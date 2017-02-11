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175 лет назад 2016
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Мартен Фуркад
Фото: Reuters
Текст: Глеб Евдошенко

Не стоило злить Фуркада! В спринте француз будет неудержим

11 февраля состоится мужская спринтерская гонка на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Делаем прогноз на предстоящий старт.
11 февраля 2017, суббота. 14:50. Ставки
Габриэла Коукалова и Тириль Экхофф наши ожидания вчера оправдали. А Татьяна Акимова, к сожалению, подвела, проиграв неожиданно возникшей в составе Ирине Услугиной две секунды и не став лучшей в составе сборной России. Вот так бывает: за сутки до гонки спортсменка даже не знает, что ей предстоит выступить на чемпионате мира, а потом она приезжает и становится лучшей из россиянок.

11 февраля состоится спринт мужской, где мы можем рассчитывать на медаль, в частности, Антона Шипулина.

Победитель – Мартен Фуркад


Ставка: да
Коэффициент: 1.95 (см. все коэффициенты на гонку).

Изначально здесь речь шла о том, что Мартен Фуркад спринт в Хохфильцене проиграет. Но единственный аргумент в пользу данного выбора – это психология спортсмена, которая может надломиться. Попытался убедить себя в том, что Мартен на рубеже из-за нервов может дрогнуть, это почти получилось. Но всё-таки нет, Мартен не дрогнет.

Да, обстановка вокруг французского спортсмена нервирующая. Очень.
Но при всём при этом Мартен излучает уверенность в себе. Если бы это было не так, осмелился бы он уйти с подиума во время церемонии награждения? Сомневаюсь. Единственное, неприятен момент, что Фуркада через силу на подиум вернули, а это по самооценке всё же может ударить.

Вообще, по самооценке могло ударить и то, что происходило после саркастического комментария Мартена в отношении Логинова в день его рождения. Вряд ли, конечно, он сидел и читал все эти комментарии от россиян, которые сыпались в его адрес, но что-то до него наверняка дошло. Однако в смешанной эстафете, даже при использовании дополнительных патронов, француз на рубеже не расслаблялся и ни разу не дрогнул при том, что вплотную соперничал с Шипулиным. Значит, с нервами полный порядок.

Да и судите сами. Кто в основном льёт негатив в сторону Фуркада? Российские болельщики. Многие другие Мартена поддерживают, что, безусловно, идёт ему на пользу.

Таким образом, с психологией, а, следовательно, и со стрельбой у Мартена проблем возникнуть не должно. Способен ли в таком случае с ним кто-то бороться? Сомневаюсь. Ни в одной гонке, где Мартен стрелял на ноль, его обойти никому не удавалось. Что уж говорить, если в шести стартах, где Фуркад промахивался, он всё равно побеждал.

Будет здорово, конечно, если Мартена обыграет Шипулин. Но вот скорее именно Антону в голову будут приходить не самые лучшие мысли на рубеже, из-за которых он будет терять концентрацию и промахиваться.

Эмиль Хегле Свендсен – Йоханнес Бё


Ставка: победа Свендсена
Коэффициент: 2.02 (см. все коэффициенты на гонку).

Йоханнес Бё перед стартом чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене заявил, что намерен бороться за медали в каждой гонке мирового первенства. В первой, к сожалению Йоханнеса, выиграть медаль не удалось. А кто этому поспособствовал? Правильно, сам рыжий Бё.

Конечно, в первую очередь «весомый вклад» в восьмое место норвежцев внесла Тириль Экхофф, но ведь у Йоханнеса был шанс всё исправить. Стреляй он на «стойке» не так плохо и не заедь на штрафной круг – с Фуркадом и Шипулиным на четвёртом этапе за подиум боролся бы ещё и Свендсен.

Полагаю, у Йоханнеса есть чувство вины после провала на его этапе в «смешанке», а это не лучшим образом может отразиться на психологии спортсмена и на его стрельбе. Впрочем, даже без психологического момента Свендсен может обыграть своего соотечественника.

По стрельбе небольшое преимущество за Эмилем – 89,2% против 88,1% по общему показателю и 94% против 90% в спринтах. Получается, что вряд ли Свендсен на рубеже отработает менее качественно, чем Йоханнес. Значит, остальное будет зависеть от скорострельности спортсменов и их скорости на лыжне.

По скорострельности, вероятно, лучше будет Йоханнес. А вот на дистанции лучше должен быть Эмиль. В последнем спринте в Рупольдинге Свендсен «привёз» перенёсшему болезнь коллеге 40 секунд. А в последнем спринте, до того как Бё заболел, то есть был в хорошей форме – восемь.

Если же брать смешанную эстафету, здесь свой этап быстрее пробежал Эмиль – примерно на 20 секунд. С учётом того, что Йоханнес бежал те 7,5 км, на которых мог вернуть свою команду в борьбу даже за победу, а Свендсен в принципе уже мог начинать экономить силы, хотя третье место и было досягаемо – результат для нашей ставки хороший.

В общем, вариант с победой Свендсена за 2.02 весьма привлекателен. Есть основания полагать, что Эмиль к спринту подойдёт в относительно лучшем физическом состоянии, а на рубеже он способен отработать не хуже Йоханнеса.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Йоханнес Бё Мартен Фуркад Эмиль Хегле Свендсен Бесплатные прогнозы Чемпионат мира по биатлону 2017
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