно.

«Ливерпуль» — «Челси»


Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (0) за 1.87 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 870 фишек).

Переходим к центральной встрече тура. «Ливерпуль» будет принимать «Челси». Рубка ожидается что надо, в первую очередь со стороны «Ливерпуля». В последнее время дела команды Юргена Клоппа идут из рук вон плохо: три матча без побед в чемпионате, вылет из обоих Кубков. И вот уже восторг от работы немца сменяется лёгким недоумением.

Матч с «Челси» — отличная возможность восстановить пошатнувшиеся позиции и вселить уверенность в игроков команды. В случае положительного исхода, само собой.

Да, у «Ливерпуля» имеются проблемы: Фирмино сдал, Коутинью толком не восстановился после травмы, а Мане выбил из ритма Кубок Африки. Но ставка моя (критикуйте как хотите) будет от хозяев.

Во-первых, в пользу «Ливерпуля» статистика. В последних пяти матчах в рамках АПЛ красные «Челси» не проигрывали. А во-вторых, репутационный момент. Поражение от «Челси» может вконец сломить и без того терпящих бедствие ливерпульцев. А Клопп известен как первостатейный мотиватор. Но здесь и без мотиваций игроки будут отчаянно биться — всё-таки в соперниках не «Суонси» с «Сандерлендом».

Ставлю на победу «Ливерпуля» с нулевой форой. Надеюсь на повторение недавней истории с матчем «Челси» против «Тоттенхэма» в гостях.

Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 54 050 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бёрнли Лестер Сити Ливерпуль Челси Бесплатные прогнозы
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