Шоу начинается! Россия увезёт из Хохфильцена минимум три медали

>>> Календарь чемпионата мира по биатлону 2017
Сегодня в Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону. Перед его началом мы попробуем предугадать, что нас ждёт по завершении мирового первенства.
Какая из стран завоюет больше всего золотых медалей?
Ставка: Франция
Коэффициент: 1.72 (см. все коэффициенты)
Мужскую часть сборной Франции на чемпионате мира представят Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Симон Детьё, Кентен Фийон-Майе и Фабьен Клод. Женскую – Мари Дорен-Абер, Анаис Шевалье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза и Селия Эмони. И, надо полагать, равных этим ребятам в Австрии не будет.
Мартен Фуркад – биатлонист, способный взять золото во всех личных гонках. В прошлом году от сего достижения его отделили несколько секунд: Мартен проиграл в масс-старте Йоханнесу Бё. Не знаю, сможет ли он увезти из Хохфильцена четыре личных золота, но две-три штуки наград высшей пробы взять ему уж точно по силам. Этапы Кубка мира показали, что бороться с младшим Фуркадом можно, но только если он допускает ошибки. А серьёзных ошибок на главном старте сезона ждать от француза едва ли стоит.
Аналог-доминатор Фуркада в женском биатлоне – Лаура Дальмайер. Но побед над оппонентками у немки всё же меньше: Коукалова, Макарайнен, Дорен-Абер и несколько девушек-сенсаций постарались.
Кстати, относительно Дорен-Абер. Да, на этапах Кубка мира Мари не блистала, но нам уже приходилось слышать от неё слова, что главная цель француженки – ОИ-2018. Можно предположить, что с мотивацией на этапах КМ у Дорен-Абер проблемы, которых на чемпионате мира возникнуть не должно. Вполне возможно, что хотя бы одну золотую медаль в копилку своей сборной она принесёт.
В общем, все мы прекрасно понимаем, что основная борьба за победу в золотом зачёте пройдет между командами Франции и Германии (да, у Норвегии есть сильные мужчины, но с женской частью проблемы). У Франции главные борцы – это Фуркад-младший и Дорен-Абер, а у Германии – Шемпп и Дальмайер.
Учитывая, что мы видим в этом сезоне, Фуркад на данный момент превосходит Симона на голову, как, впрочем, и всех остальных соперников. Да, был один старт, где Шемпп и Лессер разобрались с Мартеном, но это скорее пойдёт последнему на пользу. Что касается Дальмайер, то у неё нет такого доминирования в женском биатлоне, как у Фуркада в мужском. Так что количество золотых медалей равное потенциальным Мартеновским Лаура едва ли завоюет. И мы вполне можем рассчитывать, что одну из них у немцки отберёт Дорен-Абер.
Да, есть ещё эстафеты. Во всех командных гонках шансы у соперников, пожалуй, 50/50. В женском старте, кстати, шансов у немок стало поменьше, ибо Франциска Пройс чемпионат мира пропускает. Таким образом, если эти 50/50 себя оправдают и команды возьмут по золоту в эстафетах (проиграв, например, мужскую гонку сборной России), всё будет зависеть от личных гонок. А здесь, как мы выяснили, преимущество всё-таки у французов.
Какая из стран завоюет больше всего медалей?
Ставка: Франция
Коэффициент: 2.45.
Здесь шансы сборных Германии и Франции оценил бы как равные, но букмекеры с этим не согласны. Что же, попробуем на этом сыграть.
Если четыре золота в личных гонках у Фуркада под вопросом, то без четырёх подиумов Мартен останется вряд ли. Максимум – потерпит неудачу в одном каком-нибудь старте, например, в индивидуальной гонке. У женщин, вероятно, того же количества наград сумеет добиться Лаура Дальмайер (и то не факт).
