Коукалова обойдёт Дорен-Абер, Акимова — подруг по команде

В целом же оправдали ожидания только французы, которые сумели превзойти ребят из Норвегии.
Ну а сегодня мы поговорим о женском спринте.
Габриэла Коукалова – Мари Дорен-Абер
Ставка: победа Коукаловой
Коэффициент: 1.74 (см. все коэффициенты на гонку).
Габриэла Коукалова на этапах Кубка мира по биатлону после Нового года выступала на загляденье. В семи стартах ей лишь однажды не удалось взобраться на подиум, тогда как в двух она одержала победу, в трёх стала серебряным призёром, а ещё в одной гонке завоевала бронзу. Такие результаты позволяют чешке находиться всего в 17 очках от Лауры в общем зачёте. А если бы не провал в индивидуальной гонке Антхольца, Коукалова могла приехать в Хохфильцен в качестве лидера.
Мари Дорен-Абер в текущем сезоне особо не блещет: две победы и два вторых места. Как сказала сама француженка, основная цель для неё сейчас – ОИ-2018. Тем не менее вчера Мари заявила, что за медали высшей пробы в Австрии она бороться намерена. Что ж, пожелаем ей удачи.
Почему Коукалова, а не Дорен-Абер?
Вчерашняя смешанная эстафета показала, что Габриэла находится в относительно лучшей физической готовности: на лыжне чешка выиграла у своей сегодняшней оппонентки 20 секунд. Да, «благодаря» усилиям Пускарчиковой Коукаловой пришлось догонять лидеров, но ведь и у Мари не было поводов идти пешком. Даже если речь идёт о нахождении в группе лидеров, бежать всё равно надо, так как это не заключительный этап и отрыв от преследователей создавать необходимо.
Если говорить о работе на огневом рубеже, то здесь спортсменки практически равны по общему показателю – 85,9% против 85% в пользу Габи – и абсолютно равны по стрельбе в спринтерских гонках – по 92%. Учитывая эту статистику, вряд ли Коукалова допустит больше промахов, чем Мари. Но даже если и допустит, шансы на победу в этом очном противостоянии у неё всё равно будут.
Дело в том, что Коукалова выйдет на старт под 96-м номером. Мари Дорен-Абер же гонку начнёт самой первой. Что это значит? Да ничего, если бы не один важный момент: после начала гонки температура в Хохфильцене будет падать, а значит трассу начнёт подмораживать и у поздних номеров может появиться преимущество на лыжне. Если вчерашние цифры в плане хода себя оправдают, Габриэла будет способна создать необходимое на дистанции преимущество для победы, даже если стрельба у неё получится чуть менее качественной относительно Дорен-Абер.
При равной же работе на рубеже, надо полагать, победу Коукалова не упустит.
Доротея Вирер – Тириль Экхофф
Ставка: победа Экхофф.
Коэффициент: 2.36 (см. все коэффициенты на гонку).
Тириль Экхофф на своём этапе в смешанной эстафете привезла Доротее Вирер около 15 секунд. На стрельбище Экхофф проиграла Вирер 32 секунды. Но если учесть, что норвежке пришлось использовать на два дополнительных патрона больше, практически те же 15 секунд. Получается, если бы девушки бежали сегодня те же 6 км, шансы обеих на победу с учётом равной стрельбы были бы примерно одинаковы. Однако дистанция спринте на 1,5 км длиннее, а это значит, что на лыжне Доротея должна будет проиграть больше, притом что количество рубежей остаётся тем же. Получается, что в таком случае шансы соперниц на победу в очном противостоянии равными уже не являются.
Но не будем забывать об одном важном моменте – качестве стрельбы. По общему показателю это 85% против 76,2% в пользу итальянки. Но если посмотреть более детальную статистику, можно увидеть, что разница по стрельбе в спринтах не такая серьёзная – 92% против 87,5%. Причём, что важно, Экхофф в гонках с раздельного старта на 7,5 км стабильна: в основном она допускает по одному промаху и лишь однажды промазала дважды.
Допустим, что цифры себя оправдают не в пользу равной стрельбы, а в пользу того, что Тириль промажет на один раз больше (а так шансы 50/50). В таком случае для победы в этой дуэли Экхофф придётся ликвидировать примерно 25 секунд отставания (предполагается, что отставание Вирер на лыжне = отставанию Экхофф на рубеже). Как это сделать? А вот как.
