«Дармштадт» и «Кальяри». Ставим против ужасно играющих в гостях

Таким образом, наш банк теперь составляет 56 780 фишек.
«Айнтрахт» Ф — «Дармштадт»
Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.65 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 650 фишек).
«Дармштадт» печален. Мало того что подопечные Торстена Фрингса не могут набрать ни одного очка за пределами родного стадиона, так они ещё и дома умудряются проигрывать со счётом 1:6. Ладно бы если такой счёт был зафиксирован в игре с какой-нибудь дортмундской «Боруссией». Но пропустить столько мячей дома от «Кёльна»… В общем, ужас.
«Айнтрахт» же в прошлом туре сумел одержать важную выездную победу над «Шальке», что выдвинуло «орлов» на третью позицию в чемпионате. Однако вчера все конкуренты франкфуртцев одержали победы, и теперь ребята Ковача находятся вне еврокубковой зоны – на седьмом месте. Хотя им бы хотелось быть скорее на седьмом небе. От счастья.
Впрочем, до счастья недалеко. «Дармштадт» — самый подходящий соперник, через победу над которым «Айнтрахт» может вернуть себе третью строчку в турнирной таблице. Помимо того что «лилии» ужасно выступают дома, они, вероятно, ещё и психологически подавлены после результата предыдущей встречи.
Пусть коэффициент и не столь велик, зато шансы на проход весьма высоки. Стоит взять.
«Аталанта» — «Кальяри»
Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1) за 1.66 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 660 фишек).
Сегодня, пожалуй, обойдёмся без прогнозов на матчи с участием топ-клубов.
«Кальяри» в гостевых матчах Серии А – почти аналог гостевого «Дармштадта». За 11 матчей на выезде «островитяне» сумели лишь дважды набрать очки, уступив в девяти поединках. Разница забитых и пропущенных мячей 7:25 говорит нам о том, что не клеится игра у команды как в атаке, так и в обороне. Особенно хромает последний компонент.
«Аталанта» же в родных стенах смотрится очень прилично. В десяти матчах удалось победить семь раз, причём виктории были и над такими командами, как «Наполи», «Интер» и «Рома». Надо полагать, с далеко не самым сильным «Кальяри» хозяева справиться должны. Играй эти ребята дома, тогда да. В первом туре в этой дуэли как раз «Кальяри» одержал победу. Но домашние и гостевые «островитяне» — две абсолютно разные команды.
Полагаю, со своим соперником «Аталанта» справиться сумеет, причём вполне возможно, что и уверенно. С мотивацией проблем возникнуть точно не должно: три очка в предстоящей встрече могут позволить хозяевам оказаться в еврокубковом топ-5 по итогам тура.
Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 54 780 фишек.