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«Дармштадт» и «Кальяри». Ставим против ужасно играющих в гостях

5 февраля состоятся очередные матчи в рамках Бундеслиги и Серии А. Делаем прогнозы на «Айнтрахт» Ф — «Дармштадт» и «Аталанта» — «Кальяри».