Тириль Экхофф стартует в гонке под 101-м номером – последней. Доротея Вирер же выйдет на старт шестой. Как уже было сказано, лыжня может серьёзно подмёрзнуть, что даст преимущество последним номерам. Удастся ли Экхофф отыграть предполагаемые 25 секунд за счёт этого? За 2.36 можно рискнуть и сказать «да».
Лучший участник сборной России
Ставка: Татьяна Акимова
Коэффициент: 1.70 (см. все коэффициенты на гонку).
Здесь всё достаточно просто. Если Акимова не провалит гонку, к чему не так много предпосылок, то должна быть лучшей среди россиянок. Как и положено безусловному лидеру сборной.
Сначала о самой Татьяне. В зачёте спринтерских гонок она идёт на восьмом месте. Ближайшая из россиянок Екатерина Глазырина — на 34-м.
Акимова в этом сезоне уже побеждала в спринте, эффектно заявив о себе в Нове-Место. Правда, больше попаданий в десятку в спринтерских гонках у российской девушки не было. Однако при этом соотечественницам она уступила лишь в одном из пяти заездов — в Поклюке выше были Глазырина и Подчуфарова. Но с тех пор Акимова обрела уверенность и отличные кондиции. Которые были продемонстрированы в том числе и в смешанной эстафете, где Татьяна прошла свой этап наравне с Дальмайер и Дорен-Абер.
Кто же может помешать Акимовой стать лучшей из россиянок, кроме неё самой? Сегодня на старт выйдут также Ирина Старых, Екатерина Глазырина и Светлана Слепцова.
Наибольшую опасность представляет Старых, триумфально выступившая на недавнем чемпионате Европы. Но есть несколько «но». Во-первых, чемпионат Европы и чемпионат мира — это два совершенно разных по уровню участников турнира. Во-вторых, что гораздо важнее, предстоящий старт станет первым для Старых после допинговой дисквалификации. И сразу на уровне чемпионата мира! Прибавьте сюда то давление, что оказывается на российских «сборников», особенно на попавшуюся на запрещённых препаратах пару Логинов-Старых. Даже более невозмутимый Александр вчера с трудом закрыл пять мишеней с восьми попыток на «стойке». А здесь мы имеем дело с женской психологией. Поэтому не думаю, что Старых удастся «выстрелить» именно сегодня.
Что касается Глазыриной, то с её ходом место в тридцатке будет неплохим результатом. И это при условии чистой стрельбы. В случае промахов Екатерина останется и вовсе без набранных баллов за гонку. Обойти Акимову Глазырина может лишь в случае провала соперницы.
Ну и Светлана Слепцова… Не думаю, что здесь имеет смысл что-то подробно расписывать. Достаточно взглянуть на то, как девушка провела свои спринты на нынешнем Кубке мира. 63-е, 55-е и 47-е места. Какая уж тут лучшая из команды. Тут в гонку преследования отобраться будет за благо.
Подводя итог. Не думаю, что Акимова сумеет сегодня удивить. В компании с Дальмайер, Мякяряйнен, Коукаловой и прочими это сделать непросто, хотя у Татьяны разок уже получилось. Более вероятно, что россиянка финиширует в районе 12-15 места. Но этого всё равно хватит, чтобы стать лучшей в сборной России.
UPD. Практически одновременно с публикацией статьи стало известно, что в составе сборной России произошла замена. Вместо Екатерины Глазыриной на старт выйдет Ирина Услугина. По словам главного тренера сборной России Александра Касперовича, «это тактический ход, чтобы запутать соперников».
Будем считать, что все соперники запутаны и в спешке перекраивают составы и тактику на гонку. Мы же ничего менять не будем.
28-летняя Услугина (в девичестве Трусова) несколько раз выходила на старт Кубка мира в сезонах 2014/15 и 2016/17. Особых успехов у девушки не наблюдалось. Преимущественно 30-40 места. В нынешнем сезоне Услугина провела две спринтерские гонки. Финишировала 43-й и 34-й. Меньше месяца назад в Рупольдинге, например, промахнулась, как и Акимова, один раз. Но в итоговом протоколе россиянок разделили 19 мест и 35 секунд. Не думаю, что с таким уровнем готовности Услугина сумеет сегодня составить конкуренцию Акимовой.