Не стоило злить Фуркада! В спринте француз будет неудержим

11 февраля состоится спринт мужской, где мы можем рассчитывать на медаль, в частности, Антона Шипулина.
Победитель – Мартен Фуркад
Ставка: да
Коэффициент: 1.95 (см. все коэффициенты на гонку).
Изначально здесь речь шла о том, что Мартен Фуркад спринт в Хохфильцене проиграет. Но единственный аргумент в пользу данного выбора – это психология спортсмена, которая может надломиться. Попытался убедить себя в том, что Мартен на рубеже из-за нервов может дрогнуть, это почти получилось. Но всё-таки нет, Мартен не дрогнет.
Да, обстановка вокруг французского спортсмена нервирующая. Очень. Но при всём при этом Мартен излучает уверенность в себе. Если бы это было не так, осмелился бы он уйти с подиума во время церемонии награждения? Сомневаюсь. Единственное, неприятен момент, что Фуркада через силу на подиум вернули, а это по самооценке всё же может ударить.
Вообще, по самооценке могло ударить и то, что происходило после саркастического комментария Мартена в отношении Логинова в день его рождения. Вряд ли, конечно, он сидел и читал все эти комментарии от россиян, которые сыпались в его адрес, но что-то до него наверняка дошло. Однако в смешанной эстафете, даже при использовании дополнительных патронов, француз на рубеже не расслаблялся и ни разу не дрогнул при том, что вплотную соперничал с Шипулиным. Значит, с нервами полный порядок.
Да и судите сами. Кто в основном льёт негатив в сторону Фуркада? Российские болельщики. Многие другие Мартена поддерживают, что, безусловно, идёт ему на пользу.
Таким образом, с психологией, а, следовательно, и со стрельбой у Мартена проблем возникнуть не должно. Способен ли в таком случае с ним кто-то бороться? Сомневаюсь. Ни в одной гонке, где Мартен стрелял на ноль, его обойти никому не удавалось. Что уж говорить, если в шести стартах, где Фуркад промахивался, он всё равно побеждал.
Будет здорово, конечно, если Мартена обыграет Шипулин. Но вот скорее именно Антону в голову будут приходить не самые лучшие мысли на рубеже, из-за которых он будет терять концентрацию и промахиваться.
Эмиль Хегле Свендсен – Йоханнес Бё
Ставка: победа Свендсена
Коэффициент: 2.02 (см. все коэффициенты на гонку).
Йоханнес Бё перед стартом чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене заявил, что намерен бороться за медали в каждой гонке мирового первенства. В первой, к сожалению Йоханнеса, выиграть медаль не удалось. А кто этому поспособствовал? Правильно, сам рыжий Бё.
Конечно, в первую очередь «весомый вклад» в восьмое место норвежцев внесла Тириль Экхофф, но ведь у Йоханнеса был шанс всё исправить. Стреляй он на «стойке» не так плохо и не заедь на штрафной круг – с Фуркадом и Шипулиным на четвёртом этапе за подиум боролся бы ещё и Свендсен.
Полагаю, у Йоханнеса есть чувство вины после провала на его этапе в «смешанке», а это не лучшим образом может отразиться на психологии спортсмена и на его стрельбе. Впрочем, даже без психологического момента Свендсен может обыграть своего соотечественника.
По стрельбе небольшое преимущество за Эмилем – 89,2% против 88,1% по общему показателю и 94% против 90% в спринтах. Получается, что вряд ли Свендсен на рубеже отработает менее качественно, чем Йоханнес. Значит, остальное будет зависеть от скорострельности спортсменов и их скорости на лыжне.
По скорострельности, вероятно, лучше будет Йоханнес. А вот на дистанции лучше должен быть Эмиль. В последнем спринте в Рупольдинге Свендсен «привёз» перенёсшему болезнь коллеге 40 секунд. А в последнем спринте, до того как Бё заболел, то есть был в хорошей форме – восемь.
Если же брать смешанную эстафету, здесь свой этап быстрее пробежал Эмиль – примерно на 20 секунд. С учётом того, что Йоханнес бежал те 7,5 км, на которых мог вернуть свою команду в борьбу даже за победу, а Свендсен в принципе уже мог начинать экономить силы, хотя третье место и было досягаемо – результат для нашей ставки хороший.
В общем, вариант с победой Свендсена за 2.02 весьма привлекателен. Есть основания полагать, что Эмиль к спринту подойдёт в относительно лучшем физическом состоянии, а на рубеже он способен отработать не хуже Йоханнеса.