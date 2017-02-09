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175 лет назад 2016
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Ольга Подчуфарова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Глеб Евдошенко

Смешанный старт. Россия проиграет Чехии, норвежцы — французам

9 февраля смешанной эстафетой в Хохфильцене откроется чемпионат мира по биатлону. Делаем прогнозы на исход гонки.
9 февраля 2017, четверг. 13:10. Ставки
>>> Календарь чемпионата мира по биатлону 2017

Долгосрочными ожиданиями от чемпионата мира мы уже поделились. И, как вы уже догадались, этим мы не ограничимся. Во все без исключения соревновательные дни турнира будем прогнозировать итоги гонок.

Начинаем самого первого старта – смешанной эстафеты.

Сборная Франции – сборная Норвегии


Ставка: победа Франции
Коэффициент: 1.65 (см. все коэффициенты на гонку).

Сборная Франции выступит в смешанной эстафете в следующем составе: Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кентен Фийон-Майе и Мартен Фуркад. Норвежскую же команду представят: Марте Олсбу, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен.

Почему Франция?

Во-первых, у Фуркада и компании выше общий процент точных попаданий – 86,2% против 85%. Да, преимущество совсем небольшое, но важно то,
что вряд ли французы допустят больше промахов на огневом рубеже, чем норвежцы.

Во-вторых, Мартен и его команда быстрее на лыжне. Тириль Экхофф в текущем сезоне скоростью особо не блещет. На одной из гонок после Нового года Мари Дорен-Абер привезла норвежке ногами около 50 секунд. Также стоит ждать и преимущества Фуркада над Свендсеном. Да, Эмиль ногами хорош, но всё-таки с Мартеном ему тягаться будет тяжело.

Остаются Шевалье и Фийон-Майе. Что касается Кентена, он проиграть Йоханнесу Бё может, но вряд ли проигрыш будет серьёзным. В текущем сезоне француз по скорости серьёзно провалился лишь однажды, показав 40-й ход в спринте Рупольдинга. В остальных же гонках после Нового года Фийон-Майе неизменно входил в десятку самых быстрых спортсменов на лыжне.

В противостоянии же Шевалье и Олсбу жду равенства или даже небольшого превосходства француженки. Стрельбище Анаис выглядит получше, а по скорости спортсменки поочерёдно обгоняют друг друга.

Считаю, за 1.65 данный вариант взять стоит.

Сборная России – сборная Чехии


Ставка: победа Чехии
Коэффициент: 2.30 (см. все коэффициенты на гонку).

Шансы данных команд стоило бы оценить как равные. Почему? Да потому что женщины чешской команды превосходят россиянок примерно так же, как наши мужчины – чешских парней.

Ева Пускарчикова и Габриэла Коукалова, согласитесь, выглядят предпочтительнее Ольги Подчуфаровой и Татьяны Акимовой. Подчуфарова пусть и почти блеснула в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге, в целом продолжает демонстрировать не лучшую физическую готовность. Так, например, в спринте Рупольдинга Ольга проиграла Еве ходом больше минуты. Кроме того, она ещё и стреляет медленнее Пускарчиковой, от которой мы вполне можем ждать не менее точной работы на рубеже. В общем, по итогам первого этапа лидерство относительно нашей сборной должно быть за Чехией.

Что касается Татьяны Акимовой, да, она в женской сборной смотрится здорово. Но всё-таки Габриэле Коукаловой, вероятно, проиграет. Кроме того что чешка быстрее на лыжне, она ещё и точнее на рубеже. А то, как часто Акимова промахивается в ответственные моменты из положения стоя, мы все прекрасно знаем.

Сравнивать досконально мужчин особого смысла не вижу. Скажу лишь, что Моравец и Крчмар способны много не проиграть Логинову и Шипулину. Конечный же исход дуэли будет во многом зависеть именно от того, насколько много чешки привезут россиянкам. Да и от Логинова, кстати, мы можем ждать провала. Маловероятно, конечно, но вдруг нервы не выдержат.

В общем, за 2.30 попробовать определённо имеет смысл.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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