В противостоянии Шемппа и Дорен-Абер верх, скорее, одержит Дорен-Абер. Всё-таки у Шемппа помимо Мартена Фуркада в числе серьёзных соперников числятся Антон Шипулин, Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Юлиан Эберхард, если сумеет на ноль отстрелять в спринте. У Дорен-Абер это Дальмайер, Коукалова, Мякяряйнен, Вирер. А сли Мари сумеет чисто отработать на рубеже, вероятно, Коукалова и Вирер могут отпасть.
Если брать остальных представителей команд, то в текущем сезоне успешнее выступали ребята из Франции. Бреза, Шевалье и Бескон завоёвывали медали у женщин, Фийон-Майе – у мужчин. У немцев же помогали Дальмайер отстаивать честь флага Надин Хорхлер у женщин (что стало сенсацией) и Пайффер с Лессером у мужчин. Всё же чуть-чуть, но по сезону успешнее французы.
Полагаю, шансы Германии и Франции стоит расценивать минимум как равные. Так почему же при равных возможностях не взять победу той сборной, за которую больше дают?
Тотал медалей сборной России
Ставка: больше 2,5
Коэффициент: 1.55.
Прошлый чемпионат мира для нашей команды завершился провалом. Будем надеяться, печальная история не повторится, даже несмотря на то, что символом турнира вновь стала белка.
Подиум в мужской эстафете, пожалуй, является самым ожидаемым. Какой бы ни была эстафетная четвёрка у российской дружины, вряд ли по итогам гонки мы увидим её вне пределов топ-3. Будем надеяться, мужскому квартету удастся завоевать медали высшего достоинства.
Ну а где взять ещё две медали? Есть определённые шансы, что их удастся завоевать в первой же гонке чемпионата мира – в смешанной эстафете. Да, Подчуфарова на фоне Акимовой, Логинова и Шипулина смотрится слабо, но на первом этапе серьёзных отставаний мы можем и не увидеть. Главное – хорошо отработать на рубеже. Если это удастся, то сборная России побороться за подиум (и не цветочный) определённо сможет.
Третью же медаль, будем надеяться, мы увидим в личных гонках (вероятно, в порядке очерёдности она станет второй). От женщин чего-то серьёзного ждать не приходится, если только от Акимовой, а вот у мужчин потенциально способны попасть в тройку сильнейших все сборники. И, надо полагать, хотя бы единожды свой шанс мужчины реализуют.
Можно было бы поставить и на тотал больше 3,5, медалей для сборной России, но ограничимся более уверенным прогнозом.
Эмиль Хеглсе Свендсен. Количество медалей (без учёта эстафет)
Ставка: больше 0,5
Коэффициент: 1.70.
Эмиль Хегле Свендсен показывает отличную скорость и качественную работу на рубеже. На этапах Кубка мира норвежец принял участие в 11 гонках личных гонках и четырежды сумел попасть на подиум. Очень сомневаюсь, что хотя бы одну личную медаль любого достоинства Эмиль в Хохфильцене не завоюет. С физической формой и психологией вроде как полный порядок.
Если же Эмиль покинет Хохфильцен без личных наград, ему, вероятно, будет вдвойне обидно. Получится, что зря он со своей девушкой с декабря не целовался.
Доротея Вирер. Количество медалей (без учёта эстафет)
Ставка: больше 0,5
Коэффициент: 2.35 (см. все коэффициенты).
Доротея Вирер в этом сезоне особо не радует, но всё-таки трижды оказаться в тройке сильнейших ей удалось. Как ни печально, с индивидуальными гонками, обладательницей «Малого хрустального глобуса» которых Доротея является, у итальянки на этапах Кубка мира не клеится. Может, получится в Австрии? Так, в прошлом сезоне в гонках на 15 км Вирер выступала блестяще, а на самом главном старте провалилась.
Вообще же, учитывая скорострельность Вирер, хорошие шансы на подиум у неё есть во всех стартах с четырьмя огневыми рубежами. В спринте заехать в топ-3 вряд ли удастся, но вот в трёх остальных дисциплинах – вполне.